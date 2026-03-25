Для меня разница между верой и неверием сводится к простому вопросу: существует ли что-то помимо зримого мира? Люди, которые не могут дать однозначный ответ, живут на «ничейной земле» - и неважно, к чему они ближе, к вере или к неверию. Я говорю о тех, кто мучается вопросом: а вдруг верующие в невидимый мир выдают желаемое за действительное? О тех, кто не уверен в сути веры: является ли вера полезной иллюзией, предполагающей некий самообман, или же, напротив, помогает увидеть незримое оку?

Из моих раздумий и возникла эта книга. Я начинаю с размышлений о зримом мире, в котором все мы живем. Слышны ли в нем отголоски мира иного?

Затем я напишу о противоречиях. Если наш мир — Божий, то почему это столь неочевидно? Почему на планете столько зла? И наконец, я подниму вопрос о том, как взаимосвязаны оба мира, видимый и невидимый, и как они влияют на нашу жизнь. Действительно ли христианский путь — наилучший? Действительно ли христианская вера — лучшее приготовление к вечности?

Филип Янси - Отголоски иного мира

Перевод: Г. Ястребов

М.: Триада, 2011. - 331 с.

ISBN 978-5-86181-439-3 (в обл.)

Филип Янси - Отголоски иного мира - Содержание

От автора

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ - ЧЕГО НАМ НЕДОСТАЕТ?

Глава 1. Жизнь ущербная

Глава 2. Вести

Глава 3. Как обрести внимание

Глава 4. Богу важно не «что», а «как»

Глава 5. Божий замысел о сексе

ЧАСТЬ ВТОРАЯ - ЗНАКИ БЕСПОРЯДКА

Глава 6. Нарушенный порядок

Глава 7. Слово неизреченное

Глава 8. Жизнь в добре

Глава 9. Дар вины

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ - ДВА МИРА

Глава 10. Почему мы верим?

Глава 11. Ценность Земли

Глава 12. Очи веры

Глава 13. «Практика существования Божия»

Глава 14. Стереоскопическое видение

БЛАГОДАРНОСТИ