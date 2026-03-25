Янси - Отголоски иного мира

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

Для меня разница между верой и неверием сводится к простому вопросу: существует ли что-то помимо зримого мира? Люди, которые не могут дать однозначный ответ, живут на «ничейной земле» - и неважно, к чему они ближе, к вере или к неверию. Я говорю о тех, кто мучается вопросом: а вдруг верующие в невидимый мир выдают желаемое за действительное? О тех, кто не уверен в сути веры: является ли вера полезной иллюзией, предполагающей некий самообман, или же, напротив, помогает увидеть незримое оку?

Из моих раздумий и возникла эта книга. Я начинаю с размышлений о зримом мире, в котором все мы живем. Слышны ли в нем отголоски мира иного?

Затем я напишу о противоречиях. Если наш мир — Божий, то почему это столь неочевидно? Почему на планете столько зла? И наконец, я подниму вопрос о том, как взаимосвязаны оба мира, видимый и невидимый, и как они влияют на нашу жизнь. Действительно ли христианский путь — наилучший? Действительно ли христианская вера — лучшее приготовление к вечности?

Филип Янси - Отголоски иного мира

Перевод: Г. Ястребов

М.: Триада, 2011. - 331 с.

ISBN 978-5-86181-439-3 (в обл.)

Филип Янси - Отголоски иного мира - Содержание

От автора

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ - ЧЕГО НАМ НЕДОСТАЕТ?

  • Глава 1. Жизнь ущербная

  • Глава 2. Вести

  • Глава 3. Как обрести внимание

  • Глава 4. Богу важно не «что», а «как»

  • Глава 5. Божий замысел о сексе

ЧАСТЬ ВТОРАЯ - ЗНАКИ БЕСПОРЯДКА

  • Глава 6. Нарушенный порядок

  • Глава 7. Слово неизреченное

  • Глава 8. Жизнь в добре

  • Глава 9. Дар вины

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ - ДВА МИРА

  • Глава 10. Почему мы верим?

  • Глава 11. Ценность Земли

  • Глава 12. Очи веры

  • Глава 13. «Практика существования Божия»

  • Глава 14. Стереоскопическое видение

БЛАГОДАРНОСТИ

Added 25.03.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 4 days ago
Благодарю.

Related Books

All Books