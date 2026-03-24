Янси - В поисках невидимого Бога

Янси - В поисках невидимого Бога
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

Книгу я писал так, чтобы рассказ мой продвигался от сомнений к вере, — в том же направлении пролегает и мой жизненный путь. Потому тем, кто с подозрением относится к вопросам духовным, или тем, кто несет на своих плечах бремя негативного опыта церковной жизни, советую: читайте, покуда читается, а как станет невмоготу — никто вам не запрещает отложить книгу в сторону. Я надеюсь впоследствии написать еще одну книгу, тоже об общении с Богом, но более практическую. Как заметил Клайв Льюис, мы нуждаемся не столько в наставлении, сколько в напоминании. По большому счету, мы задаем себе одни и те же вечные вопросы: христиане размышляли над ними и в первом веке, размышляют и в двадцать первом.

Филип Янси - В поисках невидимого Бога

М.: Триада, 2010. - 414 с.

ISBN- 978-5-86181-444-7 (в обл.)

Филип Янси - В поисках невидимого Бога - Содержание

Предисловие

Часть I. Жажда. Стремление к Богу

  • Глава 1. Рожденные ногами вперед

  • Глава 2. Жажда у источника

Часть II. Вера. Где Ты, Боже?

  • Глава 3 Сомнению - быть!

  • Глава 4. Вера под огнем

  • Глава 5. Две руки веры

  • Глава 6. Жизнь в вере

  • Глава 7. Освоение обыденности

Часть III. Бог. Общение с Невидимым Существом

  • Глава 8. Постижение Бога и познание людей

  • Глава 9. Личность Бога

  • Глава 10. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа

  • Глава 11. Розеттский камень веры

  • Глава 12. С нами Бог!

Часть IV. Союз неравных. Каким мне быть?

  • Глава 13. «Кто во Христе, тот новая тварь»

  • Глава 14. В Духе и Истине

  • Глава 15. О страсти и безразличии

  • Глава 16. Памятование о Боге

Часть V. Рост. Ступени, ведущие ввысь

  • Глава 17. Дитя

  • Глава 18. Взрослый

  • Глава 19. Родитель

Часть VI. Спасение мира. Восстановление отношений

  • Глава 20. Потерянный и обретенный рай

  • Глава 21. Парадоксы христианства

  • Глава 22. Жених, Которого мы не выбираем

  • Глава 23. Плоды пятничного труда

Added 24.03.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 5 days ago
Благодарю.

