В июле-августе 1944 года в ходе Львовско-Сандомирской операции советские войска изгнали немецко-фашистских оккупантов из Львова и продолжали освобождение Галиции и Закарпатья, приближаясь к границам СССР на 1941 год. Жители Западной Украины, преимущественно греко-католического вероисповедания, ожидали, какую религиозную политику будут вести советские власти.

После присоединения западных областей Украины и Белоруссии в течение двух лет с 1939 по июнь 1941 года советские административные органы проводили мероприятия по ограничению религиозной жизни галичан. Они относились в основном к отделению Церкви от государства и школы от Церкви.

священник Ростислав Ярема - Власть и церковь накануне Львовского Церковного Собора (1944-1946 гг.)

(по материалам Федеральных архивов)

Москва 2005

По благословению архиепископа Львовского и Галицкого АВГУСТИНА

Настоящее издание посвящено 60-летию Львовского Церковного Собора 1946 года.

ISBN 5-94428-019-0

«Спешить надо медленней...» Епископ Львовский и Тернопольский Макарий (Оксиюк)

священник Ростислав Ярема - Власть и церковь накануне Львовского Церковного Собора - 1944-1946 - Введение

В Галиции, где традиционно существовали церковные и монастырские школы, больницы, многочисленные благотворительные общества, всякое присутствие религии в государственных учреждениях и других общественных местах сразу же было запрещено. Согласно большевистским декретам на территории Западной Украины началась компания конфискации церковных и монастырских земель. Проводилась административная высылка неугодных священнослужителей, причем не только галицийских греко-католиков, но и католиков традиционных и даже православных. Большевики всех причесывали под одну гребенку.

Впрочем, к греко-католикам у них было особое отношение, что объяснялось антисоветской позицией униатских иерархов и рядового духовенства, активным национализмом и, главное, поддержкой и непосредственным участием униатов в структурах ОУН (Организация украинских националистов) и УНО (Украинское национальное объединение). В течение многих лет находясь в области влияния австро-венгерской имперской политики, галицийцы традиционно ориентировались на нацистскую Германию, как на силу, способную победить большевизм и поддержать идею единой украинской государственности.

Поэтому генштаб германской армии и спецслужбы нацистов использовали структуры украинского повстанческого движения для диверсионно-разведывательной работы на территории Советской Украины. Незадолго до начала войны оперативные сведения, которыми располагало 3-е Управление НКГБ СССР (31 мая 1941 года), позволяли утверждать о существовании и деятельности нелегальных антисоветских националистических организаций в западных областях УССР.

В ориентировке, в частности, сообщалось, что «...в своей антисоветской работе ОУН широко использует помощь и влияние униатского духовенства. Руководство ОУН прямо связано с львовским митрополитом Шептицким». Репрессии НКВД против духовенства западных областей Украины имели выборочный характер, арестовывались и высылались (часто без суда и следствия) священники, связанные с ОУНовским подпольем. Эти меры никак не сопоставимы с кровавыми волнами репрессий, проведенных НКВД в Советской России и приведших к гибели сонма православных иерархов, духовенства и мирян, что на многие годы обескровило Русскую Православную Церковь.

Прогерманские настроения греко-католического духовенства вылились в известное, опубликованное в печати, обращение к А. Гитлеру, в котором он поздравлялся со взятием Киева. В частности, митрополит Андрей Шептицкий, как глава греко-католической церкви, «передал сердечные поздравления по поводу овладения столицей Украины», благодарил и благословил фюрера на «дело уничтожения и искоренения большевизма». Кстати, одним из подписавших это письмо был протопресвитер Преображенской церкви Львова доктор Гавриил Костельник.

Митрополит Андрей Шептицкий, в числе других известных украинских националистов, подписал обращение к «Фюреру и рейхсканцлеру Германии Адольфу Гитлеру» от 14 января 1942 года, в котором приветствовалась миссия «национал-социалистической Германии» в борьбе с большевизмом и заявлялось, что «разгром России должен дать возможность Украине включиться в политическую систему Европы. Под влиянием своих руководящих кругов украинские массы весьма положительно отнеслись к Германии и поэтому украинцы с воодушевлением приветствовали немецкие вооруженные силы, помогали немецким воинам всюду, где только могли».

Это обращение было написано, когда стало ясно, что нацисты не собираются осуществлять чаяния украинского националистического движения и создавать единое украинское государство. Отмечая, что «современная действительность не дает украинцам этой уверенности (в их национальном развитии. - Р. Я.), в результате чего в народных массах Украины и в ее руководящих кругах господствует большое беспокойство и тревога за будущее нации», авторы обращения заверяли Гитлера, «что руководящие круги на Украине стремятся к самому тесному сотрудничеству с Германией, чтобы объединенными силами немецкого и украинского народов завершить борьбу против общего врага и претворить в жизнь "новый порядок" на Украине и во всей восточной Европе».

Желание украинских националистов «принять участие в вооруженной борьбе против их извечного врага плечом к плечу с немецкими и союзными им армиями» воплотилось в критический момент Великой Отечественной войны в 1943 году, когда немцы решили сотрудничать с мельниковским крылом ОУН и организовать 14-ю пехотную дивизию «СС - Галичина», которая приняла первый бой с Красной армией в июле 1944 года.