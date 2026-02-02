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Ярош - Сад - Незабываемое Детство

Оля Ярош – Сад - Секреты рая — плоды духа в твоей душе
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, Family
Люди по-разному рисуют райскую жизнь. Что такое рай?
Часть истории Адама и Евы, миф или просто метафора? А может быть, это синоним счастья? Цель всех жизненных устремлений человека? Рай — это то, что обещано верующим в Бога за порогом смерти, или он начинается уже здесь, на земле?
В данной книге мы постараемся «приземлить» Небесный Рай в повседневную практику христианской жизни, раскрыть цель наших ежедневных стараний, чтобы вырастить в себе плоды Духа, а также заново углубимся в библейские истины и попытаемся ответить на вопрос: для чего мы находимся здесь, в этом саду?
Как все начиналось?
С начала мироздания Бог задумал сотворить человека и поселить его в саду. Рай — это первоначально задуманное и самое лучшее место для обитания человека.
Кроме дара жизни и райского сада, Господь также наделил человека даром свободной воли. Адам и Ева смело воспользовались своей свободой и тем самым потеряли рай для себя и, следовательно, для всех последующих поколений, познакомив нас с «реальностью» жизни в виде сорняков и колючек. «Терние и волчцы», — вздыхаем мы, окинув взглядом все то, что засоряет нашу жизнь, что причиняет нам неудобства, «сорняки» в душе и колючие взгляды, от которых съеживаемся мы сами, а иногда и те, на кого мы смотрим.
После грехопадения вход в Эдемский сад был закрыт, но рай не был потерян навсегда.
Искупление как возвращение потерянного в лице Второго Адама — Иисуса Христа, пришедшего спасти нас от греха и его последствий. Благодаря жертве Христа мы получили второй шанс на счастливую жизнь.

Оля Ярош – Сад - Секреты рая — плоды духа в твоей душе

СПб.: МРО ХВЕ «Христианская Миссия», 2022. — 240 с.
ISBN 978-5-8445-0365-8

Оля Ярош – Сад – Содержание

  • Посвящение
  • Признательность Садовнику
  • Предисловие
  • Любовь. Мария-Богородица
  • Радость. Анастасия
  • Мир. Авигея
  • Долготерпение. Света
  • Благость. Тоня
  • Милосердие. Иосавеф
  • Вера. Юля
  • Кротость. Анна
  • Воздержание. Мать Самсона
  • Заключение
  • Благодарность
  • Об авторе

Оля Ярош - Незабываемое Детство - Непридуманные истории о детях для взрослыхОля Ярош - Незабываемое Детство - Непридуманные истории о детях для взрослых

К. : Кириченко, 2020. — 160 с.
ISBN 978-966-426-255-9

Оля Ярош - Незабываемое Детство – Содержание

Посвящение
Благодарность
Предисловие. Важная пора
Вступление. Букет незабудок
  • Глава 1. ОЛЯ. Икебана — домашнее задание для папы и урок для дочки
  • Глава 2. АРИ. Сюрприз. Радость из поколения в поколение
  • Глава 3. НЕЛЯ. Папина куколка
  • Глава 4. КАТЯ. Подари свой день рождения
  • Глава 5. ЛИЯ. Верность, впитанная с детства
  • Глава 6. ЮЛЯ. Как дедушка подарил внучке Дом молитвы
  • Глава 7. ВАСИЛИЙ. Невидимые нити к сердцу матери
  • Глава 8. ИРА. Пасхальный букет для детей
  • Глава 9. ПОЛИНА. Шрамы как напоминание об особенной судьбе сына
  • Глава 10. ВАЛЕНТИН. Бабушка — материнское сердце в квадрате
  • Глава 11. ВЕРА. Гречка за 100 рублей
  • Глава 12. ПАВЕЛ. Круп, астма и тарзальная коалиция
  • Глава 13. САША. Загадай желание
  • Глава 14. КЕЙТИ. Манго и вьетнамки
  • Глава 15. МАРИНА. Платье, которое согрело душу
Заключение. Второй шанс на счастливое детство

Оля Ярош – Непобежденные - Нелегкий путь обыкновенных женщин и их необыкновенная вераОля Ярош – Непобежденные - Нелегкий путь обыкновенных женщин и их необыкновенная вера

К.: Брайт Букс, 2020. - 240 с.
ISBN 978-966-426-245-0

Оля Ярош – Непобежденные – Содержание

Благодарность
Вступление
Предисловие. «Здесь был Вася»
  • 1. Мамочка. Вера Надежды
  • 2. Иохаведа. Победы рабов
  • 3. Анна. Ты - мне, я - Тебе
  • 4. Юлечка. Песнь дочери
  • 5. Ева. Жизнь после смерти
  • 6. Агарь. Вопль по горизонтали
  • 7. Света. Свет ее души
  • 8. Есфирь. Красота, вырвавшаяся наружу
  • 9. Марфа. Страх vs вера
  • 10. Оксана. Дважды замужем за одним
  • 11. Дочери Салпаада. Наследство без наследника
  • 12. Ноеминь. Новое начало в горькой судьбе
  • 13. Бабушка. Верность до края земли
  • 14. Бег в режиме замедленного действия. Два года назад
Заключение. Марафон
Views 285
Rating 5.0 / 5
Added 02.02.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 4 months ago
Благодарю.

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