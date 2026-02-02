Ярош - Сад - Незабываемое Детство

Люди по-разному рисуют райскую жизнь. Что такое рай?

Часть истории Адама и Евы, миф или просто метафора? А может быть, это синоним счастья? Цель всех жизненных устремлений человека? Рай — это то, что обещано верующим в Бога за порогом смерти, или он начинается уже здесь, на земле?

В данной книге мы постараемся «приземлить» Небесный Рай в повседневную практику христианской жизни, раскрыть цель наших ежедневных стараний, чтобы вырастить в себе плоды Духа, а также заново углубимся в библейские истины и попытаемся ответить на вопрос: для чего мы находимся здесь, в этом саду?

Как все начиналось?

С начала мироздания Бог задумал сотворить человека и поселить его в саду. Рай — это первоначально задуманное и самое лучшее место для обитания человека.

Кроме дара жизни и райского сада, Господь также наделил человека даром свободной воли. Адам и Ева смело воспользовались своей свободой и тем самым потеряли рай для себя и, следовательно, для всех последующих поколений, познакомив нас с «реальностью» жизни в виде сорняков и колючек. «Терние и волчцы», — вздыхаем мы, окинув взглядом все то, что засоряет нашу жизнь, что причиняет нам неудобства, «сорняки» в душе и колючие взгляды, от которых съеживаемся мы сами, а иногда и те, на кого мы смотрим.

После грехопадения вход в Эдемский сад был закрыт, но рай не был потерян навсегда.

Искупление как возвращение потерянного в лице Второго Адама — Иисуса Христа, пришедшего спасти нас от греха и его последствий. Благодаря жертве Христа мы получили второй шанс на счастливую жизнь.

Оля Ярош – Сад - Секреты рая — плоды духа в твоей душе

СПб.: МРО ХВЕ «Христианская Миссия», 2022. — 240 с.

ISBN 978-5-8445-0365-8

Оля Ярош – Сад – Содержание

Посвящение

Признательность Садовнику

Предисловие

Любовь. Мария-Богородица

Радость. Анастасия

Мир. Авигея

Долготерпение. Света

Благость. Тоня

Милосердие. Иосавеф

Вера. Юля

Кротость. Анна

Воздержание. Мать Самсона

Заключение

Благодарность

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