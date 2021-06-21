Острова - Александр Яручик-Захария

Автобиографическая повесть Александра П. Яручика-Захарии «Острова» — это книга о сложном, порой драматичном, но интересном и плодотворном жизненном пути автора. Она знакомит читателя со множеством человеческих судеб и жизненных ситуаций.

Яручик-Захария А.П. Острова

Ровно: «Живое слово», 2011. — 224 с.

ISBN 978-966-8466-89-2

Александр Яручик-Захария - Острова

Некоторое время я жил на островах, и мне не раз приходи­лось наблюдать за входящими и уходящими из порта судами.

Иногда я сопровождал их взглядом до самого горизонта. Часто, смотря на горизонт без бинокля, я не видел ничего, ни малейшего признака судна, но когда смотрел туда же через би­нокль, то ясно видел силуэт корабля.

Я недоумевал: то, что нельзя увидеть вооруженным глазом, можно увидеть через бинокль!

Тогда я подумал, что бинокль — это как бы прообраз нашей веры! Это и есть тот «инструмент», с помощью которого мы видим невидимое... «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» (Евр. 11:1).

Кто из нас не мечтал хотя бы раз заглянуть за горизонт нашей временной жизни? А ведь Слово Божье является этим откровением для вашей и моей жизни.

Бог по нашей вере открывает нам вечность, которая нахо­дится за горизонтом этой временной жизни!

Я хотел бы, чтобы, читая книгу «Острова», каждый человек мог приблизиться к самой важной книге Библии, к познанию Живого Бога — Мессии Иисуса Христа — и не был более пу­стынным, забытым «островом» в этом мире!

Именно Слово Божье открывает нам Бога и говорит о твер­дой скале, о тихом причале и о верном Капитане — Спасителе Христе!

Александр

Александр Яручик-Захария - ОСТРОВА ДЛЯ ОТДЫХА ДУШИ

В детстве все мы мечтали побывать на необитаемом остро­ве, на Острове сокровищ, повстречаться с удалыми пиратами, увидеть Робинзона Крузо с Пятницей. На худой конец, загля­нуть на хмурый остров Святой Елены, где ходит в знаменитой треуголке Наполеон, вспоминая славные битвы и вынашивая планы о побеге. У нового поколения планка выше: побывать на туманных островах других планет, повстречаться с зеленолицы-ми марсианами, познать с ними мудрость космоса.

Не напрасно автор дал книге романтическое название — «Острова». Он понимает, что помимо всех островов на земле и в космосе, есть другие одинокие острова в этой жизни. И эти острова — мы с вами, люди.

И рассказывает он нам о своей жизни, где был одиноким безрадостным и бедным островом, и как однажды он призвал приплыть в гавань своей души Капитана нашей жизни на кора­бле «Спасение». После этой знаменательной встречи человек, рассказывающий об этом, стал жить с Богом в душе.

Автор повествует о разных странах: Аргентине, СССР, Ис­пании, Франции, США, но везде, мы это понимаем вместе с ним, человек среди тысяч людей остается одиноким и непо­нятым. Он везде надеется на чудо и, одновременно, с трепетом душевным, ожидает своего конца. Он встречает разных людей, хороших и плохих, среди них много добрых и умных, но ни одна встреча не может сделать его счастливым, уверенным, и прощающим других.

И вот он неожиданно узнаёт, что Тот, Кого он ждет, уже побывал на земле Израиля. Он был прекрасен в Своей любви к людям, а люди были лицемерны и лживы в своей любви к Нему. Но несмотря на это Отец сказал Ему: «Делай то, ради чего Я тебя послал, Сына Своего Единородного...» И Он взошел на крест. И Его, абсолютно чистого и любящего всех, прибили ко кресту гвоздями, но Он, умирая, обливаясь кровью, взял на Себя грехи наши и умер со словами любви. Вместе с Ним похоронил наши грехи. И теперь, воскресший, но с ранами от гвоздей ненависти, Он приплывает к современному человеку и спасает его от одиночества, боли и страданий. Имя этого Капитана — Иисус.

Наши острова находятся среди океана слез. Все другие корабли проплывают мимо, со всех других кораблей палят по нас зарядами презрения и равнодушия. И только Его корабль заходит в нашу измученную штормами гавань души, и только этот Капитан сходит по трапу и произносит слова для нашего сердца: «Не бойся, Я с тобою. Заповедь новую даю вам (и тебе), да любите друг друга! Кто будет веровать, спасен будет!».

Так о чем же эта книга? В конце повествования автор при­знаётся в любви к Испании, ставшей его родиной. Но мне ка­жется, что вся книга — это одно признание в любви к Богу и человеку. В любом месте, где бы он ни жил, автор любил ближ­него своего, и этим любил Бога. Где бы он ни жил, он любил Бога, и этим любил ближнего своего. И пронес эту спокойную тихую любовь через всю жизнь.

Редактор книги, приложившая много усилий к этому труду, написала мне простые, но такие важные слова: «Эта книга по­могла мне!».

Я знаю, что строки моего друга Александра Яручика кос­нутся многих сердец, и поэтому мы с радостью отпускаем книгу в полет — как птицу веры, надежды и любви, летящую над океаном жизни.

Вспоминаются прекрасные слова Тютчева:

Нам не дано предугадать, Как слово наше отзовется, И нам сочувствие дается, Как нам дается благодать...

Михаил Моргулис, 2011 год