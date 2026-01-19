Это фундаментальное и одновременно доступное руководство, которое закладывает прочный фундамент для серьезного исследования Библии. Г. И. Ясиницкий ставит своей целью дать читателю необходимые инструменты, чтобы Писание перестало быть набором разрозненных рассказов и предстало как единая, гармоничная история спасения. Автор уделяет большое внимание техническим вопросам — от того, как сохранились древние рукописи, до того, как разобраться в сложном восточном летоисчислении. Книга выдержана в духе глубокого почтения к тексту, помогая читателю избежать субъективных ошибок при толковании. Это идеальный учебник для воскресных школ, семинарий и всех, кто хочет осознанно и глубоко понимать «Книгу Книг».

Г. И. Ясиницкий – Введение к изучению Библии

Харбин: «Меч Гедеона», 1936. – 174 с.

Г. И. Ясиницкий – Введение к изучению Библии – Содержание

Предисловие