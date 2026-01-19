Ясиницкий - Введение к изучению Библии
Это фундаментальное и одновременно доступное руководство, которое закладывает прочный фундамент для серьезного исследования Библии. Г. И. Ясиницкий ставит своей целью дать читателю необходимые инструменты, чтобы Писание перестало быть набором разрозненных рассказов и предстало как единая, гармоничная история спасения. Автор уделяет большое внимание техническим вопросам — от того, как сохранились древние рукописи, до того, как разобраться в сложном восточном летоисчислении. Книга выдержана в духе глубокого почтения к тексту, помогая читателю избежать субъективных ошибок при толковании. Это идеальный учебник для воскресных школ, семинарий и всех, кто хочет осознанно и глубоко понимать «Книгу Книг».
Г. И. Ясиницкий – Введение к изучению Библии
Харбин: «Меч Гедеона», 1936. – 174 с.
Г. И. Ясиницкий – Введение к изучению Библии – Содержание
Предисловие
I. Происхождение Библии
II. История русской Библии
III. Почем мы верим Библии
IV. Земля Ветхого Завета
V. Порядок событий Ветхого Завета
VI. Почему история Израиля интересует нас
VII. Учреждения Библии
VIII. Ветхий Завет, как приготовление ко Христу
IX· Земля Нового Завета
X. Четыре Евангелия
XI. Порядок событий в жизни Иисуса Христа
XII. Порядок событий в Деяниях и Посланиях
XIII. Состояние мира в дни Христа
XIV. Характеристика учения Христа. Чудеса
XV. Характеристика учения Христа беседы и притчи
XVI. Апостолы Христа
XVII. Влияние учения Христа на евреев и римлян
XVIII. Проповеди Апостолов
XIX. Первоначальная Церковь
XX. Свидетельство катакомб
XXI. Христианство—религия всех народов
В русской эмиграции в Шанхае он попал в методистскую среду и был рукоположен методистским пастором. Потом переехал в США и там продолжал служить методистским пастором. Дожил до 95 лет.