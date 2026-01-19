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Ясиницкий - Введение к изучению Библии

Ясиницкий – Введение к изучению Библии
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Theology

Это фундаментальное и одновременно доступное руководство, которое закладывает прочный фундамент для серьезного исследования Библии. Г. И. Ясиницкий ставит своей целью дать читателю необходимые инструменты, чтобы Писание перестало быть набором разрозненных рассказов и предстало как единая, гармоничная история спасения. Автор уделяет большое внимание техническим вопросам — от того, как сохранились древние рукописи, до того, как разобраться в сложном восточном летоисчислении. Книга выдержана в духе глубокого почтения к тексту, помогая читателю избежать субъективных ошибок при толковании. Это идеальный учебник для воскресных школ, семинарий и всех, кто хочет осознанно и глубоко понимать «Книгу Книг».

Г. И. Ясиницкий – Введение к изучению Библии

Харбин: «Меч Гедеона», 1936. – 174 с.

Г. И. Ясиницкий – Введение к изучению Библии – Содержание

Предисловие

  • I. Происхождение Библии

  • II. История русской Библии

  • III. Почем мы верим Библии

  • IV. Земля Ветхого Завета

  • V. Порядок событий Ветхого Завета

  • VI. Почему история Израиля интересует нас

  • VII. Учреждения Библии

  • VIII. Ветхий Завет, как приготовление ко Христу

  • IX· Земля Нового Завета

  • X. Четыре Евангелия

  • XI. Порядок событий в жизни Иисуса Христа

  • XII. Порядок событий в Деяниях и Посланиях

  • XIII. Состояние мира в дни Христа

  • XIV. Характеристика учения Христа. Чудеса

  • XV. Характеристика учения Христа беседы и притчи

  • XVI. Апостолы Христа

  • XVII. Влияние учения Христа на евреев и римлян

  • XVIII. Проповеди Апостолов

  • XIX. Первоначальная Церковь

  • XX. Свидетельство катакомб

  • XXI. Христианство—религия всех народов

Views 321
Rating 5.0 / 5
Added 19.01.2026
Author brat christifid
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

G
gurevich 6 months ago
Автор книги, Григорий Иванович Ясиницкий, имел баптистский бэкграунд, его подход к Библии, по-моему, сильно напоминает современный баптистский.
В русской эмиграции в Шанхае он попал в методистскую среду и был рукоположен методистским пастором. Потом переехал в США и там продолжал служить методистским пастором. Дожил до 95 лет.

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