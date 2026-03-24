Даниил Александрович Ясько – Энциклопедический библейский словарь

Том I, А - И

Особенности моего Библейского словаря.

1. Каждое слово, какое встречается в канонических книгах Библии, синодального перевода, имеет объяснение, от двух-трёх строчек до десятка страниц. Объяснения слов, большей частью, взяты из “Толкового Словаря“ В. И. Даля или “Словаря Русского Языка“, изданного в Москве, в годы 1957-1961.

2. Каждое имя собственное, название человека, города, страны, народа и т. п. имеет четыре написания: русское, еврейское, греческое и латинское, чтобы изучающий Библию знал, откуда это слово заимствовано. Мало кто знает, что слово “агнец“ мы имеем от латинского agnus - ягнёнок. Почти каждому имени дано его приблизительное значение.

3. Некоторые еврейские и греческие слова имеют несколько значений. В таких случаях приводятся эти значения и места Писания, где они употреблены. В других случаях русским одним словом переведено несколько еврейских и греческих слов. Тогда приведены эти слова, их оттенки и места Писания, где они употреблены.

4. О каждом большом городе, народе или стране приведены сведения не только из Библии, но и из трудов Иосифа Флавия, египетских, угаритских, ассирийских, халдейских и хеттейских записей, опубликованних в Ancient Near Easter Texts, изданных в Принстоне, Н. Дж. США.

5. В Библии упомянуты 17 книг (“Браней Господних“, “Праведного“ и другие), каких теперь нигде нет. С другой стороны, сохранилось много книг “апокрифических“ и “псевдоэпиграфических“ (“Еноха“, “Адама“, “Авраама“ и других), как Ветхого, так и Нового Завета (“евангелий“ более десяти и столько же “откровений“). Сделан краткий обзор содержания этих книг и указано, где желающий может найти полный текст этих книг на немецком или английском языке.

6. Некоторым христианским доктринам приведены основания из Библии и из литературных трудов учителей христианской церкви первых трёх столетий: “Дидахе“, Иустина Философа, Климента Александрийского, Тертуллиана и других, опубликованных в переводе на английский язык в The Ante Nicene Fathers (8 больших томов).

7. В начале Словаря помещена таблица алфавитов еврейского и греческого. Приложивший старания, может читать в словаре еврейские и греческие слова. Надеюсь, что латинский алфавит известен многим русским читателям. Это алфавит всей Западной Европы с некоторым применением к местному языку. В начале книги дан список главных книг и пособий, какими я пользовался и пользуюсь при составлении Библейского Энциклопедического Словаря.Д. А. Ясько

Даниил А. Ясько – Энциклопедический библейский словарь – Содержание