Карл Ясперс - Великие философы - 3 - Мыслящие из истока метафизики

После того как Кант произвел критический поворот и выяснились методы современного научного познания, метафизика кажется проблематичной. Поэтому многие отвергают такие спекуляции, взгляды и конструкции. Они приводят к созданию таких образов целокупности бытия, которые, если они должны иметь значение доказуемой объективности для всех, не выдерживают проверки.

В самом деле, современная метафизика, если она действует добросовестно, уже не может иметь тот же самый характер в своей форме и своих мнениях, как старая метафизика. Тот, кто сегодня покидает критическую ясность Канта и оставляет в стороне сферу убедительного научного познания, поневоле запутается. В нашей духовной ситуации метафизика в старом стиле, как знание о бытии, как возвещение того, что есть и совершается в целом и в основе, окажется в плену таких чар, которые неосознанно-фактически двигаются на помочах мыслительных форм метафизики, однако утратили серьезное содержание. Такое мышление в заранее готовых формах, не знающее их и не проникающее их сделавшимся ныне совершенно необходимым методическим сознанием, превращается в лишенную экзистенции искусственность. Странно возбуждающая мнимая живость мысли словно пьет кровь ощущающих себя сегодня ничтожествами людей, со всей охотой отдающихся подобным фигурам мысли, как будто бы они приходят в себя в этих фигурах. Это призрак, который соблазняет, а потом исчезает. Он не есть действительность, высветляющаяся в экзистенции самого мыслящего ее человека.

Так что же, должны ли мы отказаться от метафизики? Это было бы невозможно, даже если бы мы этого пожелали. То, что люди издавна начертывали метафизические образы, отнюдь не было неистиной. Эти видения о мире и трансценденции захватывают нашу душу там, где мы видим их интеллектуальную серьезность, воплотившуюся в личности того, кто их мыслит. В самых прекрасных своих формах они обладают своеобразной законченностью. Ни одна из них не становится свободной от противоречий. Но уже в их истоке обязательность этих видений не опиралась на убедительное познание, как обязательность истин в науках. Скорее, напротив: в качестве сугубой объективности эти видения столь же произвольны, как создания поэтов. Но они - не поэмы, а обязательная силою субъективности мыслящего истина (mit der Subjektivitat des Denkenden verbindliche Wahrheit). Они означают пространство веры осознающей себя в них экзистенции. Но в качестве такого пространства всякая великая метафизика может быть по своему содержанию и по своей форме навечной истиной, которая желает, чтобы ее усваивали себе и повторяли при появившейся ныне новой предпосылке методического сознания о характере этой истины. Великие метафизики не приносят нам ни познания, притязающего на научную значимость, ни эстетически необязательного духовного наслаждения, - или, вернее, они приносят и то и другое только в искажающем смыслы усвоении, - но возможности трансцендирующего удостоверения в безусловном.

Если, после этого поворота, мы уже не можем мыслить метафизику в том же самом познавательном смысле, который в первую очередь подразумевался великими метафизиками, если подлинная истина этой метафизики понимается, скорее, как опыт самобытного мышления, тогда эта истина вовсе не обязательно будет потеряна для нас. Вопрос состоит, скорее, в том, как нужно повторить ее в современности. В этой книге мы не даем ответа на этот вопрос. Ответить на вопрос, будет ли существовать некая новая метафизика, в любом случае возможно не предсказанием, но только актом творчества этой метафизики. Здесь мы воспроизводим мысли древних.

Однако для усвоения старой метафизики остается неизбежной задача - не подчиняться ни одной из ее систем. Каждый из мыслителей, создавших эти чарующие видения мысли, показывает нам бытие в своеобразном облике, будучи прикован к этому облику бытия и не превосходя его духом. Благодаря этому они дают особенное удовлетворение. Они - творцы в образовании мыслимого, однако они не творцы (в том великом смысле слова, в каком были творцами Платон, Августин, Кант) в созидании мыслей тех, кто следует за ними. Последователи отдельных метафизиков, которых нам предстоит здесь описывать, только распространяют их мысли, усложняют сравнительно прочные, однозначные при всем своем своеобразии формы, или искажают их. Мы, однако, можем - пусть мы и не бываем творцами в образовании новых видений мысли - опознать как возможность в себе самих всякую некогда осуществившуюся метафизику и усвоить ее себе как такую возможность. Мы, как и люди прежних времен, можем слышать язык трансценденции. Но мы слышим его теперь в его многоликости и должны методически-сознательно (в формальном трансцендировании чистой мысли, в просветлении экзистенциальных отношений к трансценденции, в чтении тайнописи) удостоверяться в смысле этого языка, если не хотим забыть основу бытия и забыть самих себя в кажимости видений, фиксируемых как мнимо известная нам реальность.

Карл Ясперс - Великие философы. Кн. III: Мыслящие из истока метафизики

М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2021. - 432 с.

ISBN 978-5-88373-665-9

Карл Ясперс - Великие философы. Кн. III: Мыслящие из истока метафизики - Содержание

Введение

АНАКСИМАНДР

Примечания

ГЕРАКЛИТ И ПАРМЕНИД

Гераклит

Парменид

Сравнение Гераклита и Парменида

ПЛОТИН

I. Жизнь и сочинения

II. Описание плотиновой «системы»

III. Трансцендирование в целом

IV. Ступени познания

V. Спекулятивное трансцендирование

VI. Отпадение и восхождение

VII. Против материализма и против гнозиса

VIII. Критическая характеристика

IX. Историческое место и влияние

Примечания

АНСЕЛЬМ

I. Биография и труды

II. Основная философская идея Ансельма

III. Характеристика мышления Ансельма

СПИНОЗА

I. Жизнь и сочинения

II. Философия и жизненная практика

III. Метафизическое видение

IV. Теория познавания

V. Человек

VI. Свобода от цели и ценности

VII. Рабство и свобода души

VIII. Религия и государство

А. МЫШЛЕНИЕ СПИНОЗЫ О ГОСУДАРСТВЕ

а) Основоположения необходимости государственной жизни

b) Очерк образцов государства

B. РЕЛИГИЯ В ГОСУДАРСТВЕ

a) Разум и откровение

b) Понимание Библии

c) Свобода мысли

C. КРИТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОЛКОВАНИЯ СПИНОЗОЙ РЕЛИГИИ И ПОЛИТИКИ

a) Неясность соотношения науки и философии

b) Библеистика, вера, философия

c) Упреки в адрес спинозовской достоверности бога

d) Личные решения Спинозы и его судьба

e) Спиноза и еврейский вопрос

IX. Критическая характеристика философии Спинозы

X. Влияние Спинозы

Примечания

ЛАО-ЦЗЫ

Жизнь и сочинения

I. Изложение философии Лао-цзы

II. Характеристика и критика

НАГАРДЖУНА

I. Мыслительные операции

II. Рефлексии о смысле учения

III. Исторические сопоставления

Примечания

Bibliographic

I. Источники

II. Литература