В своем труде автор стремится показать, что ромеи, сыгравшие в эпоху Петра роль своеобразного моста между Московией и Светлейшей республикой, являлись на самом деле экзистенциальным объединяющим началом их обеих, поскольку цивилизационный код каждой из них сформировался под сильнейшим влиянием Византии.

Грандиозная и неоднозначная личность императора Петра I соединила в себе силу, таланты и противоречия русского народа, плотью от плоти которого был сам великий реформатор. Венеция обладала для него особым притяжением — сюда он стремился ради кораблестроения, знания о котором впитывал сам и был полон решимости принести в новую Россию. Схожие внешнеполитические интересы сблизили два государства, сделав их союзниками в борьбе с Оттоманской Портой, но найти общий язык им помогли те, кто соединил в дипломатическом и культурном поле эти две непохожие страны — наследники Византийской империи, православные греки, со времени падения Константинополя проживавшие как в Венеции, так и на Руси.

Какими бы исторически отдаленными ни казались нам сегодня понятия «Московская Русь» и «Республика Святого Марка», опыт взаимодействия в конце XVII столетия только зарождавшейся новой России и приближавшейся к своему закату морской державы оказывается как нельзя более актуальным в дни, когда стремление к многополярному, диалогичному устройству мира является объективной и насущной необходимостью общественной повестки дня. В своей книге протоиерей Алексий Ястребов как раз обращается к этой «современной истории» в надежде найти ответы на вопросы, которые волнуют нас сегодня.

Дополнительные материалы по теме: «Католическая Церковь в Республике Святого Марка и Константинополе, венецианские греки и русские в эпоху Петра Великого: опыты прозелитизма и взаимовыгодного партнерства»

Когда в 1783 г. граф Семен Романович Воронцов прибыл в Венецию, положив тем самым начало русской миссии в Италии, он нашел здесь многообразие политических и религиозных традиций, обусловленное историческими и культурными особенностями Светлейшей республики, простершей свои владения к Востоку от венецианской лагуны. Эти черты позволили русскому посланнику найти широкую поддержку своего дела не только среди итальянцев, но и среди выходцев с Балкан — славян и греков.

В дальнейшем такие формы сотрудничества оказались востребованными в период созидания взаимовыгодных и равноправных отношений России с итальянскими государствами и, прежде всего, с Венецианской республикой.

В инструкции, данной СР. Воронцову вице-канцлером И. А. Остерманом, читаем: «Во владениях республики Венецианской находится не малое число греков православного исповедания. Еще со времен блаженной и вечной славы достойной памяти Государя Петра Первого прибегали они к здешнему двору с прошением о заступлении в пользу их у венецианского правительства <...> единоверцы наши желают и просят, дабы Ее Величество употребила могущественное свое ходатайство у республики по прежним примерам, а как всемилостивейшая Государыня есть глава и единая защитница Православной Восточной Церкви, то и поручается господину генерал-майору лучшим образом при всяком случае чинить пристойные домогательства <...> в пользу греческого народа в областях республики пребывающего».

Из приведенного отрывка видно, что энергичная поддержка Российской империей греческих и славянских единоверцев — подданных Венецианской республики - оказывалась на постоянной основе со времен Петра I, а контакты между местными греками и Русью насчитывали к тому времени вообще уже несколько столетий.

Хотя и в допетровский период греческий фактор неоднократно оказывал благотворное влияние на дипломатические связи Москвы и Республики Святого Марка, лишь начиная с эпохи царя-реформатора в отношениях русских с местной властью община эллинов стала играть ту роль, которую с полным правом можно назвать ключевой для успеха совместных проектов России и Венеции в политической, экономической и военно-технической областях.

Такая ситуация сложилась благодаря исключительному вниманию царя к нуждам находившихся в рассеянии православных и умелому использованию их знаний и талантов на благо России. В те времена, когда даже в самых смелых мечтах никто и помыслить не мог о возрождении свободной Греции, ее дети своей второй родиной признали единоверную северную державу и служили ей как своей подлинной Отчизне.