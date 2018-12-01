Ястребов - Протоиерей Алексий - Русско-венецианские дипломатические и церковные связи
Какими бы исторически отдаленными ни казались нам сегодня понятия «Московская Русь» и «Республика Святого Марка», опыт взаимодействия в конце XVII столетия только зарождавшейся новой России и приближавшейся к своему закату морской державы оказывается как нельзя более актуальным в дни, когда стремление к многополярному, диалогичному устройству мира является объективной и насущной необходимостью общественной повестки дня. В своей книге протоиерей Алексий Ястребов как раз обращается к этой «современной истории» в надежде найти ответы на вопросы, которые волнуют нас сегодня.
Грандиозная и неоднозначная личность императора Петра I соединила в себе силу, таланты и противоречия русского народа, плотью от плоти которого был сам великий реформатор. Венеция обладала для него особым притяжением — сюда он стремился ради кораблестроения, знания о котором впитывал сам и был полон решимости принести в новую Россию. Схожие внешнеполитические интересы сблизили два государства, сделав их союзниками в борьбе с Оттоманской Портой, но найти общий язык им помогли те, кто соединил в дипломатическом и культурном поле эти две непохожие страны — наследники Византийской империи, православные греки, со времени падения Константинополя проживавшие как в Венеции, так и на Руси.
В своем труде автор стремится показать, что ромеи, сыгравшие в эпоху Петра роль своеобразного моста между Московией и Светлейшей республикой, являлись на самом деле экзистенциальным объединяющим началом их обеих, поскольку цивилизационный код каждой из них сформировался под сильнейшим влиянием Византии.
Протоиерей Алексий - Алексей Олегович Ястребов - Русско-венецианские дипломатические и церковные связи в эпоху Петра Великого - Россия и греческая община Венеции
М.: Издательский дом «Познание», 2018. — 394 с: ч/б илл.
ISBN 978-5-906960-32-0
Протоиерей Алексий - Ястребов - Русско-венецианские дипломатические и церковные связи в эпоху Петра Великого - Россия и греческая община Венеции - Содержание
- Предисловие митрополита Волоколамского Илариона
- От автора
- Введение
- Краткий обзор историографии Краткий источниковедческий очерк
Глава I. Россия и греческая община Венеции до эпохи Петра I
- 1.1. Venezia nata cristiana
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1.2. Греки и венецианцы после 1453 г.
- 1.2.1. Между IV Крестовым походом и Османским завоеванием Константинополя
- 1.2.2. Рождение греческой общины Венеции
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1.3. Отношения Москвы и Венеции до Петра I
- 1.3.1. Обзор русско-венецианских связей
- 1.3.2. Роль греческой общины в системе двусторонних отношений России и Венеции
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1.4. Иоанникий Лихуд — первый резидент России в Италии
- 1.4.1. Внешние обстоятельства поездки
- 1.4.2. Дипломатическая деятельность Иоанникия Лихуда
- 1.4.3. О записках Иоанникия Лихуда
- 1.4.4. Братья Лихуды и Петр Великий
Глава 2. Установление регулярных русско-венецианских контактов в царствование Петра I и участие в них греческой общины
- 2.1. Русско-венецианская дипломатическая переписка 8о-х и 90-х годов XVII века
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2.2. Отношения Москвы/Санкт-Петербурга и Венеции при Петре I
- 2.2.1. До 1700 Г.
- 2.2.2. После 1700 г.
- 2.2.3. «Более всего он желает видеть Венецию...» Возможный приезд царя в «город мостов и каналов»
Глава 3. Венецианские греки на русской службе в конце XVII — начале XVIII столетия
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3.1. В России
- 3.1.1. Учителя и справщики
- 3.1.2. Медики
- 3.1.3. В армии и на флоте
- 3.1.4. На дипломатической службе
- 3.1.5. На церковных должностях
- 3.2. В Венеции
- 3.3. В Константинополе: посол России при Блистательной Порте и венецианские греки
Глава 4. Россия и церковная жизнь греческой общины Венеции на рубеже XVII — XVIII вв.
- 4.1. История греческой церкви святого Георгия
- 4.2. Церковные связи между Россией и венецианскими греками до Петра I
- 4.3. Представители России в Венеции и греческая церковь в петровский период
- 4.4. Ходатайство Петра I о греческой церкви
- 4.5. Почитание венецианскими греками царя Петра. Обращения, панегирики, посвящения, биографии
Заключение
Приложения и дополнительные материалы
- Приложение А Записки Иоанникия Лихуда, хранящиеся в Государственном архиве Венеции (к § 1.4.3)
- Приложение Б Грамоты царей и дожа (к § 2.1)
- Приложение В Выдержки из депеш венецианского посла Л. Соранцо в Сенат Венеции о капитане Иване Боцисе и бомбардире Георгии Дасколи от 24 января и 24 марта 1703 г. (к § 3.3)
- Приложение Г Письмо Арсения Элассонского (к § 4.2)
- Приложение Д Грамоты царя Петра I и дожа Д. Корнера по поводу греческой церкви (к § 4.4)
Дополнительные материалы по теме: «Католическая Церковь в Республике Святого Марка и Константинополе, венецианские греки и русские в эпоху Петра Великого: опыты прозелитизма и взаимовыгодного партнерства»
- 1. Петр I и Римская Церковь
- 2. Палладий Роговский в Венеции
- 3. Католические миссионеры и русские стольники в Венеции
- 4. Петр Толстой, папа Климент XI и Георгий Поликала
Список литературы
Протоиерей Алексий - Ястребов - Русско-венецианские дипломатические и церковные связи в эпоху Петра Великого - Россия и греческая община Венеции - Введение
Когда в 1783 г. граф Семен Романович Воронцов прибыл в Венецию, положив тем самым начало русской миссии в Италии, он нашел здесь многообразие политических и религиозных традиций, обусловленное историческими и культурными особенностями Светлейшей республики, простершей свои владения к Востоку от венецианской лагуны. Эти черты позволили русскому посланнику найти широкую поддержку своего дела не только среди итальянцев, но и среди выходцев с Балкан — славян и греков.
В дальнейшем такие формы сотрудничества оказались востребованными в период созидания взаимовыгодных и равноправных отношений России с итальянскими государствами и, прежде всего, с Венецианской республикой.
В инструкции, данной СР. Воронцову вице-канцлером И. А. Остерманом, читаем: «Во владениях республики Венецианской находится не малое число греков православного исповедания. Еще со времен блаженной и вечной славы достойной памяти Государя Петра Первого прибегали они к здешнему двору с прошением о заступлении в пользу их у венецианского правительства <...> единоверцы наши желают и просят, дабы Ее Величество употребила могущественное свое ходатайство у республики по прежним примерам, а как всемилостивейшая Государыня есть глава и единая защитница Православной Восточной Церкви, то и поручается господину генерал-майору лучшим образом при всяком случае чинить пристойные домогательства <...> в пользу греческого народа в областях республики пребывающего».
Из приведенного отрывка видно, что энергичная поддержка Российской империей греческих и славянских единоверцев — подданных Венецианской республики - оказывалась на постоянной основе со времен Петра I, а контакты между местными греками и Русью насчитывали к тому времени вообще уже несколько столетий.
Хотя и в допетровский период греческий фактор неоднократно оказывал благотворное влияние на дипломатические связи Москвы и Республики Святого Марка, лишь начиная с эпохи царя-реформатора в отношениях русских с местной властью община эллинов стала играть ту роль, которую с полным правом можно назвать ключевой для успеха совместных проектов России и Венеции в политической, экономической и военно-технической областях.
Такая ситуация сложилась благодаря исключительному вниманию царя к нуждам находившихся в рассеянии православных и умелому использованию их знаний и талантов на благо России. В те времена, когда даже в самых смелых мечтах никто и помыслить не мог о возрождении свободной Греции, ее дети своей второй родиной признали единоверную северную державу и служили ей как своей подлинной Отчизне.
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