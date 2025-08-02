Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Ястребов - Работа с научной литературой по Новому Завету

Ястребов - Работа с научной литературой по Новому Завету
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Biblical Studies, Educational, Reference
Аргумент. Это главное. Именно качеством аргументации определяется основная ценность работы. Назовем лишь некоторые признаки качественной аргументации.
• Обоснованность. В работе не должно быть ни одного голословного утверждения. При чтении чужих работ необходимо довести до автоматизма следующую реакцию: откуда автор это знает? Чем обоснована его мысль? Основана ли она на надежных фактах (или как минимум, логичном умозаключении) или на домыслах? Не умалчивает ли автор о каких-то фактах, не обходит ли их стороной?
• Логичность. Нет ли поспешных обобщений? Нет ли случаев поп sequitur, petitio principii? Нет ли ложных дилемм? Ученые стараются избегать подобных ошибок сами и подмечать их у коллег.
• Взвешенность. Подлинный ученый всегда приходит к выводу, взвешивая данные. Он смотрит, какие факты говорят за и против каждой гипотезы. Более того, одним из важнейших качеств является способность ставить под сомнение свою собственную позицию. Подчас приходится видеть работы, в которых высказаны свежие и оригинальные идеи, но эти идеи не пропущены сквозь сито самокритической рефлексии.
• Объективность. Объективным быть трудно, а полностью объективным — невозможно. Однако возможны усилия в этом направлении. Поэтому следует замечать, упоминает ли автор о взглядах оппонентов? Если нет, к чему приводит это умолчание? Если да, сколь точно изображены эти взгляды? Добросовестный автор старается изложить позицию оппонентов максимально точно, показать ее наиболее сильные стороны. И наоборот, автор недобросовестный изображает мнение оппонентов в искаженном и карикатурном виде, а о сильных доводах умалчивает. В английском языке для подобной риторики есть выражение straw man («соломенное чучело»). «Бить чучело» значит «опровергать» оппонента, излагая его доводы в дурацком и искаженном свете. (Имеется в виду, что соломенное чучело при нападении не сопротивляется, в отличие от реального живого противника!)
Когда вы сами пишете работу, включайте самокритическую рефлексию. Полезно спрашивать себя: что сказал бы об этом аргументе оппонент? Что сказал бы об этом аргументе я сам, если бы его придерживался не я, а мой злейший враг? Если сделать такую реакцию рефлекторной, останется лишь удивляться, сколь высокий процент идей будет забраковываться!

Ястребов Глеб - Работа с научной литературой по Новому Завету (новозаветная библеистика)

учебное пособие для студентов теологического, религиоведческого и других гуманитарных направлений и специальностей высших учебных заведений
М. : Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2014. 72 с.
ISBN 978-5-89100-136-7

Ястребов Глеб - Работа с научной литературой по Новому Завету (новозаветная библеистика) - Оглавление

Введение
  • Глава 1. Анализ научных исследований
  • Глава 2. Комментарии на новозаветные тексты: рекомендации
  • Глава 3. Периодика по новозаветной библеистике: рекомендации
  • Глава 4. Работа со справочной литературой
    • 4.1. Греческий язык Нового завета: словари
    • 4.2. Прочие словари и справочники
Послесловие

Ястребов Глеб - Работа с научной литературой по Новому Завету (новозаветная библеистика) - Введение

Библеистика предполагает самостоятельную работу с первоисточниками: текстами Ветхого и Нового заветов, а также кумранскими, раввинистическими и другими релевантными документами. Именно первоисточники, а не научная литература, лежит в основе исследования. Исследования же ученых могут стать лишь подспорьем в работе: отправной точкой для собственных выкладок или советчиком, партнером по диалогу. Однако, несмотря на вторичную роль научной литературы, экзегеты используют ее весьма активно. Ведь мы начинаем толкование не с чистого листа, а имея за плечами столетия экзегетических поисков, в процессе которых было собрано множество фактов, способных пролить свет на библейские тексты, и выявлено множество смысловых возможностей в каждом отрывке. Любой современный экзегет не столько ведет «монолог», сколько присоединяется к разговору тысяч других комментаторов.
У студентов встречаются две противоположные ошибки, связанные с недооценкой или переоценкой научной литературы.
• Заблуждение первое: «Чужие толкования надевают шоры на восприятие, поэтому без них лучше обойтись». Некоторые люди, стремясь к непредвзятости и самобытности, пытаются толковать текст исключительно сами, на основании одних лишь первоисточников. Это приводит к плохим результатам. Не стоит изобретать велосипед! Полностью новые идеи в библеистике довольно редки. Обычно мысль, которая пришла автору в голову, не нова, но уже высказывалась и обсуждалась, зачастую со множеством нюансов (а нередко и была опровергнута). Талантливые и незаурядные люди совершают элементарные и грубые ошибки, обесценивающие их труд, лишь потому, что не вникли в научное состояние вопроса. Правда, чужие толкования и впрямь могут надевать шоры на восприятие, но эти «шоры» лучше преодолевать тщательным критическим анализом научных работ.
• Заблуждение второе: «Прочтя этот солидный том, я узнаю, что означает текст». К большинству вопросов в науке существует множество подходов; часто комментаторы понимают текст несколько по- разному, а подчас и взаимоисключающим образом. Одним из ключевых приоритетов должно быть развитие аналитического подхода: умение критически анализировать не только первоисточники, но и экзегетическую литературу, видеть и взвешивать плюсы и минусы гипотез. В данном пособии сначала описываются основные способы оценки научных исследований (глава 1), а затем даются библиографические рекомендации по работе с комментариями (глава 2), периодикой (глава 3) и справочными изданиями (глава 4). Основное внимание уделено литературе по новозаветной библеистике, но все, сказанное в главе 1 (а также некоторые дальнейшие материалы), относится и к библеистике ветхозаветной.
2017-12-16
Views 722
Rating 5.0 / 5
Added 02.08.2025
Author brat Kliment
Rate this publication:
5.0/5 (10)

Comments (4 comments)

S
Sergey05 2 years ago

Огромное спасибо!
G
gios76 3 years ago

спасибо
S
Sergey05 5 years ago

Большое спасибо!
A
Artur 8 years ago

Прекрасная вещь. Спасибо!

Related Books

All Books