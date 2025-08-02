Аргумент. Это главное. Именно качеством аргументации определяется основная ценность работы. Назовем лишь некоторые признаки качественной аргументации.

• Обоснованность. В работе не должно быть ни одного голословного утверждения. При чтении чужих работ необходимо довести до автоматизма следующую реакцию: откуда автор это знает? Чем обоснована его мысль? Основана ли она на надежных фактах (или как минимум, логичном умозаключении) или на домыслах? Не умалчивает ли автор о каких-то фактах, не обходит ли их стороной?

• Логичность. Нет ли поспешных обобщений? Нет ли случаев поп sequitur, petitio principii? Нет ли ложных дилемм? Ученые стараются избегать подобных ошибок сами и подмечать их у коллег.

• Взвешенность. Подлинный ученый всегда приходит к выводу, взвешивая данные. Он смотрит, какие факты говорят за и против каждой гипотезы. Более того, одним из важнейших качеств является способность ставить под сомнение свою собственную позицию. Подчас приходится видеть работы, в которых высказаны свежие и оригинальные идеи, но эти идеи не пропущены сквозь сито самокритической рефлексии.

• Объективность. Объективным быть трудно, а полностью объективным — невозможно. Однако возможны усилия в этом направлении. Поэтому следует замечать, упоминает ли автор о взглядах оппонентов? Если нет, к чему приводит это умолчание? Если да, сколь точно изображены эти взгляды? Добросовестный автор старается изложить позицию оппонентов максимально точно, показать ее наиболее сильные стороны. И наоборот, автор недобросовестный изображает мнение оппонентов в искаженном и карикатурном виде, а о сильных доводах умалчивает. В английском языке для подобной риторики есть выражение straw man («соломенное чучело»). «Бить чучело» значит «опровергать» оппонента, излагая его доводы в дурацком и искаженном свете. (Имеется в виду, что соломенное чучело при нападении не сопротивляется, в отличие от реального живого противника!)

Когда вы сами пишете работу, включайте самокритическую рефлексию. Полезно спрашивать себя: что сказал бы об этом аргументе оппонент? Что сказал бы об этом аргументе я сам, если бы его придерживался не я, а мой злейший враг? Если сделать такую реакцию рефлекторной, останется лишь удивляться, сколь высокий процент идей будет забраковываться!

Ястребов Глеб - Работа с научной литературой по Новому Завету (новозаветная библеистика)

учебное пособие для студентов теологического, религиоведческого и других гуманитарных направлений и специальностей высших учебных заведений

М. : Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2014. 72 с.

ISBN 978-5-89100-136-7

Ястребов Глеб - Работа с научной литературой по Новому Завету (новозаветная библеистика) - Оглавление

Введение

Глава 1. Анализ научных исследований

Глава 2. Комментарии на новозаветные тексты: рекомендации

Глава 3. Периодика по новозаветной библеистике: рекомендации

Глава 4. Работа со справочной литературой 4.1. Греческий язык Нового завета: словари 4.2. Прочие словари и справочники



Послесловие

Ястребов Глеб - Работа с научной литературой по Новому Завету (новозаветная библеистика) - Введение

Библеистика предполагает самостоятельную работу с первоисточниками: текстами Ветхого и Нового заветов, а также кумранскими, раввинистическими и другими релевантными документами. Именно первоисточники, а не научная литература, лежит в основе исследования. Исследования же ученых могут стать лишь подспорьем в работе: отправной точкой для собственных выкладок или советчиком, партнером по диалогу. Однако, несмотря на вторичную роль научной литературы, экзегеты используют ее весьма активно. Ведь мы начинаем толкование не с чистого листа, а имея за плечами столетия экзегетических поисков, в процессе которых было собрано множество фактов, способных пролить свет на библейские тексты, и выявлено множество смысловых возможностей в каждом отрывке. Любой современный экзегет не столько ведет «монолог», сколько присоединяется к разговору тысяч других комментаторов.

У студентов встречаются две противоположные ошибки, связанные с недооценкой или переоценкой научной литературы.

• Заблуждение первое: «Чужие толкования надевают шоры на восприятие, поэтому без них лучше обойтись». Некоторые люди, стремясь к непредвзятости и самобытности, пытаются толковать текст исключительно сами, на основании одних лишь первоисточников. Это приводит к плохим результатам. Не стоит изобретать велосипед! Полностью новые идеи в библеистике довольно редки. Обычно мысль, которая пришла автору в голову, не нова, но уже высказывалась и обсуждалась, зачастую со множеством нюансов (а нередко и была опровергнута). Талантливые и незаурядные люди совершают элементарные и грубые ошибки, обесценивающие их труд, лишь потому, что не вникли в научное состояние вопроса. Правда, чужие толкования и впрямь могут надевать шоры на восприятие, но эти «шоры» лучше преодолевать тщательным критическим анализом научных работ.

• Заблуждение второе: «Прочтя этот солидный том, я узнаю, что означает текст». К большинству вопросов в науке существует множество подходов; часто комментаторы понимают текст несколько по- разному, а подчас и взаимоисключающим образом. Одним из ключевых приоритетов должно быть развитие аналитического подхода: умение критически анализировать не только первоисточники, но и экзегетическую литературу, видеть и взвешивать плюсы и минусы гипотез. В данном пособии сначала описываются основные способы оценки научных исследований (глава 1), а затем даются библиографические рекомендации по работе с комментариями (глава 2), периодикой (глава 3) и справочными изданиями (глава 4). Основное внимание уделено литературе по новозаветной библеистике, но все, сказанное в главе 1 (а также некоторые дальнейшие материалы), относится и к библеистике ветхозаветной.