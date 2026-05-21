Язневич - Станислав Лем
С издания в 1957 г. ранее написанной философской монографии «Диалоги» для Станислава Лема начался наиболее плодотворный и разнообразный этап творчества: литературно-философский. О своем духовном состоянии в начале этого этапа Лем вспоминал: «Если было что-то, что не в самой малой степени влияло на мои писательские решения, так это прежде всего реакция публики и критики. Я писал о том, что меня воодушевляло, и пал под тяжестью проблем, как умирают от болезней. Вследствие этого мне стало постепенно понятно, что я не такой, как другие люди, возможно, даже с нечеловеческими чертами, потому что меня не интересуют вещи, какими заняты другие.
Зато совсем особенным способом ход моей личной жизни определило то, что в математической форме взрывает звезды и о чем спорили Эйнштейн и Бор. Моей страстью были не видения других миров, не возможный будущий образ бренного мира, а в высшей степени абстрактные теории, такие как теории Дарвина и Эйнштейна. Не различные фантастические книги составляли содержимое моей духовной жизни, а вопросы, которые я высказал в “Диалогах”, — вопросы о причинных основаниях жизни, сознания и смерти, о способности интеллекта принимать ту или иную форму, о границах того, что мы можем сделать, о том, преодолимы ли общественные недостатки или в различных общественных образованиях можно только обменять одно несчастье на другое. Я пытался сделать ключ к этим замкам из кибернетики».
В части художественных произведений Лем публикует работы преимущественно из области строгой научной фантастики (hard science fiction), часто с элементами гротеска. За этот этап Лем опубликовал сборники рассказов «Звездные дневники» (1957), «Вторжение с Альдебарана» (1959), «Книга роботов» (1961), «Сказки роботов» (1964), «Кибериада» (1965), «Охота» (1965), «“Спасем космос!” и другие рассказы» (1966), «Рассказы о пилоте Пирксе» (1968), «Бессонница» (1971), романы «Эдем» (1959), «Рукопись, найденная в ванне» (1961), «Возвращение со звезд» (1961), «Солярис» (1961), «Непобедимый» (1964), «Глас Господа» (1968), автобиографическую повесть «Высокий Замок» (1966), роман «Футурологический конгресс» (1971). Из-за эзоповского языка цензура не замечала содержащейся во многих произведениях критики современности, при этом популярность произведений писателя постоянно роста, главным образом благодаря покровам научной фантастики.
Виктор Язневич – Станислав Лем
Серия «Мыслители XX столетия»
Издательство – «Книжный Дом»
Минск – 2014 г. / 448 с.
ISBN 978-985-17-0830-3
Виктор Язневич – Станислав Лем – Содержание
От издателя
От автора
Предисловие
Жизненный путь. Этапы творчества
I. Детство и юность
II. Утопический период
III. Антиутопический период
1. Литературно-философский этап
2. Литературно-экспериментаторский этап
3. Философско-публицистический этап
Личность
Основы творчества. Литература и/или философия?
Философские взгляды
I. Отношение к философии
II. Основные философские идеи
III. С. Лем о мыслителях ХХ столетия
(Адлер, Адорно, Айдукевич, Арендт, Арон, Барт, Блох, Бодрийяр, Бохеньский, Буковский, Вебер, Винер, Витгенштейн, Гёдель, Гуссерль, Делёз, Деррида, Зиновьев, Ингарден, Иоанн Павел II, Камю, Кан, Карнап, Кмита, Колаковский, Котарбиньский, Кречмер, Куайн, Кун, Лакан, Лебон, Леви-Стросс, Ленин, Лиотар, Лубницкий, Лукасевич, Маклюэн, Ман, Маркузе, Мерло-Понти, Налимов, Нейман, Ницше, Оруэлл, Оссовские, Парето, Поппер, Рассел, Рейхенбах, Рикёр, Рорти, Сартр, Сахаров, Солженицын, Сорокин, Сталин, Стругацкие, Тарский, Татаркевич, Твардовский, Тейяр де Шарден, Тойнби, Тоффлер, Тьюринг, Фейерабенд, Флек, Фреге, Фрейд, Фромм, Фуко, Фукуяма, Хабермас, Хайдеггер, Хантингтон, Хомский, Хоркхаймер, Хорни, Циолковский, Шафф, Шеннон, Шестов, Шлик, Шпенглер, Эйльштейн, Эйнштейн, Эко, Элиаде, Юнг, Юнгер, Ясперс)
IV. Отдельно о «Големе XIV»
Заключение
Библиография
I. Собрание сочинений С. Лема на русском языке
II. Прочие цитируемые работы С. Лема
III. Основные работы о С. Леме
Персоналии
