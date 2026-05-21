Язневич - Станислав Лем

С издания в 1957 г. ранее написанной философской монографии «Диалоги» для Станислава Лема начался наиболее плодотворный и разнообразный этап творчества: литературно-философский. О своем духовном состоянии в начале этого этапа Лем вспоминал: «Если было что-то, что не в самой малой степени влияло на мои писательские решения, так это прежде всего реакция публики и критики. Я писал о том, что меня воодушевляло, и пал под тяжестью проблем, как умирают от болезней. Вследствие этого мне стало постепенно понятно, что я не такой, как другие люди, возможно, даже с нечеловеческими чертами, потому что меня не интересуют вещи, какими заняты другие.

Зато совсем особенным способом ход моей личной жизни определило то, что в математической форме взрывает звезды и о чем спорили Эйнштейн и Бор. Моей страстью были не видения других миров, не возможный будущий образ бренного мира, а в высшей степени абстрактные теории, такие как теории Дарвина и Эйнштейна. Не различные фантастические книги составляли содержимое моей духовной жизни, а вопросы, которые я высказал в “Диалогах”, — вопросы о причинных основаниях жизни, сознания и смерти, о способности интеллекта принимать ту или иную форму, о границах того, что мы можем сделать, о том, преодолимы ли общественные недостатки или в различных общественных образованиях можно только обменять одно несчастье на другое. Я пытался сделать ключ к этим замкам из кибернетики».

В части художественных произведений Лем публикует работы преимущественно из области строгой научной фантастики (hard science fiction), часто с элементами гротеска. За этот этап Лем опубликовал сборники рассказов «Звездные дневники» (1957), «Вторжение с Альдебарана» (1959), «Книга роботов» (1961), «Сказки роботов» (1964), «Кибериада» (1965), «Охота» (1965), «“Спасем космос!” и другие рассказы» (1966), «Рассказы о пилоте Пирксе» (1968), «Бессонница» (1971), романы «Эдем» (1959), «Рукопись, найденная в ванне» (1961), «Возвращение со звезд» (1961), «Солярис» (1961), «Непобедимый» (1964), «Глас Господа» (1968), автобиографическую повесть «Высокий Замок» (1966), роман «Футурологический конгресс» (1971). Из-за эзоповского языка цензура не замечала содержащейся во многих произведениях критики современности, при этом популярность произведений писателя постоянно роста, главным образом благодаря покровам научной фантастики.

Виктор Язневич – Станислав Лем

