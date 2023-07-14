Языкова - Красота сквозь века
Книга «Красота сквозь века» - результат больших богословских и искусствоведческих познаний, многолетних трудов, духовных и эстетических созерцаний. Через всемирную историю изобразительного искусства - от первобытных времен до наших дней - до читателя доносится некая философия красоты, причем философия не отвлеченная, но прорастающая сквозь историю конкретных художественных форм и стилей, через историю конкретного художественного опыта. Важен сам способ подачи материала: не отрешенное назидание, не дидактика, но доверительное и проникновенное собеседование с читателем. Автор не навязывает, не «внушает», но именно раскрывает свои философские и историко-художественные взгляды перед читателями любых мировоззрений и квалификаций.
Знание истории искусств, но также истории как таковой, позволяет Ирине Языковой вступить в деликатную полемику с Достоевским: красота не спасает мир, она спасает человека, а через него и мир на каждом повороте истории. И каждый раз - по-новому, каждый раз в новой системе социально-исторических и духовных координат. Воистину - «сквозь века». И каждый раз на любом критическом изломе истории человек-художник, человек-ценитель и человек-зритель призваны заново открывать Божественный замысел Мира-в-Красоте и, следовательно, Красоты-в-Мире. Вспомним библейское: по замыслу Творца творение прекрасно (тов меод - Быт 1:31).
Ирина Языкова - Красота сквозь века - Очерки христианского искусства
(Серия «Богословие и культура»)
М.: Издательство ББИ, 2023. — viii + 349 с.: ил.
ISBN 978-5-89647-420-3
Ирина Языкова - Красота сквозь века - Очерки христианского искусства - Содержание
Предисловие - Евгений Рашковский
- Введение. В поисках красоты
- Как появилось искусство
- Можно ли изобразить рай?
- Рождество в европейской художественной традиции. Две тысячи лет поисков образа
- Беато Анджелико. Художник с ангельской душой
- Эль Греко, опередивший время
- Библия Дюрера
- Ханс Мемлинг. Человек перед Богом
- Рембрандт. Художник с судьбой Иова
- Соблазн или безумие? Образ Иисуса Христа в творчестве Николая Ге
- Ecce Homo. Страдающий Христос Жоржа Руо
- Библейское послание Марка Шагала
- Казимир Малевич. Метафизика «Черного квадрата»
- Мистический супрематизм Владимира Стерлигова
- Григорий Круг. Свет иного мира
- Кино в обратной перспективе. Иконичность фильмов Андрея Тарковского
- Ты прекрасней сынов человеческих. Образ Иисуса Христа в искусстве ХХ века
- Лилия Ратнер. Искусство как судьба
- Немного о богословии красоты
спасибо!
Дякую клубу Есхатос і його працівникам...