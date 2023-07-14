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Языкова - Красота сквозь века

Ирина Языкова - Красота сквозь века
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Cultural Studies Art
Книга «Красота сквозь века» - результат больших богословских и искусствоведческих познаний, многолетних трудов, духовных и эстетических созерцаний. Через всемирную историю изобразительного искусства - от первобытных времен до наших дней - до читателя доносится некая философия красоты, причем философия не отвлеченная, но прорастающая сквозь историю конкретных художественных форм и стилей, через историю конкретного художественного опыта. Важен сам способ подачи материала: не отрешенное назидание, не дидактика, но доверительное и проникновенное собеседование с читателем. Автор не навязывает, не «внушает», но именно раскрывает свои философские и историко-художественные взгляды перед читателями любых мировоззрений и квалификаций.
Знание истории искусств, но также истории как таковой, позволяет Ирине Языковой вступить в деликатную полемику с Достоевским: красота не спасает мир, она спасает человека, а через него и мир на каждом повороте истории. И каждый раз - по-новому, каждый раз в новой системе социально-исторических и духовных координат. Воистину - «сквозь века». И каждый раз на любом критическом изломе истории человек-художник, человек-ценитель и человек-зритель призваны заново открывать Божественный замысел Мира-в-Красоте и, следовательно, Красоты-в-Мире. Вспомним библейское: по замыслу Творца творение прекрасно (тов меод - Быт 1:31).

Ирина Языкова - Красота сквозь века - Очерки христианского искусства

(Серия «Богословие и культура»)
М.: Издательство ББИ, 2023. — viii + 349 с.: ил.
ISBN 978-5-89647-420-3

Ирина Языкова - Красота сквозь века - Очерки христианского искусства - Содержание

Предисловие - Евгений Рашковский
  • Введение. В поисках красоты
  • Как появилось искусство
  • Можно ли изобразить рай?
  • Рождество в европейской художественной традиции. Две тысячи лет поисков образа
  • Беато Анджелико. Художник с ангельской душой
  • Эль Греко, опередивший время
  • Библия Дюрера
  • Ханс Мемлинг. Человек перед Богом
  • Рембрандт. Художник с судьбой Иова
  • Соблазн или безумие? Образ Иисуса Христа в творчестве Николая Ге
  • Ecce Homo. Страдающий Христос Жоржа Руо
  • Библейское послание Марка Шагала
  • Казимир Малевич. Метафизика «Черного квадрата»
  • Мистический супрематизм Владимира Стерлигова
  • Григорий Круг. Свет иного мира
  • Кино в обратной перспективе. Иконичность фильмов Андрея Тарковского
  • Ты прекрасней сынов человеческих. Образ Иисуса Христа в искусстве ХХ века
  • Лилия Ратнер. Искусство как судьба
  • Немного о богословии красоты
Views 465
Rating 5.0 / 5
Added 14.07.2023
Author otec Vyacheslav
Rate this publication:
5.0/5 (7)

Comments (3 comments)

M
madslavon 3 months ago
Здравствуйте. Файла нет по ссылке.
M
Malinin 2 years ago

спасибо!
B
brat Andron 3 years ago

Дякую клубу Есхатос і його працівникам... 

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