Я предаю печати историческое исследование, предпринятое с целью решения задачи, за которую до сих пор еще никто не брался: всесторонне изучить греческий мир на фоне античного эллинского воспитания — пайдейи. Сколь бы часто ни предпринимались попытки изобразить государство и общество, литературу, религию или философию греков в их развитии, очевидно, до сих пор еще не пробовали исторически представить процесс формирования античного грека и интеллектуальную задачу построения идеального образа человека в их взаимодействии. Но не это привходящее обстоятельство заставило меня заниматься работой, ожидавшей до поры своего труженика; я надеялся таким образом обнаружить, что от этой великой духовно-исторической проблемы зависит более глубокое понимание единственного в своем роде воспитательного творчества, благодаря которому эллинство сохраняет свое влияние на последующие эпохи.

Первый том включает в свой состав возникновение, развитие и кризис греческого образования в эпоху героического и политического человека, т. е. ранний и классический период жизни греческого народа. Он заканчивается гибелью аттической державы. Второй том должен представить духовное восстановление в платоновский век, его борьбу за государство и образование и превращение греческой культуры в силу, овладевшую всем миром. Я предполагаю рассмотреть также и формы приобщения Рима и христианства античной эпохи к образовательному процессу, чьей отправной точкой является Греция.

Эта книга адресована не только ученому миру, но и всем, кто в наш век стремится сохранить традиции тысячелетней культуры и сегодня вновь пытается найти путь к Элладе. Довольно часто с трудом удавалось согласовать стремление дать обширный исторический обзор и настоятельную потребность в углубленном анализе разнообразного материала ради возможно более точного исследования каждой отдельной области, которая представлена в нашей книге. Рассмотрение античности с точки зрения, представленной в этой книге, прежде всего давало возможность выявить массу новых проблем, которые в течение десяти лет занимали меня как преподавателя и ученого. Ради сохранения композиционной целостности я отказался от того, чтобы прибавить результаты этих исследований в виде отдельных дополнительных томов, которые слишком сильно увеличили бы все произведение. Обоснование моей позиции по отдельным вопросам можно будет почерпнуть в самой сущности рассматриваемого предмета, поскольку рассмотрение везде исходит непосредственно из истолкования оригинальных текстов и ставит факты в определенный контекст, благодаря которому они естественным образом находят свое объяснение. Цитируемые места античных авторов даны в примечаниях, как и необходимейшая литература, особенно когда она непосредственно затрагивает вопросы истории воспитания. Где было необходимо более пространное обоснование, оно также выливалось в форму примечаний, но такие примечания редки. Подобного рода частные работы я заранее опубликовал в виде отдельных монографий и здесь даю лишь краткие ссылки на них, некоторые исследования еще последуют в будущем. Отдельные монографии и данная книга с научной точки зрения представляют собой единое целое и находятся друг с другом в непрерывном взаимодействии.

Вернер Йегер - Пайдейя. Воспитание античного грека - Том 1

Москва: Издательство «Греко-латинский кабинет» Ю. А. Шичалина, 2001. - 608 с.

ISBN 5-87245-079-6

Вернер Йегер - Пайдейя. Воспитание античного грека - Том 1 - Содержание

Предисловие

Предисловие ко второму немецкому изданию

Предисловие ко второму английскому изданию

Введение. Положение Греции в истории воспитания

Книга первая. Ранняя эпоха Греции

I. Знать и арете

II. Культура и воспитание гомеровской знати

III. Гомер как воспитатель

IV. Гесиод и крестьянство

V. Спартанское государственное воспитание

VI. Правовое государство и его гражданский идеал

VII. Самооформление индивидуума в ионийско-эолийской лирике

VIII. Солон и начало политического образования в Афинах

IX. Философская мысль и открытие космоса

X. Борьба и преображение знати

XI. Культурная политика тиранов

Книга вторая. Вершина и кризис аттического духа

I. Драма Эсхила

II. Трагический человек Софокла

III. Софисты

IV. Еврипид и его время

V. Комедия Аристофана

VI. Фукидид как политический мыслитель

Примечания