Предлагаемая вниманию читателя книга появилась на свет в ответ на многочисленные обращения (в том числе и от весьма известных и уважаемых людей), адресуемые автору вот уже на протяжении многих лет: выпустить сборник, который являл бы собой руководство по изучению Гемары и содержал бы конкретные советы и рекомендации, как достичь ясного и четкого понимания изучаемого материала, и как добиться запоминания изученного. Известно, что тех, кто понимает Гемару по-настоящему, с полной ясностью, достойной сказанного: "Скажи мудрости - сестра ты мне" (Санхедрин 76), очень немного. И если бы все, кто учит Тору, шли в своей учебе верной дорогой, то в огромном большинстве своем преуспели бы, понимая и материал Гемары, и законы, из нее вытекающие. А, как известно, рука об руку с пониманием идет и запоминание. Все это вместе увеличило бы и желание изучить многие трактаты Гемары.

Рав Йеошуа Коэн - Керем Йеошуа - Как достичь ясного и чёткого понимания для изучения Талмуда

Изложение путей изучения Торы и повторения ее с необходимыми пояснениями Правила Талмуда и примечания, относящиеся ко всему Талмуду в целом

Иерусалим 5764

Перевел Пинхас Перлов

Редактор Цви Вассерман

Рав Йеошуа Коэн - Керем Йеошуа - Как достичь ясного и чёткого понимания для изучения Талмуда

Рекомендации и приветственные письма

Краткое предисловие ко второму изданию

Часть 1 Правильный метод учебы: почему мы в нем нуждаемся?

Глава 1. Положение с изучением Торы сегодня

Глава 2. Вперед - к нашим реальным возможностям!

Часть 2 Как следует учиться? Метод, который мы предлагаем

Глава 3. Метод учебы - подробное описание

Глава 4. Метод учебы - краткое описание

Глава 5. Шаг за шагом - в кратчайшем изложении

Глава 6. Часто задаваемые вопросы об описанном в книге методе

Часть 3 Другие составляющие успеха

Глава 7. Любовь к Торе

Глава 8. Принятие обязательств, планы и расчеты приизучении Торы. Важные советы и замечания

Глава 9. Семь ключей

Часть 4 К более ясному пониманию Талмуда

Глава 10. Спор Раши и Тосафот в Гемаре: основы и правила

Глава 11. Язык Иерусалимского Талмуда

Словарь

Рав Йеошуа Коэн - Керем Йеошуа - Как достичь ясного и чёткого понимания для изучения Талмуда - Предисловие