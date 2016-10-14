Коэн - Керем Йеошуа
Предлагаемая вниманию читателя книга появилась на свет в ответ на многочисленные обращения (в том числе и от весьма известных и уважаемых людей), адресуемые автору вот уже на протяжении многих лет: выпустить сборник, который являл бы собой руководство по изучению Гемары и содержал бы конкретные советы и рекомендации, как достичь ясного и четкого понимания изучаемого материала, и как добиться запоминания изученного.
Известно, что тех, кто понимает Гемару по-настоящему, с полной ясностью, достойной сказанного: "Скажи мудрости - сестра ты мне" (Санхедрин 76), очень немного. И если бы все, кто учит Тору, шли в своей учебе верной дорогой, то в огромном большинстве своем преуспели бы, понимая и материал Гемары, и законы, из нее вытекающие.
А, как известно, рука об руку с пониманием идет и запоминание. Все это вместе увеличило бы и желание изучить многие трактаты Гемары.
Рав Йеошуа Коэн - Керем Йеошуа - Как достичь ясного и чёткого понимания для изучения Талмуда
Изложение путей изучения Торы и повторения ее с необходимыми пояснениями
Правила Талмуда и примечания, относящиеся ко всему Талмуду в целом
Иерусалим 5764
Перевел Пинхас Перлов
Редактор Цви Вассерман
Рав Йеошуа Коэн - Керем Йеошуа - Как достичь ясного и чёткого понимания для изучения Талмуда
Рекомендации и приветственные письма
Краткое предисловие ко второму изданию
Часть 1 Правильный метод учебы: почему мы в нем нуждаемся?
Глава 1. Положение с изучением Торы сегодня
Глава 2. Вперед - к нашим реальным возможностям!
Часть 2 Как следует учиться? Метод, который мы предлагаем
Глава 3. Метод учебы - подробное описание
Глава 4. Метод учебы - краткое описание
Глава 5. Шаг за шагом - в кратчайшем изложении
Глава 6. Часто задаваемые вопросы об описанном в книге методе
Часть 3 Другие составляющие успеха
Глава 7. Любовь к Торе
Глава 8. Принятие обязательств, планы и расчеты приизучении Торы. Важные советы и замечания
Глава 9. Семь ключей
Глава 9. Семь ключей
Часть 4 К более ясному пониманию Талмуда
Глава 10. Спор Раши и Тосафот в Гемаре: основы и правила
Глава 11. Язык Иерусалимского Талмуда
Словарь
Рав Йеошуа Коэн - Керем Йеошуа - Как достичь ясного и чёткого понимания для изучения Талмуда - Предисловие
Слава Б-гу, есть в нашем поколении много ешив, но мы, к сожалению, не видим, чтобы в них, как в прежние времена, вырастали великие знатоки Торы. В чем же здесь секрет, и почему не выходят из наших ешив великие мужи Торы, как в прежних поколениях (и во всех поколениях)? Нет у нас недостатка в ешивах, и, слава Б-гу, и не овдовел Израиль (т.е. не отошел от союза с Торой). И если судить по преданности учебе и количеству часов, посвящаемых Торе, можно было бы надеяться встретить многих великих мудрецов - знатоков всей Гемары или, по крайней мере, половины ее, всего Шульхан аруха или хотя бы половины его... Однако на самом деле таковых очень немного, лишь горстка избранных... В чем же дело?
Ответ, который можно услышать из уст многих, гласит: "измельчали мозги" с падением поколений...
Знайте, друзья мои, что это не так! У меня нет сомнения, что и сегодня тот, кто страстно желает, в состоянии достичь великих познаний в Торе, во всей Гемаре или в половине ее, или, по крайней мере, в части ее! Это проверено на опыте. Есть у меня ученики, которые не отличались большими способностями, но благодаря тому, что они добивались ясности в изучаемом, учились и повторяли по правильной системе, они выросли, слава Б-гу, в мудрецов Торы, знающих половину Гемары или треть ее.
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