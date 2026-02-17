Йиверхолдт - Смотри на Христа

1-й день - Утро - 1 Послание Петра 2:25

Ибо вы были, как овцы блуждающие (не имея пастыря), но возвратились ныне к Пастырю и Блюстителю душ ваших.

О, вечный Искупитель, никогда не позволяй мне забывать о том, что я также был заблудшей овцой, но Ты, поистине, с радостью, из любви возложил меня на Твои плечи. Как много тысяч людей не погибли навеки! Какое множество людей и сегодня не впадает в заблуждение! И я обретаю блаженный покой на руках Доброго Пастыря, я, самый жалкий из всех людей! О, почему я не всегда падаю ниц со смиренным благодарением, восхваляя имя Твое! Прости мне, Господи Иисусе, мою огромную неблагодарность. Воззри на мою душу и бодрствуй над каждым моим шагом. Свети мне во тьме и пронеси меня над всеми безднами. Дай мне обрести покой на руках Твоих до тех пор, пока я не войду в Твой дом!

Йиверхолдт М. - Смотри на Христа – Ежедневные мысли и воздыхания у престола благодати

Перевод со шведского: В.Ю.Володин. - Санкт-Петербург: ООО «Издательство Светоч», 2020. – 66 с.

ISBN 978-5- 904630-27-0

