Йонг - Традиции магов - В двух томах

Фундаментальное исследование Альберта де Йонга — это долгожданный мост между классической античностью и древнеиранской духовной традицией. Книга посвящена «внешнему» взгляду на зороастризм: автор анализирует, как греческие и римские историки, от Геродота до позднеантичного Агафия, воспринимали и описывали религию магов. Поскольку последнее полное исследование на эту тему выходило почти столетие назад, работа де Йонга критически пересматривает классические источники, сопоставляя их с современными достижениями иранистики и археологии.

Альберт де Йонг — Традиции магов. Зороастризм в греческой и латинской литературе. Том I

Издательство: М.: Касталия, 2026. — 310 с.

ISBN: 978-5-908110-45-5

Альберт де Йонг — Традиции магов - Том 1 - Содержание

Глава I. Методология и контекст Анализ того, как греки и римляне воспринимали персов (феномен «античного ориентализма»). Рассматриваются трудности перевода иранских понятий на язык античной культуры (interpretatio graeca) и проблема подложных «магических» текстов эллинизма.

Глава II. Научные школы и подходы Критический обзор трех способов реконструкции зороастризма:

Фрагментарный: работа с разрозненными цитатами.

Гармонизирующий: попытка подогнать все данные под единый стандарт.

Диверсифицирующий: признание того, что зороастризм был разным в разных регионах (автор считает этот путь наиболее верным).

Глава III. Разбор ключевых первоисточников Детальный комментарий (вводная статья, перевод и научный анализ) к пяти важнейшим текстам:

Геродот: Персидские обычаи V в. до н. э. Страбон: Описание ритуалов магов. Плутарх: Изложение мифологии и борьбы Добра со Злом. Диоген Лаэртский: Философские взгляды магов. Агафий Миринейский: Зороастризм поздней античности.

Глава IV. Тематический справочник Систематизация всех упоминаний о религии персов в античной литературе по темам: божества, обряды и этические нормы.

Второй том фундаментального труда Альберта де Йонга является логическим и содержательным завершением исследования, начатого в первом томе. Если первая часть была посвящена методологии и анализу крупнейших фрагментов текстов, то второй том представляет собой подробный предметный каталог (энциклопедию) всех сведений о зороастризме, накопленных в греческой и латинской литературе.

Автор систематизирует данные по ключевым аспектам религии, сопоставляя античные свидетельства с иранскими первоисточниками (Авестой и пехлевийскими текстами).

Альберт де Йонг — Традиции магов. Зороастризм в греческой и латинской литературе. Том II

Издательство: М.: Касталия, 2026. — 262 с.

ISBN: 978-5-908110-46-4

Альберт де Йонг — Традиции магов - Том 2 - Содержание