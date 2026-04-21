Йонг - Традиции магов - В двух томах

Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, History, Philology Literature, Religious Studies Atheism, Магия

Фундаментальное исследование Альберта де Йонга — это долгожданный мост между классической античностью и древнеиранской духовной традицией. Книга посвящена «внешнему» взгляду на зороастризм: автор анализирует, как греческие и римские историки, от Геродота до позднеантичного Агафия, воспринимали и описывали религию магов. Поскольку последнее полное исследование на эту тему выходило почти столетие назад, работа де Йонга критически пересматривает классические источники, сопоставляя их с современными достижениями иранистики и археологии.

Альберт де Йонг — Традиции магов. Зороастризм в греческой и латинской литературе. Том I

Издательство: М.: Касталия, 2026. — 310 с.
ISBN: 978-5-908110-45-5

Альберт де Йонг — Традиции магов - Том 1 - Содержание

Глава I. Методология и контекст Анализ того, как греки и римляне воспринимали персов (феномен «античного ориентализма»). Рассматриваются трудности перевода иранских понятий на язык античной культуры (interpretatio graeca) и проблема подложных «магических» текстов эллинизма.

Глава II. Научные школы и подходы Критический обзор трех способов реконструкции зороастризма:

  • Фрагментарный: работа с разрозненными цитатами.

  • Гармонизирующий: попытка подогнать все данные под единый стандарт.

  • Диверсифицирующий: признание того, что зороастризм был разным в разных регионах (автор считает этот путь наиболее верным).

Глава III. Разбор ключевых первоисточников Детальный комментарий (вводная статья, перевод и научный анализ) к пяти важнейшим текстам:

  1. Геродот: Персидские обычаи V в. до н. э.

  2. Страбон: Описание ритуалов магов.

  3. Плутарх: Изложение мифологии и борьбы Добра со Злом.

  4. Диоген Лаэртский: Философские взгляды магов.

  5. Агафий Миринейский: Зороастризм поздней античности.

Глава IV. Тематический справочник Систематизация всех упоминаний о религии персов в античной литературе по темам: божества, обряды и этические нормы.

Второй том фундаментального труда Альберта де Йонга является логическим и содержательным завершением исследования, начатого в первом томе. Если первая часть была посвящена методологии и анализу крупнейших фрагментов текстов, то второй том представляет собой подробный предметный каталог (энциклопедию) всех сведений о зороастризме, накопленных в греческой и латинской литературе.

Автор систематизирует данные по ключевым аспектам религии, сопоставляя античные свидетельства с иранскими первоисточниками (Авестой и пехлевийскими текстами).

Альберт де Йонг — Традиции магов. Зороастризм в греческой и латинской литературе. Том II

Издательство: М.: Касталия, 2026. — 262 с.
ISBN: 978-5-908110-46-4

Альберт де Йонг — Традиции магов - Том 2 - Содержание

  • Божественный пантеон и Пандемониум: Де Йонг детально исследует образ Ахура Мазды (Оромазда) в представлении греков, отмечая интересные искажения — например, именование Зороастра «сыном Оромазда» в псевдоплатоновских текстах. Огромное внимание уделено Митре и Анахите, а также зороастрийскому дуализму: противостоянию Благого Творца и Ангра Майнью (Аримана).

  • Учение и эсхатология: Рассматриваются античные представления о зороастрийском конце света, воскресении мертвых и влиянии зерванизма (учения о бесконечном Времени) на греческую мысль. Описан специфический обряд истребления храфстра (вредных существ), который неизменно поражал античных авторов.

  • Ритуал и культ: Книга подробно описывает храмы огня, жертвоприношения животных и молитвенные практики. Автор анализирует, как греки воспринимали зороастрийские праздники и повседневные обряды жрецов-магов.

  • Социальные нормы и этика: Включает такие дискуссионные темы, как хваэтвадата (ритуальный брак между близкими родственниками), традиции чистоты и уникальные для того времени погребальные обычаи (выставление тел), которые вызывали культурный шок у античных историков.

Added 21.04.2026
Author brat Vadim
Related Books

All Books