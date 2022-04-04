Шнеерсон Йосеф-Ицхак - Маамары - 2
Источники хасидизма
Второй том сборника маамаров шестого Любавичского Ребе, рабби Йосефа-Ицхака Шнеерсона (Ребе Раяца), в переводе на русский язык. В этот том мы включили избранные маамары из сборника Сефер га-маамарим — идиш. Он включает маамары, выходившие в свет в ежемесячном издании Га-криа ве-га-кдуша («Чтение и святость») с 1941 по 1945 гг.
Ребе Раяц поселился в США в феврале 1940 г. — после того, как чудом спасся из оккупированной нацистами Польши. Духовное состояние евреев в США в то время было плачевным. Никто не запрещал им чтить свои традиции, как это было в Советском Союзе, но они не спешили пользоваться этой свободой. В Америке были открыты синагоги и еврейские больницы, выходили газеты на идиш, активно работали еврейские общественные организации, процветала еврейская культура. Тем не менее, американские евреи отходили от традиционного образа жизни. С конца XIX в. сюда переселились несколько миллионов еврейских беженцев из Европы и Российской империи. Проникнутые духом «американской мечты», они быстро меняли лапсердаки на модные костюмы и брили бороды и пейсы, стремясь вписаться в благополучное американское общество. Еврею с бородой, соблюдающему субботу, было нелегко найти достойную работу. Даже тем, кто оставался верным своим традициям, приходилось идти на компромиссы во многих вопросах. Американские евреи стремились дать своим детям хорошее светское образование, а полноценных еврейских школ и йешив в стране почти не было, еврейское образование ограничивалось послеполуденными занятиями и воскресными школами.
Как только Ребе Раяц прибыл в США, он заявил о намерении открыть еврейские школы и йешивы, которые будут воспитывать молодое поколение в традиционном духе. Местные общественные деятели отговаривали Ребе, убеждая, что Америка — это не Европа, и здесь не получится возродить привычный для прежних поколений образ жизни.
Маамары шестого Любавичского Ребе Йосефа-Ицхака Шнеерсона - Том 2
(Источники хасидизма)
Книга выпущена издательством "Кегот" (Кеhот Publication society, Brooklyn, New York)
Подготовлена к печати учебной сетью "Колель Тора" WWW.KOLELTORA.ORG
совместно с издательством "Книжники", Москва
2022. — 320 с.
ISBN 978-5-9953-0807-2
Маамары шестого Любавичского Ребе Йосефа-Ицхака Шнеерсона - Том 2 - Содержание
- Маамар «Оживит Он нас в два дня» (5704 г.)
- Маамар «В день восьмой — праздничное собрание» (5704 г.)
- Маамар «Вот итог всего постигнутого» (5702 г.)
- Маамар «Как многообразны деяния Твои, Всевышний!» (5702 г.)
- Маамар «Сказал Раба бар рав Гуна: всякий, кто обладает знанием Торы...» (5702 т.)
- Маамар «Вручаю Тебе я душу свою» (5703 т.)
- Маамар «И приняли иудеи...» (5704 г.)
- Маамар «Так сказал Г-сподь Б-г: “Вот, Я открываю погребения ваши...”» (5702 г.)
- Маамар «Если спросит тебя сын твой...» (5703 г.)
- Маамар «В каждом поколении...» (5704 г.)
- Маамар «И отсчитайте себе...» (5703 г.)
- Маамар «О, как велик тот день ...» (5702 г.)
- Маамар «Жертвенник деревянный в три локтя» (5704 г.)
- Маамар «Близок Б-г ко всем, взывающим к Нему» (5702 г.)
- Маамар «Влеки меня! За Тобой побежим!» (5703 г.)
- Маамар «Сказал рабби Йегошуа бен Леви: каждый день раздается небесный голос...» (5704 г.)
- Маамар «Учение уст Твоих мне дороже тысяч [монет]» (5705 г.)
- Маамар «Теперь же внемли, Б-г наш, молитве раба Твоего!» (5701 г.)
- Маамар «Вот, око Б-га обращено на боящихся Его» (5701 г.)
- Маамар «Приклони, Б-г мой, ухо Свое и внемли!» (5702 г.)
- Маамар «Я — возлюбленному моему, а возлюбленный мой — мне» (5702 г.)
No comments yet. Be the first!