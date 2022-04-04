Источники хасидизма

Второй том сборника маамаров шестого Любавичского Ребе, рабби Йосефа-Ицхака Шнеерсона (Ребе Раяца), в переводе на русский язык. В этот том мы включили избранные маамары из сборника Сефер га-маамарим — идиш. Он включает маамары, выходившие в свет в ежемесячном издании Га-криа ве-га-кдуша («Чтение и святость») с 1941 по 1945 гг.

Ребе Раяц поселился в США в феврале 1940 г. — после того, как чудом спасся из оккупированной нацистами Польши. Духовное состояние евреев в США в то время было плачевным. Никто не запрещал им чтить свои традиции, как это было в Советском Союзе, но они не спешили пользоваться этой свободой. В Америке были открыты синагоги и еврейские больницы, выходили газеты на идиш, активно работали еврейские общественные организации, процветала еврейская культура. Тем не менее, американские евреи отходили от традиционного образа жизни. С конца XIX в. сюда переселились несколько миллионов еврейских беженцев из Европы и Российской империи. Проникнутые духом «американской мечты», они быстро меняли лапсердаки на модные костюмы и брили бороды и пейсы, стремясь вписаться в благополучное американское общество. Еврею с бородой, соблюдающему субботу, было нелегко найти достойную работу. Даже тем, кто оставался верным своим традициям, приходилось идти на компромиссы во многих вопросах. Американские евреи стремились дать своим детям хорошее светское образование, а полноценных еврейских школ и йешив в стране почти не было, еврейское образование ограничивалось послеполуденными занятиями и воскресными школами.

Как только Ребе Раяц прибыл в США, он заявил о намерении открыть еврейские школы и йешивы, которые будут воспитывать молодое поколение в традиционном духе. Местные общественные деятели отговаривали Ребе, убеждая, что Америка — это не Европа, и здесь не получится возродить привычный для прежних поколений образ жизни.

Маамары шестого Любавичского Ребе Йосефа-Ицхака Шнеерсона - Том 2

(Источники хасидизма)

Книга выпущена издательством "Кегот" (Кеhот Publication society, Brooklyn, New York)

Подготовлена к печати учебной сетью "Колель Тора" WWW.KOLELTORA.ORG

совместно с издательством "Книжники", Москва

2022. — 320 с.

ISBN 978-5-9953-0807-2

Маамары шестого Любавичского Ребе Йосефа-Ицхака Шнеерсона - Том 2 - Содержание