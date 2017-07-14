Введеніе: Состояніе Палестины, религіозный законъ іудеевъ. — Ямнійская школа, Іохананъ, его учеинмн, Ѳанаимъ. — Гамліель.—Акиба.— Баръ-Кохба. — Смерть Акибы. — Іехудахъ-б.-Илан. — Меіръ.—Ініа.— Симонъ-б.-Іохан. — Бенъ Азаи, Бенъ-Зома. — Елиша-б.-Абція. — Гностическое направленіе. — Школа Симона-б.-Гамліеля

Іехудахъ, прозванный Гакадошъ, также Ганнасси

Вавилонскія и палестинскія школы до паденія послѣднихъ

Талмудъ

Іудейство въ Вавилонѣ до уничтоженія великихъ школъ

Законодательство вавилонскихъ школъ

Антиталмудическое Іудейство. — Караимъ

Законъ караимовъ

Богослуженіе

Богослуженіе въ праздники

Сокращенное ученіе караимовъ

Жизнь, нравы и обычаи караимовъ

Талмудическая школа. — Гершомъ. — Раши

Ученая (испанская) школа. — Газдап-б.-Исаакъ

Обѣ школы въ союзѣ

Филологія и поэзія въ Испаніи. — Школы въ Гранадѣ

Маймонидъ

Споръ о Морегъ (руководителѣ) и Мадда и его печальныя послѣдствія

Побѣды Философскаго направленіи въ восточныхъ странахъ

Маймонидовская школа

Талмудическая школа

Мистическое (каббалистическое) направленіе

Перенесеніе іудейской науки на Востокъ

Шаббате Цви

Участь мнимаго Мессіи — Цви

Секта Шаббате Цви

Луцато и послѣдніе слѣды секты

Шассидимъ или Бештеръ

СеФардимцы н Ашкеназійцы и

Отдѣльный направленія—Бессели, Фридландецъ, Якобсонъ

Движеніи во французскомъ королевствѣ

Богослужебныя нововведенія

Процвѣтаніе науки

Споръ между обычаемъ и реформою

Движенія въ нѣмецкой синагогѣ.—Борьба обычая съ свободнымъ изслѣдованіемъ

Франкфуртскій союзъ и развитіе реформы

Бреславльская семинарія

Еврейскіе обряды

Еврейскіе праздники и посты

Еврейскіе обѣты

Сговоръ, бракъ и разводъ

Погребеніе

Занавѣсъ упалъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ рушилась сцена достопамятныхъ событій, ярко освѣтившихъ послѣдніе дни Іерусалима; грустныя развалины покрыли всю землю Іудейскую. Поборники древней религіи положили мечъ; дикіе звѣри, для забавы варварскихъ народовъ, терзали плѣнныхъ, и только на долю немногнхъ изъ нихъ выпало рабство, бѣжавшіе искали спасенія и защиты въ дальнихъ странахъ. Обиталище народа, который выступилъ въ бой противъ всемірнаго могущества, прѳдставляло горестное зрѣлище; вдовы и сироты безъ защитниковъ, тщетно просившія хлѣба; слабые, которыхъ пощадила война и оставила въ покоѣ корыстолюбіе; поля безъ жатвы, безъ призору, произведенія почвы—добыча дикихъ ордъ, которыя толпились на покинутой странѣ. Какая же надежда еще оставалась? Измученные останки разсѣяннаго народа не должны ли были покориться побѣдитѳлю, отказаться отъ всякой самостоятельности и, безсильные, болѣе и болѣе падать?

Вотъ явленіе, которое долженъ-бы ожидать наблюдатель, въ судьбѣ Евреевъ мы видимъ нѣчто другое.

Оружіе непріятеля могло только усмирить возстаніе, но не убить его духъ; оно опустошило страну, овладѣло богатствомъ, уничтожило средства къ жизни, разстроило ряды бойцовъ; но въ каждомъ слабомъ остаткѣ, пережившемъ грозное бѣдствіе, жила незыблемая надежда, этотъ постоянный спутникъ и опора Израиля. Римъ «воевалъ не съ Іудействомь, но только съ Іудеями, которыѳ пренебрегали его могуществомъ. Еще были общины во всемъ государствѣ и даже въ самой Палестинѣ,не принимавшія участія въ битвѣ, преданныя Риму, не представлявшія поэтому никакого основанія для преслѣдованія, или такія, которыхъ воинственные мужи раскаявались въ своей отважности; еще, подъ защитою Рима, оставались умѣренные, которые уже давно были переселены; еще были вездѣ молчаливые жители, которые, послѣ усмиренія возставія, не возбуждали никакого подозрѣнія.

Римъ былъ на столько гордъ, чтобы не простирать далѣе свое мщеніе, и благоразуміе требовало образованія тѣхъ, которые по положенію земли и по своимъ занятіямъ могли еще приносить пользу государству. Отъ народныхъ учителей, преданныхъ прежде войнѣ, скорѣе всего надобно было ждать успокоенія волненій.

Еще за долго до Римской войны не было у Іудеевъ единствѳннаго руководства къ познанію рѳлигии; о тѣни древннхъ въ послѣднее время расколами школъ почтн, или совсѣмъ уничтоженныхъ судилищъ, даже преданіе, самое богатое сказаніями, не можетъ дать положительныхъ свѣдѣній.