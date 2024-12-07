Ю Бинь - Размышления о Рождестве Иисуса Христа
Можно сказать, что Рождество, событие, когда Слово стало плотию, находится в центре христианской веры. Согласно евангелисту Иоанну Богослову, Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца (Ин 1:14). Воплощение является определяющим моментом для христианского понимания триединого Бога, человеческой природы, истории и всей жизни.
Используя более яркий образ, Рождество — это появление на свет Богочеловека как младенца, рождающегося ради нас. Авторы Евангелий рассказали об этом событии, бережно подбирая слова. Это позволяет нам войти в мир первых учеников Христовых, видеть происходящее нашими собственными глазами, слышать собственными ушами, осязать своими руками и чувствовать своим сердцем — Иисус родился.
Во вселенской Церкви сложилась древняя традиция подготовки к Рождеству. Ежегодно, в каждое из четырёх воскресений перед Рождеством, христиане готовят ум и сердце к восприятию духа Рождества. Это время называют предрождественским периодом, адвентом. Данная работа представляет собой сборник тематических размышлений для предрождественского периода, которые дают возможность погрузиться в Священное Писание, позволяют нашему уму и сердцу постепенно понять значение рождения Иисуса для нашей жизни. Подобно пяти мудрым девам, взявшим масло в сосудах своих вместе со светильниками своими (Мф 25:4), мы используем Слово Господа как наши светильники, а наши сердца как масло в ожидании пришествия Господа.
Размышляя о событии Рождества, каждый из нас может последовать примеру пастухов на поле, которые сказали друг другу: Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь (Лк 2:15). В каждый праздник Рождества наши сердца могут — в духовном смысле — отправиться в Вифлеем и увидеть, что рождение этого святого Младенца значит для нас и что Он совершил ради нас. Эта история также вдохновляет нас последовать примеру Девы Марии, матери Христа, которая сохраняла все слова сии, слагая в сердце Своем (Лк 2:19). Эта скромная и разумная женщина ещё до полного открытия тайн Божиих хранила все эти слова в своём сердце как великое сокровище, черпая в них силу и верой своей взращивая древо жизни.
Ю Бинь - Размышления о Рождестве Иисуса Христа
Пер. с китайского. - Санкт-Петербургская духовная академия, кафедра богословия. — СПб.: Изд-во СПбДА, 2023. — 204 с.
ISBN 978-5-6050179-0-5
Ю Бинь - Размышления о Рождестве Иисуса Христа – Содержание
Предисловие к русскому изданию
ПРОЛОГ
ЧАСТЬ I. Христос рождается в истории
- 1. Гряди, Господи!
- 2. Возрадовался дух Мой о Боге
- 3. Потомки Авраама
- 4. Служить Ему небоязненно, в святости и правде пред Ним
- 5. Да будет Мне по слову твоему
- 6. Он был зачат от Святого Духа
ЧАСТЬ II. Христос рождается в мире
- 7. Слава в вышних Богу
- 8. Видели очи мои спасение Твоё
- 9. Нарекли имя Ему Иисус
- 10. Бегство в Египет
- 11. То дело, которое принадлежит Отцу Моему
- 12. Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему
- 13. Последний Адам
ЧАСТЬ III. Христос рождается в нас
- 14. Нищие
- 15. Плачущие
- 16. Кроткие
- 17. Алчущие и жаждущие правды
- 18. Милостивые
- 19. Чистые сердцем
- 20. Миротворцы
- 21. Изгнанные за правду
- 22. Эпилог. Чем завершается Рождество?
Библиография
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