Ю Бинь - Размышления о Рождестве Иисуса Христа

Можно сказать, что Рождество, событие, когда Слово стало плотию, находится в центре христианской веры. Согласно евангелисту Иоанну Богослову, Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца (Ин 1:14). Воплощение является определяющим моментом для христианского понимания триединого Бога, человеческой природы, истории и всей жизни.

Используя более яркий образ, Рождество — это появление на свет Богочеловека как младенца, рождающегося ради нас. Авторы Евангелий рассказали об этом событии, бережно подбирая слова. Это позволяет нам войти в мир первых учеников Христовых, видеть происходящее нашими собственными глазами, слышать собственными ушами, осязать своими руками и чувствовать своим сердцем — Иисус родился.

Во вселенской Церкви сложилась древняя традиция подготовки к Рождеству. Ежегодно, в каждое из четырёх воскресений перед Рождеством, христиане готовят ум и сердце к восприятию духа Рождества. Это время называют предрождественским периодом, адвентом. Данная работа представляет собой сборник тематических размышлений для предрождественского периода, которые дают возможность погрузиться в Священное Писание, позволяют нашему уму и сердцу постепенно понять значение рождения Иисуса для нашей жизни. Подобно пяти мудрым девам, взявшим масло в сосудах своих вместе со светильниками своими (Мф 25:4), мы используем Слово Господа как наши светильники, а наши сердца как масло в ожидании пришествия Господа.

Размышляя о событии Рождества, каждый из нас может последовать примеру пастухов на поле, которые сказали друг другу: Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь (Лк 2:15). В каждый праздник Рождества наши сердца могут — в духовном смысле — отправиться в Вифлеем и увидеть, что рождение этого святого Младенца значит для нас и что Он совершил ради нас. Эта история также вдохновляет нас последовать примеру Девы Марии, матери Христа, которая сохраняла все слова сии, слагая в сердце Своем (Лк 2:19). Эта скромная и разумная женщина ещё до полного открытия тайн Божиих хранила все эти слова в своём сердце как великое сокровище, черпая в них силу и верой своей взращивая древо жизни.

Ю Бинь - Размышления о Рождестве Иисуса Христа

Пер. с китайского. - Санкт-Петербургская духовная академия, кафедра богословия. — СПб.: Изд-во СПбДА, 2023. — 204 с.

ISBN 978-5-6050179-0-5

Ю Бинь - Размышления о Рождестве Иисуса Христа – Содержание

Предисловие к русскому изданию

ПРОЛОГ

ЧАСТЬ I. Христос рождается в истории

1. Гряди, Господи!

2. Возрадовался дух Мой о Боге

3. Потомки Авраама

4. Служить Ему небоязненно, в святости и правде пред Ним

5. Да будет Мне по слову твоему

6. Он был зачат от Святого Духа

ЧАСТЬ II. Христос рождается в мире

7. Слава в вышних Богу

8. Видели очи мои спасение Твоё

9. Нарекли имя Ему Иисус

10. Бегство в Египет

11. То дело, которое принадлежит Отцу Моему

12. Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему

13. Последний Адам

ЧАСТЬ III. Христос рождается в нас

14. Нищие

15. Плачущие

16. Кроткие

17. Алчущие и жаждущие правды

18. Милостивые

19. Чистые сердцем

20. Миротворцы

21. Изгнанные за правду

22. Эпилог. Чем завершается Рождество?

Библиография