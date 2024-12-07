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Ю Бинь - Размышления о Рождестве Иисуса Христа

Ю Бинь - Размышления о Рождестве Иисуса Христа
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Theology, **Ecclesiology Faith Experience
Можно сказать, что Рождество, событие, когда Слово стало плотию, находится в центре христианской веры. Согласно евангелисту Иоанну Богослову, Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца (Ин 1:14). Воплощение является определяющим моментом для христианского понимания триединого Бога, человеческой природы, истории и всей жизни.
Используя более яркий образ, Рождество — это появление на свет Богочеловека как младенца, рождающегося ради нас. Авторы Евангелий рассказали об этом событии, бережно подбирая слова. Это позволяет нам войти в мир первых учеников Христовых, видеть происходящее нашими собственными глазами, слышать собственными ушами, осязать своими руками и чувствовать своим сердцем — Иисус родился.
Во вселенской Церкви сложилась древняя традиция подготовки к Рождеству. Ежегодно, в каждое из четырёх воскресений перед Рождеством, христиане готовят ум и сердце к восприятию духа Рождества. Это время называют предрождественским периодом, адвентом. Данная работа представляет собой сборник тематических размышлений для предрождественского периода, которые дают возможность погрузиться в Священное Писание, позволяют нашему уму и сердцу постепенно понять значение рождения Иисуса для нашей жизни. Подобно пяти мудрым девам, взявшим масло в сосудах своих вместе со светильниками своими (Мф 25:4), мы используем Слово Господа как наши светильники, а наши сердца как масло в ожидании пришествия Господа.
Размышляя о событии Рождества, каждый из нас может последовать примеру пастухов на поле, которые сказали друг другу: Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь (Лк 2:15). В каждый праздник Рождества наши сердца могут — в духовном смысле — отправиться в Вифлеем и увидеть, что рождение этого святого Младенца значит для нас и что Он совершил ради нас. Эта история также вдохновляет нас последовать примеру Девы Марии, матери Христа, которая сохраняла все слова сии, слагая в сердце Своем (Лк 2:19). Эта скромная и разумная женщина ещё до полного открытия тайн Божиих хранила все эти слова в своём сердце как великое сокровище, черпая в них силу и верой своей взращивая древо жизни.

Ю Бинь - Размышления о Рождестве Иисуса Христа

Пер. с китайского. - Санкт-Петербургская духовная академия, кафедра богословия. — СПб.: Изд-во СПбДА, 2023. — 204 с.
ISBN 978-5-6050179-0-5

Ю Бинь - Размышления о Рождестве Иисуса Христа – Содержание

Предисловие к русскому изданию
ПРОЛОГ
ЧАСТЬ I. Христос рождается в истории
  • 1. Гряди, Господи!
  • 2. Возрадовался дух Мой о Боге
  • 3. Потомки Авраама
  • 4. Служить Ему небоязненно, в святости и правде пред Ним
  • 5. Да будет Мне по слову твоему
  • 6. Он был зачат от Святого Духа
ЧАСТЬ II. Христос рождается в мире
  • 7. Слава в вышних Богу
  • 8. Видели очи мои спасение Твоё
  • 9. Нарекли имя Ему Иисус
  • 10. Бегство в Египет
  • 11. То дело, которое принадлежит Отцу Моему
  • 12. Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему
  • 13. Последний Адам
ЧАСТЬ III. Христос рождается в нас
  • 14. Нищие
  • 15. Плачущие
  • 16. Кроткие
  • 17. Алчущие и жаждущие правды
  • 18. Милостивые
  • 19. Чистые сердцем
  • 20. Миротворцы
  • 21. Изгнанные за правду
  • 22. Эпилог. Чем завершается Рождество?
Библиография
Views 429
Rating 5.0 / 5
Added 07.12.2024
Author brat Vadim
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