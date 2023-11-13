Салов-Астахов - Юдифь

Долгие годы жизни в доме крупного оптового купца-мануфактуриста Вейнберга текли обычным порядком. При умелом ведении дела, его торговый оборот увеличивался с каждым годом, последнее же время все шло как-то особенно бойко. Но это материальное благополучие не составляло главного в жизни супругов Вейнберг; их сокровищем были три миловидные дочери - подростка, наполнявшие радостью сердца родителей. Вся забота родителей была сосредоточена на их воспитании и старании привить им добрые древнееврейские обычаи и принципы жизни. Они вселяли в их сердца веру в благословенного Иегову, Который в прошлом оказывал так много помощи верным Ему Израильтянам. Древний род Вейнбергов дал, в свое время, не мало стойких мужей-раввинов, защищавших и свято оберегавших отеческие религиозные предания. Этот род можно было с полным правом назвать носителями религиозной жизни, каких уже мало оставалось среди этого народа, все более и более теряющего свое религиозное благоухание. Супруги Вейнберг иногда глубоко скорбели о том, что Бог не дал им наследника сына, который мог бы продолжить их древний род, но такие минуты бывали очень редки, и три веселые и резвые дочурки всегда умели рассеять их грусть.

Как весенние птички, они наполняли своим веселым щебетаньем весь дом и сердца родителей. Особенной радостью супругов была их старшая и более любимая ими дочь - Юдифь, которая с ранних лет оказывалась самой развитой и способной. Раннее влечение маленькой Юдифи к религии и ее, не по летам, серьезные вопросы о Боге, зажгли в сердцах родителей глубокую надежду на то, что она будет, со временем, истинной носительницей их религии и отеческих преданий. До мельчайших подробностей расспрашивала она иногда родителей относительно обрядовой стороны религиозной жизни. Все древнееврейские обычаи свято оберегались и строго соблюдались в этом семействе. Во время празднования Пасхи отец, обыкновенно, рассказывал своим любопытным дочуркам, о великом значении этого праздника для евреев. Он говорил им, как еще в седой древности их предки долгое время были рабами сурового и беспощадного тирана, Египетского фараона. Как в одну историческую ночь, ночь бдения, евреи, по повелению благословенного Иеговы и под водительством знаменитейшего еврея и пророка Божия - Моисея, с сумами за плечами и с посохами в руках, окруженные детьми, в первый раз ели пасхального агнца с пресным хлебом и горькими травами. А в это время Ангел смерти, проходя по Египту, убивал всех Египетских первенцев, начиная с детей рабов и до сына самого фараона. Впоследствии, когда евреи освободились от египетского рабства, Бог заповедал им праздновать пасху каждый год 14-го Нисана, в память этого великого и славного события. Юдифь, внимательно следившая за рассказом отца, прерывая его, спросила:

״Папа, а почему Ангел убивал только египетских детей, разве еврейские были лучше египетских?"

״Да, дитя мое," ответил немного растерявшийся от такого вопроса Вейнберг, ״Дети евреев были лучше для Иеговы, да и все евреи были лучше египтян. Поэтому Он и избрал евреев, как Свой народ, который служил бы Ему, истинному Богу. А все другие народы и египтяне служили мертвым идолам, что Богу было очень противно.“

״Папа, а что такое идол?“ продолжала спрашивать любопытная Юдифь, смотря на отца пытливыми глазами.

״Ты как видно хочешь узнать все сразу, дитя мое“, заметил улыбаясь Вейнберг.

״Да, папа, я все, все хочу знать и ты нам все расскажешь. Не правда ли, милый папа? Ведь ты такой добрый и все знаешь!“

״Да, да, папа, ты - добрый,“ подхватили дружно остальные дочери, ״расскажи нам, что такое идол, мы все хотим знать.“

״Идол, дети, это - какой либо предмет, который человек любит больше, нежели Бога, преклоняется перед ним, как перед Богом, молится ему. А нам Иегова говорит через наших благословенных пророков, чтобы мы возлюбили Господа Бога всем сердцем нашим и всею душею нашею. Египтяне же имели много идолов, они молились: солнцу, большому быку-Апису, крокодилу, считали священной реку Нил и поклонялись многим другим предметам.“

״Папа, а если я тебя или маму люблю больше, чем Бога, это тоже не хорошо?“

״Ах, Юдифь, у тебя так много различных вопросов, что не могу дать тебе ответ сразу на все, это я сделаю, быть может, в другой раз. А теперь слушайте, как Бог наказывал идолопоклонников египтян, и помогал евреям за то, что они Его любили и молились Ему одному.“ И Вейнберг начал дальше рассказывать Библейскую повесть, о выходе евреев из Египта, мастерски иллюстрируя ее различными талмудическими легендами и народными преданиями. Следя за рассказом отца, Юдифь прервала его новым вопросом.

״Папа, а почему евреи в ту ночь должны были убить и есть маленького ягненочка? Зачем они его убивали, ведь ягненочек такой хорошенький; какие жестокие люди, я бы никогда не убила ягненочка, и ты, папа, тоже не убил бы?

״О, Юдифь,“ ответил уже смеясь Вейнберг, ״ты в один вечер хочешь сделаться, как твой дедушка, мудрым раввином. Всего сразу узнать невозможно.

״А почему папа? Я хочу все знать, а также почему евреи должны были тогда убивать ягненочка?“

״Ну, хорошо, ответил отец, вот летом я вновь отправлю вас с мамой на дачу к дедушке; там ты задавай ему сколько угодно вопросов и о твоем ягненочке, и обо всем, что тебя интересует, он все знает, и все сможет тебе объяснить. “ Глаза всех трех дочерей загорелись от радости, ״к дедушке, к дедушке!“ закричали все дружным хором. Они уже несколько раз гостили вместе с мамой у дедушки, иногда месяцами. Юдифь помнила, как к нему часто приезжали другие, такие важные, еще более седые чем дедушка, раввины, с которыми он проводил в беседах целые дни, а бывало даже ночи. Она слыхала, как они иногда о чем-то сильно спорили и кричали. Часто произносили они какие-то имена ״Моисей и Иешуа.“ В связи с произнесением последнего имени, она нередко слыхала слова: обманщик, самозванец и т. д. Тогда она боялась спросить у дедушки, о ком они говорят, кто этот ״Иешуа“ обманщик. Но теперь, при новом посещении она обо всем его, распросит, так как отец ей это разрешил.

Никита Игнатьевич Салов-Астахов - Юдифь

К.: Свет на Востоке, 2016. — 176 с. с илл.

Также издание

Издательство GBV 2003 г. - 184 с.

Никита Игнатьевич Салов-Астахов - Юдифь - Содержание

1. Юдифь

2. Покаяние

3. Малычик из деревни Керри

4. Жизненный путь и его конец