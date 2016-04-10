Это библейское исследование рассматривает Закон Моисея, состоящий из пяти книг, связанных между собой общим историческим фоном и логикой повествования.

Год 2015

Юдовин Рами - Бытие - Библейские исследования - Содержание

Библейские исследования

Бытие

Сотворение словом

Дерево жизни

Рай

Приношение плодов

Песнь Ламэха

Потоп

Вавилонская башня

Период патриархов

Поход четырёх царей

Иври

Война Авраама против царей коалиции

Малки-Цедек (Мельхиседек)

Потомство Авраама

Право Авраама

Обрезание

Гости Авраама

Содом и Гоморра

Лот

Жертвоприношение

Пещера Махпела

Первородство

Лестница Якова

Обет Иакова

Иосиф

Семиты в Египте

Использованная литература

Юдовин Рами - Бытие - Библейские исследования - Сотворение словом

"И сказал Бог: да будет свет. И стал свет" (Быт. 1:3).



Мы видим, что согласно книге Бытие мир был сотворён посредством божественного Слова, божественной воли, выражаемой в виде Слова. Мотив сотворения Словом существовал не только в Библии, но и в священных текстах древнего Востока.

В вавилонской поэме о сотворении мира "Энума Элиш", написанной не позднее 14 в. до н. э., так говорится о силе Слова:

"Ты возвышен, Господин наш, над всеми богами!

Уничтожить, создать - прикажи так и будет!

Промолви Слово - звезда да исчезнет!

"Вернись!" - прикажи - и появится снова!

По слову уст его звезда исчезла.

"Вернись!" - приказал, и она появилась".



В папирусе Бремнер-Ринд ("Книга познания творения Ра") также находим мотив сотворения Словом.

"Я (Ра) тот, кто воссуществовал как Хепри. Воссуществовали все существования после того, как я воссуществовал, и многие существа вышли из моих уст (То есть "были сотворены моим Словом"). Не существовало ещё небо, и не существовала земля. Не было ещё ни почвы, ни змей в этом месте. Я сотворил их там из Нуна, из небытия. Не нашёл я себе места, на которое я мог бы там встать. Я размыслил в своём сердце, задумал перед своим лицом. И я создал все образы, будучи единым, ибо я [ещё] не выплюнул Шу, я [ещё] не изрыгнул Тефнут, и не было другого, кто творил бы со мною. <...> Я соединился с моим кулаком, совокупился с моей рукой, упало семя в мой собственный рот. И я выплюнул Шу, я изрыгнул Тефнут. И мой отец Нун сказал: "Да возрастут они!" И моё Око было для них защитой вечно, когда они удалялись от меня. <...> И оно разгневалось на меня, когда пришло и нашло, что я сотворил другое на его месте, заменив его Великолепным. Но я поместил его на моем челе, и после этого оно господствовало над всей землёй.

