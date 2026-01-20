Юга - Семейная мечта
Почти каждый человек рисует в воображении картину идеального дома: уют, понимание с полуслова, послушные дети и вечная любовь. Но почему для одних «Семейная мечта» становится реальностью, а для других разбивается о быт уже в первые годы совместной жизни?
Виорел Юга в своем фундаментальном труде (276 страниц) доказывает: счастливая семья — это не лотерейный билет, а результат правильного проектирования и ежедневного труда. Автор проводит читателя через все этапы становления семьи — от выбора спутника жизни и периода ухаживания до преодоления кризисов в браке.
Эта книга помогает снять «розовые очки» и заменить их ясным библейским взглядом на отношения. Юга не просто описывает, какой должна быть семья по замыслу Творца, но и дает конкретные инструменты для воплощения этой мечты. Это честный разговор о ролях мужа и жены, об ответственности и о том, как сохранить любовь в мире, полном соблазнов. Рекомендуется к прочтению как молодежи, только мечтающей о браке, так и супругам, желающим обновить свои отношения.
Виорел Юга – Семейная мечта
АРАД, 2005. – 276 с.
Виорел Юга – Семейная мечта - Содержание
Предисловие
Предисловие ко второму изданию
Введение
А. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ
Б. ПОДГОТОВКА К СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ
В. ВЫБОР ДЛЯ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ
Г. СПЕЦИАЛЬНАЯ ГЛАВА ДЛЯ КОНСУЛЬТАНТОВ И КОНСУЛЬТИРУЮЩИХСЯ
Д. ГЛАВА ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ
Использованные отрывки из книг
Использованная в написании книги литература
АНКЕТА
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