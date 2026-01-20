Почти каждый человек рисует в воображении картину идеального дома: уют, понимание с полуслова, послушные дети и вечная любовь. Но почему для одних «Семейная мечта» становится реальностью, а для других разбивается о быт уже в первые годы совместной жизни?

Виорел Юга в своем фундаментальном труде (276 страниц) доказывает: счастливая семья — это не лотерейный билет, а результат правильного проектирования и ежедневного труда. Автор проводит читателя через все этапы становления семьи — от выбора спутника жизни и периода ухаживания до преодоления кризисов в браке.

Эта книга помогает снять «розовые очки» и заменить их ясным библейским взглядом на отношения. Юга не просто описывает, какой должна быть семья по замыслу Творца, но и дает конкретные инструменты для воплощения этой мечты. Это честный разговор о ролях мужа и жены, об ответственности и о том, как сохранить любовь в мире, полном соблазнов. Рекомендуется к прочтению как молодежи, только мечтающей о браке, так и супругам, желающим обновить свои отношения.

Виорел Юга – Семейная мечта

АРАД, 2005. – 276 с.

Виорел Юга – Семейная мечта - Содержание

Предисловие

Предисловие ко второму изданию

Введение

А. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ

Б. ПОДГОТОВКА К СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ

В. ВЫБОР ДЛЯ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ

Г. СПЕЦИАЛЬНАЯ ГЛАВА ДЛЯ КОНСУЛЬТАНТОВ И КОНСУЛЬТИРУЮЩИХСЯ

Д. ГЛАВА ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

Использованные отрывки из книг

Использованная в написании книги литература

АНКЕТА