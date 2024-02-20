Юга Виорел – Как создать счастливую семью

3та книга — не плод компетентности автора. Это ответ на многолетний вопль, которому никто не уделял внимания. Обратившись к Богу, я решил жить только для Него. Мне стало ясно, что христианская жизнь — это не только «воскресенья», но это абсолютно нормальная, повседневная жизнь. Я понял, что поворот к Богу не отделил меня от мира, от его радостей и искушений. Я продолжал жить в том же мире, но теперь на все его ценности и негативные стороны следовало смотреть через призму Слова Божьего. В молодости мне приходилось попадать в ситуации, когда трудно было дать немедленный ответ и быть уверенным, что он угоден Богу. Очень хотелось, чтобы кто-то по-библейски осветил проблему дружбы между молодыми людьми. Готов был сколько угодно заплатить за книгу, которая научила бы меня, как подготовиться к семейной жизни. С болью в сердце я обнаружил, что нет ни нужной книги, ни нужного мне человека. Церковь, в которой я вырос, поручила мне заниматься с молодежью. Трудился я ревностно, но довольно часто «слепой вел слепого» . Надеялся, что ситуация изменится, что кто-то подумает о нас, молодых, не только в проповедях с кафедры. Здесь нас призывали быть святыми, но никто не объяснял, что значит быть святым молодым человеком, как этого достичь и сохранить святость.

Прошли годы, многое изменилось. Появлялось все больше переведенных книг, но они не ли утешения. Став пастором, я начал общаться с молодежью, у которой были те же проблемы. Что им предложить? Я понял, насколько важны добрачные консультации. Какой материал использовать? Мне встречались родители, которые очень хотели что-то сказать своим детям. Я давал им «советы», потому что ничего другого у меня не было. Вопиющая нужда в подобном материале во многом способствовала появлению этой книги.

Была и другая причина. Начало появляться все больше литературы, представлявшей семейную жизнь и жизнь молодежи в негативном свете. Эта литература преподносит секс как самое важное, что определяет наше счастье, и побуждает жить для секса. Не желая, чтобы молодое поколение получало информацию лишь из подобных источников, я затронул и эту тему, не претендуя на совершенство и оригинальность материала. Каждый из нас имеет хоть какие-то знания в данной области, но я постарался их систематизировать. Хотелось бы, чтобы многие вещи были освещены более глубоко и компетентно. Но, к сожалению, по этому вопросу удалось найти не так уж много полезной информации. Как бы то ни было, данная работа написана не только для критики. Она предназначена для тех, кто знает еще меньше, чем здесь написано, и для тех, кто столкнется с иным образом мышления. Будем надеяться, что вскоре появится лучший труд на эту тему, который мы встретим с радостью. А пока что несколько слов о том, что представляет собой эта книга.

Виорел Юга – Как создать счастливую семью

Санкт-Петербург: «БИБЛИЯ ДЛЯ ВСЕХ», 2010. – 290 с.

ISBN 978-973-88641-8-4

Виорел Юга – Как создать счастливую семью – Содержание

Предисловие к изданию на русском языке

Вступительное слово

Предисловие ко второму изданию

Введение

ГЛАВА ПЕРВАЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ

ГЛАВА ВТОРАЯ ПОДГОТОВКА К СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ

ГЛАВА ТРЕТЬЯ ВЫБОР СПУТНИКА ЖИЗНИ

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ГЛАВА ДЛЯ КОНСУЛЬТАНТОВ И КОНСУЛЬТИРУЕМЫХ

ГЛАВА ПЯТАЯ ГЛАВА ОБ ОСОБЫХ ПРОБЛЕМАХ

Примечания