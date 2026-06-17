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Юханссон - Особое детство

Юханссон - Особое детство
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Category ESXATOS BOOKS, Ethics, Pastoral Care Counseling, *Biographies Memoirs

Несколько лет назад специалистам Центра лечебной педагогики посчастливилось встретиться с необыкновенным человеком - Ирис Юханссон. Разговор с ней был долгим и интересным. Ирис рассказывала о том, что ей пришлось пережить в детстве из-за глубоких нарушений общения (много позже ей поставили диагноз «ранний детскийаутизм»), и о своём отце, сыгравшем определяющую роль в её жизни. Наши вопросы так и сыпались на Ирис со всех сторон. Вопросы были самые разные: как она чувствовала и воспринимала других людей? почему долго не могла пользоваться речью для общения? как научилась читать и писать? как относилась к боли, к голоду? Для нас, педагогов, работающих с аутичными детьми, это было не простое любопытство.

Ведь часто нам бывает непонятно, что именно вызвало у ребёнка крик, испуг или панику. Воспоминания Ирис помогают найти ключ ко многим подобным загадкам. В конце нашей встречи Ирис изложила свою собственную теорию возникновения нарушений общения, в том числе аутизма. В основе её лежит идея о том, что у некоторых детей изначально низкий уровень доверия к людям. Это доверие, по мнению Ирис, и является той жизненной силой, которая необходима для полноценного развития ребёнка.

Юханссон Ирис - Особое детство

  • пер. со швед. О.Б. Рожанской

  • 2-е изд.

  • М: Теревинф, 2010, 160 с.

  • Серия "Любовь изгоняет страх"

  • ISBN 978-5-4212-0018-5

Юханссон Ирис - Особое детство - Содержание

Предисловие к русскому изданию

  • Особое детство

  • Ирис, девочка снаружи

  • «Снаружи» - состояние там или здесь. Введение в большую тайну

  • Сегодня

  • Жизнь, любимая моя жизнь!

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Added 17.06.2026
Author brat Andron
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