Юнг - Аналитическая психология - Семинары 1925 г.

Эта книга — уникальный документ, представляющий собой записи легендарных семинаров Карла Густава Юнга, проведенных им в 1925 году. Это был переломный момент, когда Юнг впервые открыто и подробно изложил историю формирования своих идей и личный путь отхода от психоанализа Фрейда.

Вот основные причины, по которым эта работа важна для читателя:

О чем эта книга?

История идей: Юнг откровенно рассказывает о том, как возникли его ключевые концепции: коллективное бессознательное, архетипы и психологические типы.

Метод анализа: В тексте подробно разбираются сновидения и техника «активного воображения» на конкретных примерах, что дает возможность увидеть Юнга-практика в живом диалоге с учениками.

Личный путь: Автор делится воспоминаниями о своем внутреннем кризисе и о том, как работа над собой легла в основу аналитической психологии.

Карл Густав Юнг - Аналитическая психология: Семинары К. Г. Юнга 1925 г.

(Неизвестный Юнг)

М.: Клуб Касталия. 2013. — 200 с.

Карл Густав Юнг - Аналитическая психология: Семинары К. Г. Юнга 1925 г. - Содержание

Вильям МакГвайер - Введение

Благодарность

Участники семинара

Перечень сокращений

Кэрри Ф. де Ангуло - Предисловие

Лекция 1: 23 марта 1925 г.

Лекция 2: 30 марта 1925 г.

Лекция 3: 6 апреля 1925 г.

Лекция 4: 13 апреля 1925 г.

Лекция 5: 20 апреля 1925 г.

Лекция 6: 27 апреля 1925 г.

Лекция 7: 4 мая 1925 г.

Лекция 8: 11 мая 1925 г.

Лекция 9: 18 мая 1925 г.

Лекция 10: 25 мая 1925 г.

Лекция 11: 1 июня 1925 г.

Лекция 12: 8 июня 1925 г.

Лекция 13: 15 июня 1925 г.

Лекция 14: 22 июня 1925 г.

Лекция 15: 29 июня 1925 г.

Лекция 16: 6 июля 1925 г.

Приложение к Лекции 16

“Она”

“The evil vineyard”

“Атлантида”

Дополнения