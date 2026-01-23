Юнг - Анализ сновидений
Семинары Юнга, в которых он объясняет свои психологические идеи и аналитические методы, а также взгляды на общество, личность, религию, историю и многое другое, ранее были известны немногим даже среди последователей Юнга. Количество мест на занятиях было ограничено, а конспекты семинаров, изготовленные на мультиграфе, подготовленные участниками семинаров, не публиковались, а распространялись частным образом среди ограниченного круга подписчиков. Тома Семинарских Записей (как они на самом деле назывались) в специальных юнгианских библиотеках не выдавались читателям без разрешения аналитика.
В юнгианских публикациях встречаются ссылки на Записи, но редко приводятся цитаты. Хотя эта ограничительная политика вводилась с согласия Юнга, в конце концов он согласился включить Семинарские Записи в список опубликованных работ.
Карл Густав Юнг - Анализ сновидений. Семинары. Часть 1 (осень 1928 г. — лето 1929 г.)
(Неизвестный Юнг)
М. : Клуб Касталия. 2014. — 304 с.
Карл Густав Юнг - Анализ сновидений. Семинары. Часть 1 (осень 1928 г. — лето 1929 г.) - Содержание
Введение
Благодарности
Члены семинара
Хронологический порядок сновидений
Зимний семестр первого года
Первая часть: ноябрь-декабрь 1928 г.
Лекция I
Лекция II
Лекция III
Лекция IV
Лекция V
Лекция VI
Зимний семестр первого года
Вторая часть: январь-март 1929 г.
Лекция I
Лекция II
Лекция III
Лекция IV
Лекция V
Лекция VI
Лекция VII
Лекция VIII
Лекция IX
Лекция X
Летний семестр первого года
Май-июнь 1929 г.
Лекция I
Лекция II
Лекция III
Лекция IV
Лекция V
Лекция VI
Лекция VII
Карл Густав Юнг - Анализ сновидений. Семинары. Часть 2 (осень 1929 г. — лето 1930 г.)
(Неизвестный Юнг)
М. : Клуб Касталия. 2014. — 396 с.
Карл Густав Юнг - Анализ сновидений. Семинары. Часть 2 (осень 1929 г. — лето 1930 г.) - Содержание
Зимний семестр второго года
Первая часть: октябрь/ноябрь 1929 г.
Лекция I
Лекция II
Лекция III
Лекция IV
Лекция V
Лекция VI
Лекция VII
Лекция VIII
Лекция IX
Лекция X
Зимний семестр второго года
Вторая часть: январь/март 1930 г.
Лекция I
Лекция II
Лекция III
Лекция IV
Лекция V
Лекция VI
Лекция VII
Лекция VIII
Лекция IX
Лекция X
Летний семестр второго года
Май/июнь 1930 г.
Лекция I
Лекция II
Лекция III
Лекция IV
Лекция V
Лекция VI
Лекция VII
Лекция VIII
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