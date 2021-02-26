Карл Густав Юнг - Человек и его символы

Однажды — это случилось весной 1959 года — Британская радиовещательная корпорация пригласила меня взять интервью у доктора Карла Густава Юнга для Британского телевидения. Предполагалось, что интервью будет, что называется, достаточно «глубоким». В то время я знал о его книге и о его работе весьма мало, а поэтому отправился для знакомства в прекрасный дом Юнга на берегу озера в Цюрихе. Это было началом дружбы, которая столь много значила для меня и, я надеюсь, доставила некоторое удовольствие и Юнгу в его последние годы жизни. Телевизионное интервью ко всей дальнейшей истории отношения не имеет, за исключением того, что оно оказалось успешным, и по странному стечению обстоятельств эта книга также стала завершающим результатом телевизионного успеха.

Дело в том, что одним из тех, кто увидел Юнга на экране, был Вольфганг Фогес, ведущий директор «Алдес Букс». Еще с детства Фогес увлекался современной психологией, когда жил по соседству с Фрейдом в Вене. Увидев Юнга, рассказывающего о своей жизни, работе, идеях, Фогес вдруг сообразил, насколько печально то обстоятельство, что на фоне широкого знакомства образованного читателя с учением Фрейда Юнг до сих пор неизвестен широкой публике, — как ни странно, он всегда считался трудным автором для популярного чтения.

Фактически Фогес и явился создателем «Человека и его символов». Почувствовав во время телевизионной передачи, что между Юнгом и мной существуют теплые личностные отношения, он попросил меня о возможности присоединиться к нему в попытке убедить Юнга изложить его самые основные и важные мысли таким языком и в таком объеме, чтобы они были интересны и доступны взрослому читателю-неспециалисту. Я буквально подпрыгнул от такой идеи и помчался обратно в Цюрих, убежденный, что смогу убедить Юнга в необходимости и важности подобной работы. В течение двух часов почти не перебивая Юнг слушал меня в своем саду, а затем сказал: «Нет». Он сообщил мне это в самой вежливой форме, но с очевидной твердостью; никогда ранее он не пытался популяризировать свои работы и сейчас не был уверен в том, что сможет сделать это успешно. В любом случае он уже стар и достаточно утомлен, так что у него нет желания брать на себя обязательство, относительно которого у него столько сомнений.

От друзей Юнга я знал, что он человек твердых решений. Он обдумывает и взвешивает проблему внимательно, не торопясь, и ответ, который он дает, обычно является окончательным. Я вернулся в Лондон весьма разочарованный и уверовавший в то, что отказ Юнга завершил все мероприятие. Возможно, так бы оно и было, если бы не два вмешавшихся обстоятельства, предвидеть которые я не мог.

Карл Густав Юнг - Человек и его символы

Москва : Институт общегуманитарных исследований, 2020. — Эл. изд. — 1 файл pdf: 403 с.

ISBN 978-5-7312-0974-8

Карл Густав Юнг - Человек и его символы - Содержание

Введение

Часть 1 Карл Густав Юнг. Подход к бессознательному

Значение слов

Прошлое и будущее в бессознательном

Функции сна

Анализ снов

Проблема типов

Архетип в символизме сна

Душа человека

Роль символов

Лечение расщепления

Часть 2 Джозеф Хендерсон. Древние мифы и современный человек

Вечные символы

Герои и их создатели

Архетип посвящения

Красавица и чудовище

Орфей и сын человека

Символы перехода

Часть 3 Мария-Луиза фон Франц. Процесс индивидуации

Общая схема психического роста

Первые проявления бессознательного

Осознание тени

Анима: женщина внутри

Анимус: мужчина внутри

Самость: символы целостности

Отношение к самости

Социальный аспект самости

Часть 4 Аниэла Яффе. Символизм в изобразительном искусстве

Камень и животное как священные символы

Символ круга

Современная живопись как символ

Скрытая душа вещей

Уход от реальности

Объединение противоположностей

Часть 5 Иоланда Якоби. Символы в индивидуальном анализе

Начало анализа

Первое сновидение

Страх бессознательного

Святой и проститутка

Как развивался анализ

Пророческий сон

Встреча с иррациональным

Завершающий сон

Мария Луиза фон Франц. Заключение. Наука и бессознательное

В. Зеленский. Юнг, юнгианцы и символическая жизнь