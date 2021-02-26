Карл Густав Юнг - Человек и его символы

Юнг - Человек и его символы
Однажды — это случилось весной 1959 года — Британская радиовещательная корпорация пригласила меня взять интервью у доктора Карла Густава Юнга для Британского телевидения. Предполагалось, что интервью будет, что называется, достаточно «глубоким». В то время я знал о его книге и о его работе весьма мало, а поэтому отправился для знакомства в прекрасный дом Юнга на берегу озера в Цюрихе. Это было началом дружбы, которая столь много значила для меня и, я надеюсь, доставила некоторое удовольствие и Юнгу в его последние годы жизни. Телевизионное интервью ко всей дальнейшей истории отношения не имеет, за исключением того, что оно оказалось успешным, и по странному стечению обстоятельств эта книга также стала завершающим результатом телевизионного успеха.
Дело в том, что одним из тех, кто увидел Юнга на экране, был Вольфганг Фогес, ведущий директор «Алдес Букс». Еще с детства Фогес увлекался современной психологией, когда жил по соседству с Фрейдом в Вене. Увидев Юнга, рассказывающего о своей жизни, работе, идеях, Фогес вдруг сообразил, насколько печально то обстоятельство, что на фоне широкого знакомства образованного читателя с учением Фрейда Юнг до сих пор неизвестен широкой публике, — как ни странно, он всегда считался трудным автором для популярного чтения.
Фактически Фогес и явился создателем «Человека и его символов». Почувствовав во время телевизионной передачи, что между Юнгом и мной существуют теплые личностные отношения, он попросил меня о возможности присоединиться к нему в попытке убедить Юнга изложить его самые основные и важные мысли таким языком и в таком объеме, чтобы они были интересны и доступны взрослому читателю-неспециалисту. Я буквально подпрыгнул от такой идеи и помчался обратно в Цюрих, убежденный, что смогу убедить Юнга в необходимости и важности подобной работы. В течение двух часов почти не перебивая Юнг слушал меня в своем саду, а затем сказал: «Нет». Он сообщил мне это в самой вежливой форме, но с очевидной твердостью; никогда ранее он не пытался популяризировать свои работы и сейчас не был уверен в том, что сможет сделать это успешно. В любом случае он уже стар и достаточно утомлен, так что у него нет желания брать на себя обязательство, относительно которого у него столько сомнений.
От друзей Юнга я знал, что он человек твердых решений. Он обдумывает и взвешивает проблему внимательно, не торопясь, и ответ, который он дает, обычно является окончательным. Я вернулся в Лондон весьма разочарованный и уверовавший в то, что отказ Юнга завершил все мероприятие. Возможно, так бы оно и было, если бы не два вмешавшихся обстоятельства, предвидеть которые я не мог.
Карл Густав Юнг - Человек и его символы
Москва : Институт общегуманитарных исследований, 2020. — Эл. изд. — 1 файл pdf: 403 с.
ISBN 978-5-7312-0974-8
Карл Густав Юнг - Человек и его символы - Содержание
Введение
Часть 1 Карл Густав Юнг. Подход к бессознательному
Значение слов
Прошлое и будущее в бессознательном
Функции сна
Анализ снов
Проблема типов
Архетип в символизме сна
Душа человека
Роль символов
Лечение расщепления
Часть 2 Джозеф Хендерсон. Древние мифы и современный человек
Вечные символы
Герои и их создатели
Архетип посвящения
Красавица и чудовище
Орфей и сын человека
Символы перехода
Часть 3 Мария-Луиза фон Франц. Процесс индивидуации
Общая схема психического роста
Первые проявления бессознательного
Осознание тени
Анима: женщина внутри
Анимус: мужчина внутри
Самость: символы целостности
Отношение к самости
Социальный аспект самости
Часть 4 Аниэла Яффе. Символизм в изобразительном искусстве
Камень и животное как священные символы
Символ круга
Современная живопись как символ
Скрытая душа вещей
Уход от реальности
Объединение противоположностей
Часть 5 Иоланда Якоби. Символы в индивидуальном анализе
Начало анализа
Первое сновидение
Страх бессознательного
Святой и проститутка
Как развивался анализ
Пророческий сон
Встреча с иррациональным
Завершающий сон
Мария Луиза фон Франц. Заключение. Наука и бессознательное
В. Зеленский. Юнг, юнгианцы и символическая жизнь
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