Черные книги – это полный блок личных дневников Юнга, которые многие годы держались в строгой тайне от непосвященных. Если, изданная десять лет назад Красная книга Юнга – это тщательная выборка видений представленных в строгой последовательности, то черные тетради, это самое полное из всех существующих блоков, собрание мыслей, видений, Юнга, которые сто лет хранились в строгой тайне.

Изданные в оригинале в семи томах, в нашей версии, Черные Тетради представлены в двух альбомных томах, каждый из которых объемом превосходит черную книгу. Более того – фирменное издание Черных Тетрадей снабжено факсимильными рукописями Юнга, что делает его по настоящему королевским подарком, каждому кто интересуется глубинной психологией, визионерским опытом и духовными прозрениями.

В 1935 году Юнг сказал: «Примерно в тридцать пять лет наступает точка, когда вещи начинают меняться; это первый момент теневой стороны жизни, спуска к смерти. Очевидно, что Данте нашёл эту точку, и читавшие Заратустру узнают, что Ницше нашёл её тоже. Когда этот поворотный момент наступает, люди встречают его по-разному: некоторые отворачиваются, другие погружаются в него; и нечто важное снаружи происходит с остальными. Если мы этого не видим, за нас это сделает Судьба». К 1913 году он превратился в одного из ведущих светил европейской психиатрии и был президентом процветающей Международной психоаналитической ассоциации. Как он вспоминал в Liber Novus: «Я достиг всего, чего желал для себя. Я достиг почёта, славы, богатства, знания и всякого человеческого счастья. Затем моё стремление приумножения этих внешних атрибутов исчезло, желание отхлынуло от меня, и на его место пришёл ужас».

Он достиг поворотной точки, которая должна была преобразить его жизнь и работу: так Юнг стал Юнгом, и аналитическая психология появилась как общая психология и школа психотерапии. Эта трансформация произошла через изучение визионерского воображения, описанного в Чёрных книгах, с 1913 по 1932 rr. Это не личные дневники, а записи об уникальном эксперименте над собой, который Юнг называл «столкновением со своей душой» и «столкновением с бессознательным». Он записывал не повседневные происшествия или внешние события, а своё активное воображение, изображения умственных состояний и размышления над ними. Из содержащихся в них фантазий между 1913 и 1916 rr. он составил Черновик Liber Novus, Красной книги, которую затем переписал в каллиграфический том, иллюстрированный картинами. Картины в Красной книге, начиная с 1916 года, связаны с непрерывными исследованиями Юнга в последующих Чёрных книzах. Liber Novus и Чёрные книги потому тесно переплетены. Чёрные книги покрывают период до, во время и после Liber Novus.

Карл Густав Юнг - Чёрные книги - 1913-1932 - Записные книжки о трансформации - Часть 1

Под редакцией Сану Шамдасани

Перевод Мартина Либшера, Джона Пек и Сону Шамдасани

тираж Черных книг ограничен

Подарочное издание, два альбомных тома с факсимиле и иллюстрациями

Том 1 - 2021 г. - 363 с.

Карл Густав Юнг - Чёрные книги - 1913-1932 - Записные книжки о трансформации - Часть 1 - Содержание

Благодарности

На пути к визионерской науке: записные книжки Юнга о трансформации

Примечание редактора

Перевод рун Юнга

Сокращения

Книга 2 12 ноября - 29 декабря 1913 года

Книга 3 30 декабря 1913 г. - 14 января 1914 г.

Книга 4 14 января - 9 марта 1914 г.

Карл Густав Юнг - Чёрные книги - 1913-1932 - Записные книжки о трансформации - Часть 2

Под редакцией Сану Шамдасани

Перевод Мартина Либшера, Джона Пек и Сону Шамдасани

тираж Черных книг ограничен



Подарочное издание, два альбомных тома с факсимиле и иллюстрациями

Том 2 - 2021 г. - 447 с.

Карл Густав Юнг - Чёрные книги - 1913-1932 - Записные книжки о трансформации - Часть 2 - Содержание