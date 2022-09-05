Легенда о Граале вызывает особый интерес с точки зрения психологии, так как содержит множество особенностей, которые также можно найти в сказках и мифах. Кроме того, эта легенда за многие века не утратила своей неповторимой привлекательности, что значит воплощения в ней живого мифа.

В общих чертах эта история известна всем. Таинственный объект или сосуд, сохраняющий жизнь и приносящий хлеб насущный, охраняется Королем в Замке, который трудно найти. Король или увечен, или болен, а его страна разорена и опустошена. Король сможет вернуть свое здоровье, когда благородный Рыцарь найдет Замок и задаст Королю определенный вопрос. Если Рыцарь откажется задать этот вопрос, все останется как прежде, замок исчезнет, и Рыцарь снова должен будет отправиться на его поиски. Если Рыцарь после долгих попыток и опасных приключений снова найдет Замок Чаши Грааля и задаст вопрос, то к Королю вернется здоровье, природа оживет, и бесплодная земля снова станет зеленой, а Рыцарь станет хранителем Чаши Грааля на века.

Так звучит легенда в ее кратком и сжатом виде. Это одна из тех сказочных историй, в которых «сокровище, которое трудно обрести» и избавление от магического заклятья являются одной из главных тем. Особый интерес к легенде вызывает то, что она тесно связана с христианским мифом: сокровище, которое должно быть найдено, является сосудом, в который Иосиф Аримафейский собрал кровь Иисуса при снятии его с Креста. Эта удивительная смесь сказки и легенды придает историям о Чаше Грааля их неповторимый характер: извечный сказочный мотив вплетается в мифологическую драму христианского эона и, таким образом, отражает не только фундаментальные человеческие проблемы, но также и драматические психологические события, которые формируют фон христианской культуры. Современные представления об этих событиях отражены в работе К. Г. Юнга «Эон», на которую уже была сделана ссылка.

Эмма Юнг, Мария-Луиза фон Франц - Легенда о Граале

М.: Клуб Касталия. 2016. — 350с.

ISBN 978-5-519-60748-3

Эмма Юнг, Мария-Луиза фон Франц - Легенда о Граале - Содержание

ВСТУПЛЕНИЕ

ГЛАВА 1. Введение

ГЛАВА 2. Ранняя история Парсифаля

ГЛАВА 3. Поражение Красного Рыцаря и встреча с Бланшефлор

ГЛАВА 4. Парсифаль впервые попадает в Замок Грааля

ГЛАВА 5. Меч и Копье

ГЛАВА 6. Задача Парсифаля

ГЛАВА 7. Центральный символ Легенды: Грааль как сосуд

ГЛАВА 8. Грааль как камень

ГЛАВА 9. Стол, резное блюдо и два ножа

ГЛАВА 10. Продолжение Поиска Парсифаля

ГЛАВА 11. Страдающий Король Грааля

ГЛАВА 12. Фигура Гавейна. Возвращение Парсифаля к христианству

ГЛАВА 13. ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГАВЕЙНА

ГЛАВА 14. Дальнейшие приключения Парсифаля

ГЛАВА 15. Искупление Королевства Грааля. Конец Парсифаля

ГЛАВА 16. Робер де Борон и его Romanz De L’estoire Dou Graal

ГЛАВА 17. Вопрос о Троице

ГЛАВА 18. Образ Адама

ГЛАВА 19. Троица: Проблема четвертого

ГЛАВА 20. Образ Мерлина

ГЛАВА 21. Мерлин как лекарь и пророк

ГЛАВА 22. Мерлин и алхимический Меркурий

ГЛАВА 23. РЕШЕНИЕ МЕРЛИНОМ ПРОБЛЕМЫ ГРААЛЯ

ГЛАВА 24. Исчезновение Мерлина