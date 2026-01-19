Юнг - Фрейд и психоанализ

[768] О различиях между взглядами Фрейда и моими собственными лучше всего сможет судить тот, кто находится вне орбиты тех идей, которые ассоциируются с нашими именами. Смогу ли я быть достаточно беспристрастным, чтобы подняться над собственными воззрениями? Под силу ли это вообще кому-нибудь? Сомневаюсь. Если бы мне сказали, что некто обскакал барона Мюнхгаузена и действительно совершил подобный подвиг, я бы ни на мгновение не усомнился в том, что его идеи заимствованы.

[769] Впрочем, общепринятые идеи никогда не являются личной собственностью их так называемого автора; напротив, он сам становится их рабом. Впечатляющие идеи, которые полагают истинными, содержат в себе нечто особенное. Хотя они возникают в определенный момент, они существуют и всегда существовали вне времени; они проистекают из той сферы созидательной психической жизни, из которой эфемерный разум отдельного человека вырастает подобно растению. Это растение цветет, приносит плоды и семена, а затем увядает и умирает. Идеи обязаны своим возникновением отнюдь не отдельному человеку; их порождает нечто несравнимо большее. Человек не создает идеи; скорее, это идеи создают человека.

[770] Всякая идея несет в себе неизбежное признание, ибо обнаруживает не только наши достоинства, но и наши худшие слабости и личные недостатки. Особенно это касается представлений о психологии. Откуда же им взяться, как не из нашего субъективизма? Могут ли наши переживания объективного мира спасти нас от субъективной предвзятости? Разве каждое переживание, даже при самых благоприятных обстоятельствах, не является по меньшей мере на пятьдесят процентов субъективной интерпретацией? С другой стороны, любой субъект есть объективный факт, частица мира; то, что исходит от него, исходит в конечном счете от самого мира; точно так же любой организм – даже самый редкий и странный – носит и питает общая для всех земля. Именно наиболее субъективные идеи, будучи ближе всего к природе и нашей собственной сущности, заслуживают того, чтобы считаться самыми истинными. Но «что есть истина?»

[771] В психологии, я полагаю, лучше всего отказаться от мысли, что сегодня мы в состоянии утверждать что-либо «истинное» или «правильное» о природе психического. Самое большее, на что мы способны, – это правдивое выражение. Под ним я подразумеваю открытое признание и подробное изложение всего того, что мы наблюдаем субъективно. Один будет подчеркивать формы, в которые он может втиснуть свой материал, и потому полагать себя творцом обнаруженного внутри себя. Другой будет придавать наибольший вес тому, что он видит, и говорить об этом как о феномене, сознавая собственную рецептивную установку. Истина, вероятно, лежит где-то посередине: правдивое выражение состоит в придании определенной формы наблюдаемым явлениям.

[772] Современный психолог, каким бы честолюбивым он ни был, вряд ли может надеяться достичь чего-то большего. Наша психология – это более или менее удачно сформулированная исповедь нескольких индивидов, а поскольку каждый из них более или менее соответствует определенному типу, его признание можно считать вполне достоверным описанием множества других людей. Поскольку те, кто относится к другим типам, тоже принадлежат к человеческому роду, можно заключить, что это описание применимо и к ним, хотя и в меньшей степени. То, что Фрейд говорит о сексуальности, инфантильном удовольствии и их конфликте с «принципом реальности», об инцесте и тому подобном, служит самым точным выражением его личной психологии. Это удачная формулировка его субъективных наблюдений. Я не противник Фрейда; я лишь кажусь таковым в силу его собственной близорукости и близорукости его учеников. Ни один опытный психиатр не станет отрицать, что он лечил десятки пациентов, чья психология отвечает психологии Фрейда во всех ключевых аспектах. По его собственному субъективному признанию, Фрейд способствовал рождению великой истины о человеке. Он посвятил свою жизнь и силы построению психологии, которая представляет собой не что иное, как формулировку его собственного естества.

Юнг, Карл Густав - Фрейд и психоанализ : [сборник]

Карл Густав Юнг ; [перевод А. Чечиной]. — Москва : Издательство АСТ, 2021. — 416 с. — (Философия — Neoclassic).

ISBN 978-5-17-137025-1

Карл Густав Юнг - Фрейд и психоанализ - Содержание

Предисловие редактора к тому IV полного собрания сочинений К. Г. Юнга

I. ТЕОРИЯ ИСТЕРИИ ЗИГМУНДА ФРЕЙДА:ОТВЕТ АШАФФЕНБУРГУ (1908)

II. ФРЕЙДИСТСКАЯ ТЕОРИЯ ИСТЕРИИ (1908)

III. АНАЛИЗ СНОВИДЕНИЙ (1909)

IV. ВКЛАД В ПСИХОЛОГИЮ СЛУХОВ (1910/11)

V. О ЗНАЧЕНИИ ЧИСЕЛ В СНОВИДЕНИЯХ (1910/11)

VI. МОРТОН ПРИНС. «МЕХАНИЗМ И ТОЛКОВАНИЕ СНОВИДЕНИЙ»: КРИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР (1911)

VII. О КРИТИКЕ ПСИХОАНАЛИЗА (1910)

VIII. О ПСИХОАНАЛИЗЕ (1912)

IX. ПОПЫТКА ИЗЛОЖЕНИЯ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ (1913)

Предисловие к первому изданию

Предисловие ко второму изданию

1. Обзор первоначальных гипотез

2. Теория инфантильной сексуальности

3. Понятие либидо

4. Невроз и этиологические факторы в детстве

5. Фантазии бессознательного

6. Эдипов комплекс

7. Этиология невроза

8. Терапевтические принципы психоанализа

9. Случай невроза у ребенка

X. ОБЩИЕ АСПЕКТЫ ПСИХОАНАЛИЗА (1913)

XI. ПСИХОАНАЛИЗ И НЕВРОЗ / О ПСИХОАНАЛИЗЕ* (1916)

XII. НЕКОТОРЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ В ПСИХОАНАЛИЗЕ: ПЕРЕПИСКА МЕЖДУ Д-РОМ ЮНГОМ И Д-РОМ ЛОЕМ (1914)

XIII. ПРЕДИСЛОВИЯ К СБОРНИКУ «ИЗБРАННЫЕ СТАТЬИ ПО АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ» (1916/1917/1920)

Предисловие к первому изданию

Предисловие ко второму изданию

XIV. ЗНАЧЕНИЕ ОТЦА В СУДЬБЕ ИНДИВИДА (1909)

Предисловие ко второму изданию

Предисловие к третьему изданию

Значение отца в судьбе человека.

XV. ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ К КНИГЕ В. М. КРАНЕФЕЛЬДТА «ПСИХОАНАЛИЗ» (1930)

XVI. ФРЕЙД И ЮНГ: РАЗЛИЧИЯ ВО ВЗГЛЯДАХ (1929)

Библиография