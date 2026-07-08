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Юнг Карл Густав - Чёрные книги - Том 2

Юнг Карл Густав - Чёрные книги - Том 2
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Philosophy, Psychology Psychotherapy, **Analytical/Depth Psychology, **Archetypal Psychology, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism, Mythology Legends, Esotericism Mysticism Kabbalah

Пожалуй, мы редко понимаем, насколько глубоко мыслитель может быть связан с собственными высказываниями не только интеллектуально, но и экзистенциально. Карл Густав Юнг годами вел внутренний эксперимент, прежде чем его зрелая аналитическая психология получила привычный понятийный язык: архетип, самость, психе, индивидуация, коллективное бессознательное. «Чёрные книги» показывают не готовую теорию, а лабораторию ее рождения — записи встреч с душой, с образами, голосами, снами, фигурами Филемона, Абраксаса, тени, мандалы и внутреннего Бога.

Второй том особенно важен тем, что в нем внутренний опыт Юнга движется от темы последнего одиночества и хаоса к космологии «Семи наставлений мертвым», затем к более поздним сновидениям, мандалам и размышлениям о смерти, судьбе, внутреннем голосе и самости. Это не книга для поверхностного чтения и не руководство по духовной практике, а документ редкой психологической и религиоведческой силы, требующий критического богословского различения: перед нами свидетельство о том, как модерный человек, утративший простую опору в церковном языке, пытается заново описать реальность души, Бога, зла, смерти и спасения.

Юнг Карл Густав – Чёрные книги – Заметки о трансформации – Том II – Книги 5–7. Приложение

Пер. О. Комкова и Н. Соколовой; под ред. Сону Шамдасани. – М.: Касталия, 2026. – 344 с. – Том II. Книги 5–7. Приложение.
ISBN 978-5-908110-84-6

Юнг Карл Густав – Чёрные книги – Содержание

  • Книга 5. 13 марта 1914 – 30 января 1916

    • Последнее одиночество

    • Диалоги с душой

    • Хаос, любовь и субъективная истина

    • Видения жертвы, страха и огня

    • Абраксас и подготовка к космологии «Семи наставлений мертвым»

    • Переход к теме плеромы, Бога, дьявола и творения

  • Книга 6. 30 января 1916 – 21 мая 1917

    • Продолжение «Семи наставлений мертвым»

    • Плерома, творение и различение

    • Бог, дьявол и Абраксас

    • Человек как врата между внешним и внутренним мирами

    • Филемон, душа, мертвые и наставления

    • Путь одиночества, исцеления и созерцания

    • Вода, дерево, тень, книга и внутренняя работа

    • Переход к символике мандалы и самости

  • Книга 7. 21 мая 1917 – 15 декабря 1932

    • Примечание для читателя

    • Продолжение диалогов с Филемоном и душой

    • Маг, золотое зерно и знание за пределами Филемона

    • Видения, сны и символические сцены 1917–1923 годов

    • Смерть матери и сновидения о родителях

    • Храм Филемона и «нерожденные мертвецы»

    • Африка, внешний поиск и возвращение внутрь

    • Смерть друзей, сновидения и тема судьбы

    • Видение водного богослужения

    • Диалоги с душой о прошлом, самости и угасании «я»

    • Поиск начинается

  • Приложение

    • Наброски мандал

    • Systema Mundi Totius

    • Рисунки из «Красной книги»

    • Филемон, Ка и архетипические фигуры

    • Мандала как образ самости

    • Символика золотой крепости

Views 48
Rating 5.0 / 5
Added 08.07.2026
Author brat Vadim
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5.0/5 (1)

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