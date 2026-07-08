Юнг Карл Густав - Чёрные книги - Том 2

Пожалуй, мы редко понимаем, насколько глубоко мыслитель может быть связан с собственными высказываниями не только интеллектуально, но и экзистенциально. Карл Густав Юнг годами вел внутренний эксперимент, прежде чем его зрелая аналитическая психология получила привычный понятийный язык: архетип, самость, психе, индивидуация, коллективное бессознательное. «Чёрные книги» показывают не готовую теорию, а лабораторию ее рождения — записи встреч с душой, с образами, голосами, снами, фигурами Филемона, Абраксаса, тени, мандалы и внутреннего Бога.

Второй том особенно важен тем, что в нем внутренний опыт Юнга движется от темы последнего одиночества и хаоса к космологии «Семи наставлений мертвым», затем к более поздним сновидениям, мандалам и размышлениям о смерти, судьбе, внутреннем голосе и самости. Это не книга для поверхностного чтения и не руководство по духовной практике, а документ редкой психологической и религиоведческой силы, требующий критического богословского различения: перед нами свидетельство о том, как модерный человек, утративший простую опору в церковном языке, пытается заново описать реальность души, Бога, зла, смерти и спасения.

Юнг Карл Густав – Чёрные книги – Заметки о трансформации – Том II – Книги 5–7. Приложение

Пер. О. Комкова и Н. Соколовой; под ред. Сону Шамдасани. – М.: Касталия, 2026. – 344 с. – Том II. Книги 5–7. Приложение.

ISBN 978-5-908110-84-6

Юнг Карл Густав – Чёрные книги – Содержание