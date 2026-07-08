Юнг Карл Густав - Чёрные книги - Том 2
Пожалуй, мы редко понимаем, насколько глубоко мыслитель может быть связан с собственными высказываниями не только интеллектуально, но и экзистенциально. Карл Густав Юнг годами вел внутренний эксперимент, прежде чем его зрелая аналитическая психология получила привычный понятийный язык: архетип, самость, психе, индивидуация, коллективное бессознательное. «Чёрные книги» показывают не готовую теорию, а лабораторию ее рождения — записи встреч с душой, с образами, голосами, снами, фигурами Филемона, Абраксаса, тени, мандалы и внутреннего Бога.
Второй том особенно важен тем, что в нем внутренний опыт Юнга движется от темы последнего одиночества и хаоса к космологии «Семи наставлений мертвым», затем к более поздним сновидениям, мандалам и размышлениям о смерти, судьбе, внутреннем голосе и самости. Это не книга для поверхностного чтения и не руководство по духовной практике, а документ редкой психологической и религиоведческой силы, требующий критического богословского различения: перед нами свидетельство о том, как модерный человек, утративший простую опору в церковном языке, пытается заново описать реальность души, Бога, зла, смерти и спасения.
Юнг Карл Густав – Чёрные книги – Заметки о трансформации – Том II – Книги 5–7. Приложение
Пер. О. Комкова и Н. Соколовой; под ред. Сону Шамдасани. – М.: Касталия, 2026. – 344 с. – Том II. Книги 5–7. Приложение.
ISBN 978-5-908110-84-6
Юнг Карл Густав – Чёрные книги – Содержание
Книга 5. 13 марта 1914 – 30 января 1916
Последнее одиночество
Диалоги с душой
Хаос, любовь и субъективная истина
Видения жертвы, страха и огня
Абраксас и подготовка к космологии «Семи наставлений мертвым»
Переход к теме плеромы, Бога, дьявола и творения
Книга 6. 30 января 1916 – 21 мая 1917
Продолжение «Семи наставлений мертвым»
Плерома, творение и различение
Бог, дьявол и Абраксас
Человек как врата между внешним и внутренним мирами
Филемон, душа, мертвые и наставления
Путь одиночества, исцеления и созерцания
Вода, дерево, тень, книга и внутренняя работа
Переход к символике мандалы и самости
Книга 7. 21 мая 1917 – 15 декабря 1932
Примечание для читателя
Продолжение диалогов с Филемоном и душой
Маг, золотое зерно и знание за пределами Филемона
Видения, сны и символические сцены 1917–1923 годов
Смерть матери и сновидения о родителях
Храм Филемона и «нерожденные мертвецы»
Африка, внешний поиск и возвращение внутрь
Смерть друзей, сновидения и тема судьбы
Видение водного богослужения
Диалоги с душой о прошлом, самости и угасании «я»
Поиск начинается
Приложение
Наброски мандал
Systema Mundi Totius
Рисунки из «Красной книги»
Филемон, Ка и архетипические фигуры
Мандала как образ самости
Символика золотой крепости
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