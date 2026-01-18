Карл Густав Юнг - Красная Книга - Liber Novus - новое издание с немецкого языка

Всякий, кто идет к самому себе, движется вниз. Великому пророку, предварившему сей век, являлись жалкие и нелепые образы, и то были образы его собственного существа. Он не принял их, но исторг их из себя на виду у других. В конце концов, однако, ету пришлось справить Тайную вечерю со своей собственной бедностью и принять эти образы своего существа из сострадания - что, собственно, и означает принять низшее в нас.254 Но могучий лев, живший внутри него, пришел в ярость и загнал потерянное и возрожденное обратно в тесную бездну.255

И, как всякий, кто наделен силою, сей обладатель великого имени пожелал взойти, подобно солнцу, из горных недр.256 Что же с ним сталось? Его путь привел его пред лицо распятого, и он начал бесноваться. Злоба его была обращена против человека, терпевшего глумление и боль, ибо сила его собственного существа понуждала его идти именно этит путем, коим прежде шел Христос. Однако же он громко провозгласил свою силу и величие. Никто не вещает о своей силе громче, нежели тот, у кого земля уходит из-под ног. В конце концов его настигло низшее в нем - немощь; она распяла его дух, так что, как caм он предсказывал, душа его умерла раньше, чем его тело.257

4. Никто не поднимется над самим собою, ежели не обратит своего самого грозного оружия против самого себя. Кто хочет подняться над самим собою, пусть сперва спустится, взвалив самого себя на плечи, и принесет caм себя к месту жертвоприношения. Но сколько же всего должно произойти с человеком, покуда он не поймет, что внешний видимый успех, за который можно ухватиться руками, - это путь в никуда! Какие еще страдания должны постигнуть человечество, покуда человек не перестанет удовлетворять свою жажду власти за счет своих собратьев, непременно за счет других! Сколько еще крови должно пролиться, покуда у человека не откроются глаза и он не увидит свой собственный путь и своего собственного врага, покуда не осознает истинного своего успеха! Ты должен уметь жить с самим собою, а не за счет ближнего твоего. Стадное животное не становится паразитом и мучителем для своих собратьев. Человек, ты позабыл даже о том, что сам ты тоже животное. Ты, пожалуй, всё еще думаешь, будто лучше там, где тебя нет. Горе тебе, ежели твой ближний думает так же. Однако можешь быть уверен: он думает так же. Кто-то из вас должен наконец выбросить из головы это ребячество.

***

Легендарная «Красная книга», или Liber Novus («Новая книга»), Карла Густава Юнга, впервые увидевшая свет только в нашем веке, представляет собой один из важнейших документов интеллектуальной и духовной культуры ХХ столетия. В течение 16 лет Юнг записывал в нее те события своей внутренней жизни, через которые ему открывалась бессознательная природа человеческой психики и культуры: свои сны, видения, вызванные методом «активного воображения», а также опыт их осмысления, в котором место «толкования» занимает переживание, «интерпретация» упраздняется ради духовного свидетельства, а «исследование» осуществляется посредством созерцания образов и поэтического мифотворчества.

Текст, в котором берет начало всё то, что впоследствии обрело академическую форму и поныне широко известно как глубинная психология и юнгианская культурология, являет читателю подлинную картину пути, совершенного Юнгом в «тайная тайных» собственной души, и подлинный лик Юнга-мыслителя – современного психолога и вневременного мистагога, выдающегося ученого и превзошедшего науку духовидца, внимательнейшего исследователя и проникновеннейшего поэта души.

Одна из главных задач нового перевода «Красной книги», впервые сделанного с немецкого оригинала, – дать представление о том, как выглядит и читается рукопись, выполненная готическим шрифтом на манер средневекового манускрипта, и как звучит профетическая речь Юнга, с подлинно поэтическим размахом использовавшего ресурсы немецкого языка, чья грамматика, синтаксис и стилистика по сей день сохраняют глубоко архаические черты, обеспечивающие недоступную многим современным языкам выразительность.

При этом в основе всех переводческих решений лежит стремление к максимально возможной точности воспроизведения внутреннего опыта Юнга средствами русского языка.

Издание сопровождается статьей и комментариями Сону Шамдасани, перевод которых публикуется в новой научной редакции.

Издание подготовлено при поддержке Междисциплинарной научно-образовательной школы Московского университета «Сохранение мирового культурно-исторического наследия».

Карл Густав Юнг - Красная Книга - Liber Novus - новое издание с немецкого языка

Перевод с немецкого: Олег Комков

«Касталия», 2025. — 604 с

ISBN 978-5-907969-04-9

Карл Густав Юнг - Красная Книга - Liber Novus - новое издание с немецкого языка - Содержание

LIBER PRIMUS

Путь грядущего

Глава I. ВТОРОЕ ОБРЕТЕНИЕ ДУШИ

Глава II. ДУША И БОГ

Глава III. О СЛУЖЕНИИ ДУШЕ

Глава IV. ПУСТЫНЯ

ИСПЫТАНИЯ В ПУСТЫНЕ

Глава V. СОШЕСТВИЕ ВО АД БУДУЩЕГО

Глава VI. РАСЩЕПЛЕНИЕ ДУХА

Глава VII. УБИЙСТВО ГЕРОЯ

Глава VIII. ЗАЧАТИЕ БОГА

Глава IX. МИСТЕРИЯ. ВСТРЕЧА

Глава X. НАСТАВЛЕНИЕ

ГлаваХI РАЗРЕШЕНИЕ

LIBER SECUNDUS

Образы блуждания

Глава I. КРАСНЫЙ

Глава II. ЗАМОК В ЛЕСУ

ГлаваШ. ОДИН ИЗ НИЗШИХ

Глава IV. АНАХОРЕТ. DIES I [ДЕНЬ ПЕРВЫЙ]

Глава V. DIES II [ДЕНЬ ВТОРОЙ]

Глава VI. СМЕРТЬ

Глава VII. РУИНЫ ЗАБЫТЫХ ХРАМОВ

Глава VIII. ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

Глава IX. ВТОРОЙ ДЕНЬ

Глава X. ЗАКЛИНАНИЯ

ГлаваХI РАСКРЫТИЕ ЯЙЦА

Глава XII. АД

Глава XIII. ЖЕРТВЕННОЕ УБИЙСТВО

Глава XIV. БОЖЕСТВЕННОЕ БЕЗУМИЕ

Глава XV. NOX SECUNDA

Глава XVI. NOX TERTIA

Глава XVII. NOXQUARTA

Глава XVIII. ТРИ ПРОРОЧЕСТВА

Глава XIX. ДАР МАГИИ

Глава XX. ПУТЬ КРЕСТА

Глава XXI. ВОЛШЕБНИК

Опыты

Эпилог

Приложения

Приложение А

Приложение В. Комментарии

Приложение С

Сону Шамдасани. LIBER NOVUS. «КРАСНАЯ КНИГА» ЮНГА

Комментарии



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