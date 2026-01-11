Между 1933 и 1941 гг. К. Г. Юнг читал лекции в Швейцарском федеральном институте технологий (ЕТН). Его назначили профессором в 1935 г. Это было возобновление его университетской карьеры после долгого перерыва, так как он оставил пост лектора на медицинском факультете в университете Цюриха в 1914 г. В этот период преподавательская деятельность Юнга состояла преимущественно из серии семинаров в Психологическом клубе Цюриха, членами которого могли быть только его ученики или последователи. Лекции в ЕТН были открытыми, и аудиторию составляли студенты ЕТН, широкая публика и последователи Юнга. На каждой лекции присутствовали сотни человек: Йозеф Ланг в письме Герману Гессе говорил о шести сотнях участников в конце 1933 г., Юнг насчитывал в октябре 1935 г. четыре сотни, Курт Бинсвангер, посещавший лекции, вспоминал, что люди часто не могли найти место, и слушатели были «всех возрастов и классов: студенты [...]; люди среднего возраста,- также много престарелых людей; многие дамы, проходившие анализ у Юнга».

Сам Юнг приписывал этот успех новизне лекций и ожидал постепенного спада численности: «Из-за большой толпы мои лекции приходится проводить в auditorium maximum. Конечно, только их сенсационность побуждает людей приходить. Как только люди поймут, что лекции посвящены серьёзным вопросам, численность станет куда более скромной». В силу контекста язык лекций был гораздо более доступным, чем язык работ Юнга того времени. Бинсвангер тоже отмечал, что «Юнг чрезвычайно старательно готовился к каждой лекции. После лекций часть аудитории всегда оставалась задать вопросы в совершенно естественной и расслабленной обстановке. Было также приятно, что Юнг никогда не появлялся в последнюю минуту, как делали многие лекторы. Напротив, он всегда присутствовал до начала лекции, сидел на одной из скамеек в коридоре, и люди приходили и сидели с ним. Он был общительным и открытым».

Лекции обычно проходили по пятницам между 6 и 7 часами дня. Аудитория чаще всего состояла из обычных студентов технических специальностей, которые должны были посещать дополнительные курсы по гуманитарным дисциплинам. Но, поскольку можно было зарегистрироваться вольнослушателем, многие из прибывших в Цюрих учиться у Юнга или проходить терапию, посещали лекции в качестве введения в аналитическую психологию. Вдобавок Юнг проводил в ЕТН семинары с ограниченным числом участников, на которых глубже прорабатывал темы лекций. За восемь лет лекций — прерванных только в 1937 году, когда Юнг путешествовал в Индию — он рассмотрел самые разные темы. Эти лекции были в центре интеллектуальной деятельности Юнга в 1930-е годы и, более того, заложили основу его работы в 1940-е и 1950- е годы. Таким образом, они являются значимой частью трудов Юнга, которой пока не уделили заслуженного внимания. Темы, которых Юнг касался на лекциях в ЕТН, возможно, ещё более значимы для современных исследователей, психологов, психотерапевтов и для широкой публики, чем для тех людей, которым они изначально были представлены. За прошедшие годы значительно возрос интерес к восточной мысли, западному герметизму и мистическим традициям, расцвела индустрия психологических типов и движение по работе со сновидениями, а также появилась история психологии как дисциплина.

Карл Густав Юнг - О «Духовных упражнениях» Игнатия Лойолы

Касталия, 2023, 300 с.

ISBN 978-5-521-23854-5

Карл Густав Юнг - О «Духовных упражнениях» Игнатия Лойолы - Содержание

Общее введение

Содержание лекций

Подход к редактуре

Благодарности

Хронология 1933-1941־ гг.

Введение Мартина Либшера

Источники Юнга, явные и неявные

Католический модернизм

Страх Юнга перед иезуитами и католицизмом

Католический консерватизм в Europäische Kulturbund

Взгляды Юнга на Эриха Пшивару

Видение змеи и креста

Примечание английского переводчика

Летний семестр 1939 г.

Лекция 8

Лекция 9.23 июня 1939 г.

Лекция 10. 30 июня 1939 г.

Лекция 11.7 июля 1939 г.

Зимний семестр 1939-1940 гг.

Лекция 1.3 ноября 1939 г.

Лекция 2.10 ноября 1939 г.

Лекция 3.17 ноября 1939 г.

Лекция 4.24 ноября 1939 г.

Лекция 5.1 декабря 1939 г.

Лекция 6.8 декабря 1939 г.

Лекция 7.15 декабря 1939 г.

Лекция 8.12 января 1940 г.

Лекция 9.19 января 1940 г.

Лекция 10.26 января 1940 г.

Лекция 11.2 февраля 1940 г.

Лекция 12.9 февраля 1940 г.

Лекция 13.16 февраля 1940 г.

Лекция 14.23 февраля 1940 г.

Лекция 15.1 марта 1940 г.

Лекция 16.8 марта 1940 г.

Зимний семестр 1940-1941־ гг. (Лекция 3)

Лекция 3.22 ноября 1940 г.

Сокращения

Библиография