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Юнг Карл Густав - О Духовных упражнениях Игнатия Лойолы

Карл Юнг - О «Духовных упражнениях» Игнатия Лойолы
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Theology, Philosophy, Psychology Psychotherapy, **Analytical/Depth Psychology, **Archetypal Psychology, Educational, Esotericism Mysticism Kabbalah

Между 1933 и 1941 гг. К. Г. Юнг читал лекции в Швейцарском федеральном институте технологий (ЕТН). Его назначили профессором в 1935 г. Это было возобновление его университетской карьеры после долгого перерыва, так как он оставил пост лектора на медицинском факультете в университете Цюриха в 1914 г. В этот период преподавательская деятельность Юнга состояла преимущественно из серии семинаров в Психологическом клубе Цюриха, членами которого могли быть только его ученики или последователи. Лекции в ЕТН были открытыми, и аудиторию составляли студенты ЕТН, широкая публика и последователи Юнга. На каждой лекции присутствовали сотни человек: Йозеф Ланг в письме Герману Гессе говорил о шести сотнях участников в конце 1933 г., Юнг насчитывал в октябре 1935 г. четыре сотни, Курт Бинсвангер, посещавший лекции, вспоминал, что люди часто не могли найти место, и слушатели были «всех возрастов и классов: студенты [...]; люди среднего возраста,- также много престарелых людей; многие дамы, проходившие анализ у Юнга».

Сам Юнг приписывал этот успех новизне лекций и ожидал постепенного спада численности: «Из-за большой толпы мои лекции приходится проводить в auditorium maximum. Конечно, только их сенсационность побуждает людей приходить. Как только люди поймут, что лекции посвящены серьёзным вопросам, численность станет куда более скромной». В силу контекста язык лекций был гораздо более доступным, чем язык работ Юнга того времени. Бинсвангер тоже отмечал, что «Юнг чрезвычайно старательно готовился к каждой лекции. После лекций часть аудитории всегда оставалась задать вопросы в совершенно естественной и расслабленной обстановке. Было также приятно, что Юнг никогда не появлялся в последнюю минуту, как делали многие лекторы. Напротив, он всегда присутствовал до начала лекции, сидел на одной из скамеек в коридоре, и люди приходили и сидели с ним. Он был общительным и открытым».

Лекции обычно проходили по пятницам между 6 и 7 часами дня. Аудитория чаще всего состояла из обычных студентов технических специальностей, которые должны были посещать дополнительные курсы по гуманитарным дисциплинам. Но, поскольку можно было зарегистрироваться вольнослушателем, многие из прибывших в Цюрих учиться у Юнга или проходить терапию, посещали лекции в качестве введения в аналитическую психологию. Вдобавок Юнг проводил в ЕТН семинары с ограниченным числом участников, на которых глубже прорабатывал темы лекций. За восемь лет лекций — прерванных только в 1937 году, когда Юнг путешествовал в Индию — он рассмотрел самые разные темы. Эти лекции были в центре интеллектуальной деятельности Юнга в 1930-е годы и, более того, заложили основу его работы в 1940-е и 1950- е годы. Таким образом, они являются значимой частью трудов Юнга, которой пока не уделили заслуженного внимания. Темы, которых Юнг касался на лекциях в ЕТН, возможно, ещё более значимы для современных исследователей, психологов, психотерапевтов и для широкой публики, чем для тех людей, которым они изначально были представлены. За прошедшие годы значительно возрос интерес к восточной мысли, западному герметизму и мистическим традициям, расцвела индустрия психологических типов и движение по работе со сновидениями, а также появилась история психологии как дисциплина.

Карл Густав Юнг - О «Духовных упражнениях» Игнатия Лойолы

Касталия, 2023, 300 с.

ISBN 978-5-521-23854-5

Карл Густав Юнг - О «Духовных упражнениях» Игнатия Лойолы - Содержание

Общее введение

  • Содержание лекций

  • Подход к редактуре

  • Благодарности

  • Хронология 1933-1941־ гг.

Введение Мартина Либшера

  • Источники Юнга, явные и неявные

  • Католический модернизм

  • Страх Юнга перед иезуитами и католицизмом

  • Католический консерватизм в Europäische Kulturbund

  • Взгляды Юнга на Эриха Пшивару

  • Видение змеи и креста

Примечание английского переводчика

Летний семестр 1939 г.

  • Лекция 8

  • Лекция 9.23 июня 1939 г.

  • Лекция 10. 30 июня 1939 г.

  • Лекция 11.7 июля 1939 г.

Зимний семестр 1939-1940 гг.

  • Лекция 1.3 ноября 1939 г.

  • Лекция 2.10 ноября 1939 г.

  • Лекция 3.17 ноября 1939 г.

  • Лекция 4.24 ноября 1939 г.

  • Лекция 5.1 декабря 1939 г.

  • Лекция 6.8 декабря 1939 г.

  • Лекция 7.15 декабря 1939 г.

  • Лекция 8.12 января 1940 г.

  • Лекция 9.19 января 1940 г.

  • Лекция 10.26 января 1940 г.

  • Лекция 11.2 февраля 1940 г.

  • Лекция 12.9 февраля 1940 г.

  • Лекция 13.16 февраля 1940 г.

  • Лекция 14.23 февраля 1940 г.

  • Лекция 15.1 марта 1940 г.

  • Лекция 16.8 марта 1940 г.

Зимний семестр 1940-1941־ гг. (Лекция 3)

  • Лекция 3.22 ноября 1940 г.

Сокращения

Библиография

Views 739
Rating 5.0 / 5
Added 11.01.2026
Author brat Andron
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments (1 comment)

E
esxatos 2 years ago

Феноменальный труд великого психолога!

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