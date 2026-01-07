Юнг Карл Густав - О психологии видений
Данное издание содержит знаменитую лекцию Юнга, посвященную воспоминаниям о галлюцинаторном опыте французского поэта-романтика Жерара де Нерваля. Лекция прочитана в Цюрихе в 1945 году во время окончания Второй мировой войны после продолжительной болезни Юнга, впервые опубликована на английском языке в 2015 году. Она сфокусирована на визионерских мемуарах Нерваля, лежащих в основе психобиографического произведения «Аврелия», которое поэт написал в амбивалентных попытках выйти из безумия. Данная лекция является как предостерегающей психологической историей, так и подтверждением того, что видения Нерваля были подлинной встречей с бессознательным.
Книга содержит всеобъемлющее введение от Крейга Стивенсона с описанием истории жизни Жерара де Нерваля, истории написания им «Аврелии» и обстоятельств, окружающих появление этого труда, а также описание динамики отношения Юнга к опыту и творчеству Нерваля.
В данном издании также приведен текст «Аврелии», опубликованный на русском языке в сборнике «Мистические фрагменты» в 2001 году в переводе на русский язык Е. Урениус под редакцией П. Муратова. В текст добавлены отсутствующие в «Мистических фрагментах» иллюстрации Альфреда Кубина, сделанные им специально для английского перевода «Аврелии».
В данном издании опубликован также протокол дискуссии известных аналитиков, учеников Юнга, состоявшейся после выступления Юнга. Помимо самой лекции книга содержит рукописные комментарии Юнга к лекции, его исправления изначального текста лекции, прочитанной в 1942 году, и первоначальные заметки по теме. «О психологии видений» документирует стадии творческого пути Юнга в осмыслении изначального романтического текста.
Карл Густав Юнг - О психологии видений - On Psychological and Visionary Art
«Касталия», 2024. — 282 с.
Переводчик: Валентина Ким
ISBN 978-5-521-24017-3
Карл Густав Юнг - О психологии видений - Содержание
Переводчик: Валентина Ким
1. Введение Крейг Э. Стивенсон
2. Тезисы Юнга о Нервале из работы «Символическая жизнь» Собрание сочинений, том 18
3. Лекция о Жераре де Нервале Карл Густав Юнг
4. Протокол обсуждения лекции 1945 г.
5. Заметки Юнга к лекции 1942 года «Аврелия» Жерара де Нерваля К.Г.Юнг
6. Первые заметки Юнга к «Аврелии», 1942
7. «Аврелия, или Сновидение и Жизнь» Жерар де Нерваль
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