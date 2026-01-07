Юнг Карл Густав - О психологии видений

Данное издание содержит знаменитую лекцию Юнга, посвященную воспоминаниям о галлюцинаторном опыте французского поэта-романтика Жерара де Нерваля. Лекция прочитана в Цюрихе в 1945 году во время окончания Второй мировой войны после продолжительной болезни Юнга, впервые опубликована на английском языке в 2015 году. Она сфокусирована на визионерских мемуарах Нерваля, лежащих в основе психобиографического произведения «Аврелия», которое поэт написал в амбивалентных попытках выйти из безумия. Данная лекция является как предостерегающей психологической историей, так и подтверждением того, что видения Нерваля были подлинной встречей с бессознательным.

Книга содержит всеобъемлющее введение от Крейга Стивенсона с описанием истории жизни Жерара де Нерваля, истории написания им «Аврелии» и обстоятельств, окружающих появление этого труда, а также описание динамики отношения Юнга к опыту и творчеству Нерваля.

В данном издании также приведен текст «Аврелии», опубликованный на русском языке в сборнике «Мистические фрагменты» в 2001 году в переводе на русский язык Е. Урениус под редакцией П. Муратова. В текст добавлены отсутствующие в «Мистических фрагментах» иллюстрации Альфреда Кубина, сделанные им специально для английского перевода «Аврелии».

В данном издании опубликован также протокол дискуссии известных аналитиков, учеников Юнга, состоявшейся после выступления Юнга. Помимо самой лекции книга содержит рукописные комментарии Юнга к лекции, его исправления изначального текста лекции, прочитанной в 1942 году, и первоначальные заметки по теме. «О психологии видений» документирует стадии творческого пути Юнга в осмыслении изначального романтического текста.

Карл Густав Юнг - О психологии видений - On Psychological and Visionary Art

«Касталия», 2024. — 282 с.

Переводчик: Валентина Ким

ISBN 978-5-521-24017-3

Карл Густав Юнг - О психологии видений - Содержание

Переводчик: Валентина Ким

1. Введение Крейг Э. Стивенсон

2. Тезисы Юнга о Нервале из работы «Символическая жизнь» Собрание сочинений, том 18

3. Лекция о Жераре де Нервале Карл Густав Юнг

4. Протокол обсуждения лекции 1945 г.

5. Заметки Юнга к лекции 1942 года «Аврелия» Жерара де Нерваля К.Г.Юнг

6. Первые заметки Юнга к «Аврелии», 1942

7. «Аврелия, или Сновидение и Жизнь» Жерар де Нерваль