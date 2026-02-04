Юнг Карл Густав - Семинары по детским сновидениям - 2 тома
Описания снов, с которыми мы будем иметь дело, предоставлены участниками семинара. В большинстве случаев это воспоминания взрослых об их снах в детстве, а не рассказы непосредственно самих детей. Это несколько затрудняет анализ: мы уже не можем расспросить того ребёнка, который видел сон, и вынуждены пользоваться другими средствами. Однако и в том случае, когда мы получаем описание сна напрямую от ребёнка, возникают определённые сложности. Приходится учитывать, что ребёнок может вовсе не дать нам никакой полезной информации: например, он может быть слишком напуган своим сном, чтобы думать о связанных с ним ассоциациях. Более того, в самой природе ранних детских снов заложено отсутствие каких-либо ассоциаций, поскольку в них проявляется часть бессознательного, ещё чуждая сознанию, опережающая его во времени.
Именно ранние сновидения крайне важны, поскольку приходят из глубин личности и часто несут в себе информацию о будущем человека. Последующие сны постепенно становятся всё менее важными, за исключением тех случаев, когда человеку предназначена особая судьба.
Карл Густав Юнг - Семинары по детским сновидениям
Карл Густав Юнг - Семинары по детским сновидениям - Том 1 1936/1939
М.: Клуб Касталия. 2015.-270 с.
Карл Густав Юнг - Семинары по детским сновидениям - Том 1 1936/1939 - Содержание
Семинар 1. О методике толкования снов
Семинар 2. Детские сновидения
Часть А. Сны девятилетнего мальчика
1. Сон о трёх девушках
2. Сон о горящей больнице
3. Школьный сон
Часть Б. Сны девочки восьми-девяти лет
4. Сон о льве, хлебе и волшебном зеркале
5. Сон о горе и убийстве матери
Семинар 3. Психологическое толкование детских снов
1. Сон пятилетнего мальчика о волосатом человеке
2. Сон шестилетней девочки о кукле и чудовище
3. Сон шестилетней девочки о радуге
4. Сон четырёхлетнего мальчика о разбойничьем логове
5. Сны пятилетней девочки о посмертных масках её родителей и о катерах
6. Сны четырёхлетней девочки о свадебном экипаже и ангелочке
7. Сон пятилетней девочки о фее и змеях
8. Три сна подростка (юноши пятнадцати лет): о тигре, змеях и волшебном растении
9. Два сна девочки о гусях и о паровозе
Карл Густав Юнг - Семинары по детским сновидениям - Том 2 1939/1941
М.: Клуб Касталия. 2015.-267 с.
Карл Густав Юнг - Семинары по детским сновидениям - Том 2 1939/1941 - Содержание
Семинар 4. Психологическое толкование детских снов Зимний семестр 1939/40
1. Общие замечания
Сон десятилетней девочки о змее с глазами, сверкающими подобно алмазам
3. Сон десятилетней девочки о том, как она тонет в реке
4. Сон пятилетнего мальчика о пирамиде и стеклянном доме
5. Сон пятилетнего мальчика о возлюбленной
6. Сон семилетнего мальчика о мёртвой девочке в воде
7. Сон трёхлетней девочки о Джеке Фросте
8. Сон десятилетней девочки о прозрачной мыши
9. Сон десятилетней девочки о Злом Животном
Семинар 5. Психологическое толкование детских снов Зимний семестр 1940/41
А. Детские сны
Дальнейшие замечания профессора Юнга о толковании снов
1. Сны пятилетней девочки об отце в образе страшного великана, о перголе и таксе и об амбаре
2. Сон пятилетней девочки о тигре
3. Сон пятилетней девочки о дьяволе в шахте
4. Сон шестилетнего мальчика о вращающихся решётках
5. Сон десятилетнего мальчика о красном шаре
6. Сон девочки о поросятах и вшах
Приложение. Серия снов мальчика
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