Юнг Карл Густав - Семинары по детским сновидениям

Описания снов, с которыми мы будем иметь дело, предоставлены участниками семинара. В большинстве случаев это воспоминания взрослых об их снах в детстве, а не рассказы непосредственно самих детей. Это несколько затрудняет анализ: мы уже не можем расспросить того ребёнка, который видел сон, и вынуждены пользоваться другими средствами. Однако и в том случае, когда мы получаем описание сна напрямую от ребёнка, возникают определённые сложности. Приходится учитывать, что ребёнок может вовсе не дать нам никакой полезной информации: например, он может быть слишком напуган своим сном, чтобы думать о связанных с ним ассоциациях. Более того, в самой природе ранних детских снов заложено отсутствие каких-либо ассоциаций, поскольку в них проявляется часть бессознательного, ещё чуждая сознанию, опережающая его во времени.

Именно ранние сновидения крайне важны, поскольку приходят из глубин личности и часто несут в себе информацию о будущем человека. Последующие сны постепенно становятся всё менее важными, за исключением тех случаев, когда человеку предназначена особая судьба.

Карл Густав Юнг - Семинары по детским сновидениям

Карл Густав Юнг - Семинары по детским сновидениям - Том 1 1936/1939

М.: Клуб Касталия. 2015.-270 с.

Карл Густав Юнг - Семинары по детским сновидениям - Том 1 1936/1939 - Содержание

Семинар 1. О методике толкования снов

Семинар 2. Детские сновидения

Часть А. Сны девятилетнего мальчика

1. Сон о трёх девушках

2. Сон о горящей больнице

3. Школьный сон

Часть Б. Сны девочки восьми-девяти лет

4. Сон о льве, хлебе и волшебном зеркале

5. Сон о горе и убийстве матери

Семинар 3. Психологическое толкование детских снов

1. Сон пятилетнего мальчика о волосатом человеке

2. Сон шестилетней девочки о кукле и чудовище

3. Сон шестилетней девочки о радуге

4. Сон четырёхлетнего мальчика о разбойничьем логове

5. Сны пятилетней девочки о посмертных масках её родителей и о катерах

6. Сны четырёхлетней девочки о свадебном экипаже и ангелочке

7. Сон пятилетней девочки о фее и змеях

8. Три сна подростка (юноши пятнадцати лет): о тигре, змеях и волшебном растении

9. Два сна девочки о гусях и о паровозе

Карл Густав Юнг - Семинары по детским сновидениям - Том 2 1939/1941

М.: Клуб Касталия. 2015.-267 с.

Карл Густав Юнг - Семинары по детским сновидениям - Том 2 1939/1941 - Содержание

Семинар 4. Психологическое толкование детских снов Зимний семестр 1939/40

1. Общие замечания

Сон десятилетней девочки о змее с глазами, сверкающими подобно алмазам

3. Сон десятилетней девочки о том, как она тонет в реке

4. Сон пятилетнего мальчика о пирамиде и стеклянном доме

5. Сон пятилетнего мальчика о возлюбленной

6. Сон семилетнего мальчика о мёртвой девочке в воде

7. Сон трёхлетней девочки о Джеке Фросте

8. Сон десятилетней девочки о прозрачной мыши

9. Сон десятилетней девочки о Злом Животном

Семинар 5. Психологическое толкование детских снов Зимний семестр 1940/41

А. Детские сны

Дальнейшие замечания профессора Юнга о толковании снов

1. Сны пятилетней девочки об отце в образе страшного великана, о перголе и таксе и об амбаре

2. Сон пятилетней девочки о тигре

3. Сон пятилетней девочки о дьяволе в шахте

4. Сон шестилетнего мальчика о вращающихся решётках

5. Сон десятилетнего мальчика о красном шаре

6. Сон девочки о поросятах и вшах

Приложение. Серия снов мальчика