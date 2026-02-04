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Юнг Карл Густав - Семинары по детским сновидениям - 2 тома

Юнг Карл Густав - Семинары по детским сновидениям
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Category TARGET PROGRAM, Psychology Psychotherapy, **Analytical/Depth Psychology, **Archetypal Psychology

Описания снов, с которыми мы будем иметь дело, предоставлены участниками семинара. В большинстве случаев это воспоминания взрослых об их снах в детстве, а не рассказы непосредственно самих детей. Это несколько затрудняет анализ: мы уже не можем расспросить того ребёнка, который видел сон, и вынуждены пользоваться другими средствами. Однако и в том случае, когда мы получаем описание сна напрямую от ребёнка, возникают определённые сложности. Приходится учитывать, что ребёнок может вовсе не дать нам никакой полезной информации: например, он может быть слишком напуган своим сном, чтобы думать о связанных с ним ассоциациях. Более того, в самой природе ранних детских снов заложено отсутствие каких-либо ассоциаций, поскольку в них проявляется часть бессознательного, ещё чуждая сознанию, опережающая его во времени.

Именно ранние сновидения крайне важны, поскольку приходят из глубин личности и часто несут в себе информацию о будущем человека. Последующие сны постепенно становятся всё менее важными, за исключением тех случаев, когда человеку предназначена особая судьба.

Карл Густав Юнг - Семинары по детским сновидениям

Карл Густав Юнг - Семинары по детским сновидениям - Том 1 1936/1939

М.: Клуб Касталия. 2015.-270 с.

Карл Густав Юнг - Семинары по детским сновидениям - Том 1 1936/1939 - Содержание

Семинар 1. О методике толкования снов

Семинар 2. Детские сновидения

Часть А. Сны девятилетнего мальчика

  • 1. Сон о трёх девушках

  • 2. Сон о горящей больнице

  • 3. Школьный сон

Часть Б. Сны девочки восьми-девяти лет

  • 4. Сон о льве, хлебе и волшебном зеркале

  • 5. Сон о горе и убийстве матери

Семинар 3. Психологическое толкование детских снов

  • 1. Сон пятилетнего мальчика о волосатом человеке

  • 2. Сон шестилетней девочки о кукле и чудовище

  • 3. Сон шестилетней девочки о радуге

  • 4. Сон четырёхлетнего мальчика о разбойничьем логове

  • 5. Сны пятилетней девочки о посмертных масках её родителей и о катерах

  • 6. Сны четырёхлетней девочки о свадебном экипаже и ангелочке

  • 7. Сон пятилетней девочки о фее и змеях

  • 8. Три сна подростка (юноши пятнадцати лет): о тигре, змеях и волшебном растении

  • 9. Два сна девочки о гусях и о паровозе

Карл Густав Юнг - Семинары по детским сновидениям - Том 2 1939/1941

М.: Клуб Касталия. 2015.-267 с.

Карл Густав Юнг - Семинары по детским сновидениям - Том 2 1939/1941 - Содержание

Семинар 4. Психологическое толкование детских снов Зимний семестр 1939/40

1. Общие замечания

Сон десятилетней девочки о змее с глазами, сверкающими подобно алмазам

  • 3. Сон десятилетней девочки о том, как она тонет в реке

  • 4. Сон пятилетнего мальчика о пирамиде и стеклянном доме

  • 5. Сон пятилетнего мальчика о возлюбленной

  • 6. Сон семилетнего мальчика о мёртвой девочке в воде

  • 7. Сон трёхлетней девочки о Джеке Фросте

  • 8. Сон десятилетней девочки о прозрачной мыши

  • 9. Сон десятилетней девочки о Злом Животном

Семинар 5. Психологическое толкование детских снов Зимний семестр 1940/41

А. Детские сны

Дальнейшие замечания профессора Юнга о толковании снов

  • 1. Сны пятилетней девочки об отце в образе страшного великана, о перголе и таксе и об амбаре

  • 2. Сон пятилетней девочки о тигре

  • 3. Сон пятилетней девочки о дьяволе в шахте

  • 4. Сон шестилетнего мальчика о вращающихся решётках

  • 5. Сон десятилетнего мальчика о красном шаре

  • 6. Сон девочки о поросятах и вшах

Приложение. Серия снов мальчика

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Added 04.02.2026
Author brat christifid
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