Тора - комментарии Рамбана - 5 томов

Рамбан был первым из великих комментаторов, кто в книге, предназначенной для многих читателей, прикоснулся к сокровенным тайнам Торы, приоткрывая путь в «Пардес». И все же сокровенные знания, которые он сообщает лишь при помощи немногословных намеков, остаются доступными только для посвященных.



В предисловии к своему комментарию Рамбан предостерегал: «Я хотел бы дать хороший совет всем читателям этой книги - не пытайтесь постичь мыслью, построенной на логике, те намеки на сокровенные тайны Торы, которые я даю в этой книге. И я заверяю вас, что вы не постигнете мои слова и не поймете их при помощи рассудка и рационального анализа. Но их подлинный смысл можно постичь только из уст мудреца - знатока сокровенной традиции, который говорит с глазу на глаз со своим понимающим учеником».

Большой формат. Серия "Сокровенная Тора"

Год издания: 2014

Переводчик: Кац, Александр

Редактор: Патлас, Цви, р.

Язык: Русский, Иврит

Обложка: твердая

Формат: 22x14x29

"Черным огнем по белому огню". 5 книг Торы с избранными комментариями Раби Моше Бен Нахмана (РАМБАНА).



Тора с комментариями Рамбана - Глава Берешит



(1) Вначале сотворил Бог небо и землю. (2) А земля была пустотой



КОММЕНТАРИЙ РАМБАНА

(1) Сотворение Вселенной - это глубокая тайна (сод), которую невозможно постичь из стихов Писания. Но ясное понимание этого процесса достигается только на основе устной традиции - кабалы, восходящей к нашему наставнику Моше, который получил ее от Всесильного. А тот, кто владеет этой тайной, обязан ее скрывать.1 ...И это знание хранят только те, кто получил (во всей полноте) Устную Тору, переданную Моше на Синае.



А теперь послушай верное и ясное объяснение этого стиха в соответствии с его простым смыслом (пшат). Святой, благословен Он, сотворил все творения из абсолютного ничего. И у нас, в святом языке, нет иного названия для извлечения «нечто» (йеш) из «ничего» (айн), кроме слова «___» (бара) - «сотворил».

И Он извлек из полного и абсолютного «ничего» тончайшую основу, не имеющую материальности, - созидающую энергию, готовую принять форму и перейти из потенциального состояния в действие. И это - первоматерия, которая у греков называется «аюли». Но после «аюли» Он уже ничего не творил, а только формировал и делал, ибо из нее Он извлек всё (существующее) и облачил в (различные) формы и преобразовал их.

И знай, что «небо» и все, что в нем, - один вид первоматерии, а «земля» и все, что на ней, - другой вид первоматерии.2

И только они были «сотворены», а все (существующее) было создано из них.



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1В талмудическом трактате Хагига сказано: «Не разъясняют тайну сотворения Вселенной (Маасе Берешит) более, чем одному ученику - с глазу на глаз. А тайну Б-же-ственного управления Вселенной (Маасе Меркава) даже одному сообщают только в том случае, если он мудрец и постиг ее сам (тогда разрешается подтвердить его ПОСТИЖеНИе) (Хагига 116). И В СООТВеТСТВИИ С ЭТИМ Определена алаха (Рамбам, ИсодейТора 4:10-11).

Следуя этому закону, Рамбан разъясняет только простой смысл (пшат) этих стихов Торы, не касаясь более высоких уровней понимания.

2 В этом утверждении Рамбан основывается на словах мидраша. Говорил раби Элиэзер а-Гадоль: «Из чего были созданы Небеса? Он извлек их из света, в который Он облачен, и простер, подобно завесе, ...как сказано: «Окутан светом, как покрывалом, простер Небеса, как завесу» (теилим 104:2). А из чего была создана земля? Из снега, который под престолом Его славы, ...как написано: «Про снег Он сказал:

ЭТО - ЗеМЛЯ» (Пиркей де-раби Элиэзер 3, йеменская рукопись).



КОММЕНТАРИЙ РАМБАНА

(2) Эта первоматерия, которую именуют «аюли», на святом языке называется «___» (тоху) - «пустота». И если бы человек попытался дать этому другое определение, то он бы отчаялся и не смог, поскольку она (первоматерия) еще не облачилась в некую форму, которой могло бы соответствовать какое-либо название. А форма, в которую (затем) облачилась эта материя, называется на святом языке «___» (боху), и это составное слово: «___» (бо-ху) - «в нем (т.е. в этом материальном обличий) - это (т.е. первоматерия)».

И так же сказано в «Книге Творения»: «Создал из пустоты (тоху) материальность и сделал существующее ИЗ НИЧеГО» (Сефер Йецира

2:6). И еще сказано в мидраше раби Нехуньи, сына Аканы: «Земля была пустотой - и обрела материальность. Ведь, что значит «боху»! Это нечто, обладающее материальностью. «Бо-ху» - значит «в нем это»

(Сефер а-баир 2).

А следовательно, простое понимание (пшат) этих стихов верно. Сначала «сотворил Б-г небо», извлекая соответствующий вид первоматерии из ничего, «и землю», извлекая иной вид первоматерии из ничего. ...И это творение было мельчайшей



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В книге «Путеводитель заблудших» Рамбам объясняет этот сокровенный мидраш так: «Материя Небес (т.е. высших миров) отличается от материи земли (нижних миров). Одна из них, возвышенная и утонченная, связана с Творцом, да будет Он превознесен, - и это облачающий Его свет. А второй материал далек от Его света и сияния - и эта материя нижних миров сделана из снега, который под Престолом Его Славы. И об этом сказала Тора: «И увидели они Б-га Израиля, а под Его ногами - нечто, подобное кирпичу из сапфира» (Шмот 24:10). В том пророческом видении они постигли первоматерию, из которой был создан нижний мир. И Ун-келос поясняет, что «Его ноги» опирались на подножье Его престола, - и из этого ясно, что тот «кирпич», который был под Его престолом, - это первоматерия земли. И это две первоматерии - для высших и для низших миров, а не одна, общая, первоматерия. И это великая тайна - тайна происхождения всего существующего и тайна тайн Торы» (Рамбам, море невухим 2:26). См. также далее - комм, к стиху 1:2.

3 И подобное же объяснение приводится в книге Зоар: «Тоху (пустота) - это пространство, не обладающее ни цветом, ни формой. ...Но боху уже обладает образом

И формой» (Зоар, Берешит 16а).



И ОБРЕЛА МАТЕРИАЛЬНОСТЬ, И ТЬМА [нависла] - НАД БЕЗДНОЮ. А ДУХ

Божий парил над водою. (з)И сказал Бог: «Да будет свет!», и возник свет. (4) И увидел Бог, что свет хорош, и отделил Бог свет от тьмы. (5) И назвал Бог свет днем, а тьму назвал ночью. Был вечер, и было утро - день один. (6) И сказал Бог: «Да будет свод посреди воды, и да будет он разделять между водами». (7) Сделал Бог свод, который отделил воду под сводом от воды над сводом. И стало так. (8) И Бог назвал свод небом. Был вечер,



КОММЕНТАРИЙ РАМБАНА

«точкой», не обладающей материальностью,4 - и из нее было создано всё, наполняющее небо и землю.5

И после того, как сказано, что одним речением «сотворил Б-г небо и землю», поясняется, что после этого (этапа) творения «земля была пустотой» - т.е. потенциальной энергией, не преобразованной в вещество, а затем «обрела материальность», так как Он облачил ее (т.е. первоматерию) в определенную форму.

И такое преобразование явлений из потенциального состояния в реальность называется «речением»: «И сказал Б-г: Да будет свет» (Берешит 1:3), «И сказал: «Да будет свод...» (там же 1:6), «И сказал: «Да произрастит ЗеМЛЯ...» (там же 1:11) И Т.Д.

А если ты спросишь, когда же были сотворены ангелы, не обладающие материальным телом, - то это в Писании не разъясняется. И есть толкование (драш), что они были сотворены только на второй день, чтобы не говорили, будто они помогали при Сотворении Вселенной.

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