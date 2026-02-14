Яаков бен Ицхак Ашкенази из Янова - Цэна у-рэна - Пять книг Торы с комментариями - том 1 - Берешит

Ашкенази - Цэна у-Рэна - Том 1
Яаков бен Ицхак Ашкенази из Янова - Цэна у-рэна - Пять книг Торы с комментариями
«ЦЭНА У-РЭНА» (буквально: «пойдите и посмотрите») — книга на идиш для еврейских женщин, составленная в XVI в. рабби Яаковом Ашкенази из Янова (Богемия; умер в 1623 г.). впервые была издана в Люблине в 1616 г.
Названа по стиху из Песни Песней «Пойдите и посмотрите, дочери Иерусалимские».
Представляет собой переложение историй Торы и пяти библейских книг (Руфь, Эсфирь, Экклесиаст, Плач Иеремии и Песнь Песней), а также отрывков из пророков книг, читаемых по субботам, праздникам и в дни поста в синагоге после чтения очередного раздела Пятикнижия, и текстов, предназначенных для чтения в особые субботы (Шаббат шкалим, Шаббат захор, Шаббат пара, Шаббат ха-гадол и другие), а также некоторых талмудических и вековых преданий о разрушении Первого и Второго храма.
Некоторые издания дополнены фрагментами из псалмов (например, Песни восхождения), Мишной Авот с пояснениями на идиш и молитвами.
«Цэна у-рэна» является органическим сплетением библейского текста и комментариев (в первую очередь комментария Раши и аггадот из Талмуда и Мидрашей).
Книга написана простым языком, с соблюдением приемов дидактики. В художественном отношении «Цэна у-рэна» отличается поэтичностью, проникновенным пафосом, обращением к пытливости читательниц.
По субботам в еврейских жилищах воцарялся покой, а сердца обитателей устремлялись к Богу. В такие часы семья собиралась вместе, и мама читала вслух на идише свою замечательную, любимую, волшебную книгу под названием «Цэна у-рэна». В ней рассказывалось об удивительных приключениях еврейских праотцев, о египетском рабстве и невероятных чудесах, озарявших события национального прошлого светом Божественного присутствия. Знакомые сюжеты Писания усложнялись, обрастая новыми подробностями, герои оживали, их характеры делались рельефнее, а поступки побуждали задумываться о добре и зле, о воле Творца и желаниях человека.
Книга «Цэна у-рэна» обращалась к детям и взрослым голосом матери и жены, задавала вопросы, поучала, пробуждала в душе радость и сострадание, гордость и стыд. Семейное чтение книги «Цэна у-рэна» сплачивало еврейскую семью, заставляло забыть мелкие раздоры, возвышало авторитет женщины, которая представала теперь источником истинно духовного наслаждения.
Еврейские художники разных времен и школ запечатлели час семейного чтения «Цэна у-рэна». Мы видим на картинах женщину с книгой в руках, а рядом - внимающего ей супруга и боящихся пропустить хоть словечко детей. Вот зажиточная семья из Франции, а вот - семья победнее, из галицийского местечка. Эти в богатых одеждах сидят за праздничным субботним столом, где с вечера стоят изысканные подсвечники, а эти вышли во двор и уселись в тени деревьев. Но как бы ни были одеты люди на этих картинах, к какому бы сословию ни относились, всех их объединяет упоение свободно льющимися историями...
Уже давно «Цэна у-рэна» была рекомендована раввинами также для мужского чтения, поскольку она учит морали и разъясняет смысл многих обычаев. И сегодня, в век интернета, соединяющего далеких людей и разобщающего близких, хочется верить, что «Цэна у-рэна» вновь поможет нам ощутить радость домашнего очага, дружной еврейской семьи. И впервые она прозвучит на русском языке - семейном языке миллионов евреев на разных континентах.
Яаков бен Ицхак Ашкенази из Янова - Цэна у-рэна - Пять книг Торы с комментариями - том 1 - Берешит
На основе базельского издания 1622 года
Общая редакция Бер Борис Котлерман
Москва, Книжники, Гешарим, 2012, 480 стр.
ISBN 978-5-93273-347-0
Книга выдержала около 300 изданий на идише.
Переведена на многие языки, впервые публикуется перевод на русский.
Яаков бен Ицхак Ашкенази из Янова - Цэна у-рэна - Пять книг Торы с комментариями - Том 1 - Берешит - Содержание
От издательства Чтение в кругу семьи
Предисловие автора к изданию 1622 года
Берешит (перевод: М. Бендет, И. Булатовский, Дымшиц)
Hoax (перевод: В.Дымшиц)
Лех Леха (перевод: И. Булатовский, Б. Дымшиц)
Вайера (перевод: В.Дымшиц, М. Бендет)
Хаей Сара (перевод: И. Некрасов)
Толдот (перевод: И. Некрасов)
Вайецэ (перевод: И. Некрасов)
Вайишлах (перевод: И. Некрасов)
Вайешев (перевод: Б. Котлерман)
Микец (перевод: Б. Котлерман)
Вайигаш (перевод: Б. Котлерман)
Вайехи (перевод: Б. Котлерман)
Список источников
Бер Борис Котлерман. Текст длиною в четыреста лет
Вег Boris Kotlerman Towards the Russian Translation of Tsenah u-Renah: The Book of Genesis
Яаков бен Ицхак Ашкенази из Янова - Цэна у-рэна - Пять книг Торы с комментариями - Том 1 - Берешит - От издательства - Предисловие автора к изданию 1622 года
Дочери Сиона,
Цэна у-Рэна
(выходите и поглядите)1
на это замечательное сочинение - на венец, которым увенчал2 вас муж доблестный, знаменитый подвигами!3 А насобирал он на него меж снопами4 и подобрал за жнецами5 тут и там6: в мидрашах, в посланиях, в комментариях Раши, Рамбана и Рабейну Бехаей, в трудах Хизкуни, Црор гамор и Толдот Ицхак и у прочих мудрецов. Из их изречений он подобрал для каждого раздела самые подходящие на его взгляд поучения и вставил их в свое сочинение на языке аш-кеназских евреев. Это сочинение предназначается и горячо предлагается мужам и женам, которые найдут покой своей душе7, понимая речи живого Б-га8 на легком языке. И вот: еще его в печати нет, а уже прогремело оно на весь белый свет. И прославили его в каждом городе, имеющем язык, ибо не было подобного ему9 сочинения, со всеми вышеупомянутыми поучениями. И встряхнули полами своей одежды10 на подмогу Г-споду витязи11 святой общины Люблина в богоугодном деле открытия сокровищ, сокрытых в мудрости12 этого сочинения, а потом оно было напечатано дважды в святой общине Кракова. Но увы - по всем ашкеназским общинам не найти теперь более одной книги на город13, и потому пришлось нам отдать ее в печать в городе Базеле.
Напечатано с великим старанием и вычитано с большим вниманием здесь, город Базель.
1 «Выходите и поглядите, дочери Циона, на царя Шломо...» (Шир-га-ширим, 3:11).
2 «... на венец, которым венчала его мать его в день его свадьбы» (там же).
3 «А Бенаягу, сын Йегояды, сын мужа доблестного, знаменитого подвигами своими... »(Шмуэль II, 23:20).
4 «Дай мне... собирать меж снопами» (Рут, 2:7).
5 «И стала собирать на поле за жнецами» (Рут, 2:3).
6 В оригинале - окончание цитаты: «... и прошелся по дому раз туда и раз сюда» (Млахим И, 4:35).
7 «...и найдете покой душе своей» (Йермиягу, 6:16).
8 «...слова Бога живого...» (Йермиягу, 23:36).
Яаков бен Ицхак Ашкенази из Янова - Цэна у-рэна - Пять книг Торы с комментариями - Том 1 - Берешит - Страницы книги
Яаков бен Ицхак Ашкенази из Янова - Цэна у-рэна - Пять книг Торы с комментариями - 3 тома в 1 файле
Яков бен Ицхак Ашкенази - Цэна у-Рэна - том 1 - Берешит
Москва, Книжники, Гешарим, 2012, 480 стр.
ISBN 978-5-93273-347-0
Яков бен Ицхак Ашкенази - Цэна у-Рэна - том 2 - Шмот - Ваикра
Переводчики Исроэл Некрасов, Александра Полян
Москва, Книжники, Гешарим, 2014, 400 стр.
ISBN 978-5-93273-376-9
Яков бен Ицхак Ашкенази - Цэна у-Рэна - том 3 - Бемидбар - Дварим
Переводчики Исроэл Некрасов, Александра Полян, Валентина Федченко
Москва, Книжники, Гешарим, 2015, 416 стр.
ISBN 978-5-93273-396-7
ISBN 978-5-99530-353-4
Хотелось бы выразить благодарность всем, кто делал этот замечательный файл. Для домашнего и личного духовного обогощения очень интересный труд, который вобрал в себя мудрые мысли и даёт ключи к пониманию библейских текстов. Советую приобретать и заниматься изучением Писаний.
Замечательные книги, поучительные комментарии. Очень нужны при изучении Библии.
печатное издание купил. хорошие книги для семейного чтения