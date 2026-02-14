Яаков бен Ицхак Ашкенази из Янова - Цэна у-рэна - Пять книг Торы с комментариями - том 1 - Берешит

«ЦЭНА У-РЭНА» (буквально: «пойдите и посмотрите») — книга на идиш для еврейских женщин, составленная в XVI в. рабби Яаковом Ашкенази из Янова (Богемия; умер в 1623 г.). впервые была издана в Люблине в 1616 г.

Названа по стиху из Песни Песней «Пойдите и посмотрите, дочери Иерусалимские».

Представляет собой переложение историй Торы и пяти библейских книг (Руфь, Эсфирь, Экклесиаст, Плач Иеремии и Песнь Песней), а также отрывков из пророков книг, читаемых по субботам, праздникам и в дни поста в синагоге после чтения очередного раздела Пятикнижия, и текстов, предназначенных для чтения в особые субботы (Шаббат шкалим, Шаббат захор, Шаббат пара, Шаббат ха-гадол и другие), а также некоторых талмудических и вековых преданий о разрушении Первого и Второго храма.

Некоторые издания дополнены фрагментами из псалмов (например, Песни восхождения), Мишной Авот с пояснениями на идиш и молитвами.

«Цэна у-рэна» является органическим сплетением библейского текста и комментариев (в первую очередь комментария Раши и аггадот из Талмуда и Мидрашей).

Книга написана простым языком, с соблюдением приемов дидактики. В художественном отношении «Цэна у-рэна» отличается поэтичностью, проникновенным пафосом, обращением к пытливости читательниц.

По субботам в еврейских жилищах воцарялся покой, а сердца обитателей устремлялись к Богу. В такие часы семья собиралась вместе, и мама читала вслух на идише свою замечательную, любимую, волшебную книгу под названием «Цэна у-рэна». В ней рассказывалось об удивительных приключениях еврейских праотцев, о египетском рабстве и невероятных чудесах, озарявших события национального прошлого светом Божественного присутствия. Знакомые сюжеты Писания усложнялись, обрастая новыми подробностями, герои оживали, их характеры делались рельефнее, а поступки побуждали задумываться о добре и зле, о воле Творца и желаниях человека.

Книга «Цэна у-рэна» обращалась к детям и взрослым голосом матери и жены, задавала вопросы, поучала, пробуждала в душе радость и сострадание, гордость и стыд. Семейное чтение книги «Цэна у-рэна» сплачивало еврейскую семью, заставляло забыть мелкие раздоры, возвышало авторитет женщины, которая представала теперь источником истинно духовного наслаждения.

Еврейские художники разных времен и школ запечатлели час семейного чтения «Цэна у-рэна». Мы видим на картинах женщину с книгой в руках, а рядом - внимающего ей супруга и боящихся пропустить хоть словечко детей. Вот зажиточная семья из Франции, а вот - семья победнее, из галицийского местечка. Эти в богатых одеждах сидят за праздничным субботним столом, где с вечера стоят изысканные подсвечники, а эти вышли во двор и уселись в тени деревьев. Но как бы ни были одеты люди на этих картинах, к какому бы сословию ни относились, всех их объединяет упоение свободно льющимися историями...

Уже давно «Цэна у-рэна» была рекомендована раввинами также для мужского чтения, поскольку она учит морали и разъясняет смысл многих обычаев. И сегодня, в век интернета, соединяющего далеких людей и разобщающего близких, хочется верить, что «Цэна у-рэна» вновь поможет нам ощутить радость домашнего очага, дружной еврейской семьи. И впервые она прозвучит на русском языке - семейном языке миллионов евреев на разных континентах.

Яаков бен Ицхак Ашкенази из Янова - Цэна у-рэна - Пять книг Торы с комментариями - том 1 - Берешит

На основе базельского издания 1622 года

Общая редакция Бер Борис Котлерман

Москва, Книжники, Гешарим, 2012, 480 стр.

ISBN 978-5-93273-347-0

Книга выдержала около 300 изданий на идише.

Переведена на многие языки, впервые публикуется перевод на русский.

Яаков бен Ицхак Ашкенази из Янова - Цэна у-рэна - Пять книг Торы с комментариями - Том 1 - Берешит - Содержание

От издательства Чтение в кругу семьи

Предисловие автора к изданию 1622 года

Берешит (перевод: М. Бендет, И. Булатовский, Дымшиц)

Hoax (перевод: В.Дымшиц)

Лех Леха (перевод: И. Булатовский, Б. Дымшиц)

Вайера (перевод: В.Дымшиц, М. Бендет)

Хаей Сара (перевод: И. Некрасов)

Толдот (перевод: И. Некрасов)

Вайецэ (перевод: И. Некрасов)

Вайишлах (перевод: И. Некрасов)

Вайешев (перевод: Б. Котлерман)

Микец (перевод: Б. Котлерман)

Вайигаш (перевод: Б. Котлерман)

Вайехи (перевод: Б. Котлерман)

Список источников

Бер Борис Котлерман. Текст длиною в четыреста лет

Вег Boris Kotlerman Towards the Russian Translation of Tsenah u-Renah: The Book of Genesis

Яаков бен Ицхак Ашкенази из Янова - Цэна у-рэна - Пять книг Торы с комментариями - Том 1 - Берешит - От издательства - Предисловие автора к изданию 1622 года

Дочери Сиона,

Цэна у-Рэна

(выходите и поглядите)1

на это замечательное сочинение - на венец, которым увенчал2 вас муж доблестный, знаменитый подвигами!3 А насобирал он на него меж снопами4 и подобрал за жнецами5 тут и там6: в мидрашах, в посланиях, в комментариях Раши, Рамбана и Рабейну Бехаей, в трудах Хизкуни, Црор гамор и Толдот Ицхак и у прочих мудрецов. Из их изречений он подобрал для каждого раздела самые подходящие на его взгляд поучения и вставил их в свое сочинение на языке аш-кеназских евреев. Это сочинение предназначается и горячо предлагается мужам и женам, которые найдут покой своей душе7, понимая речи живого Б-га8 на легком языке. И вот: еще его в печати нет, а уже прогремело оно на весь белый свет. И прославили его в каждом городе, имеющем язык, ибо не было подобного ему9 сочинения, со всеми вышеупомянутыми поучениями. И встряхнули полами своей одежды10 на подмогу Г-споду витязи11 святой общины Люблина в богоугодном деле открытия сокровищ, сокрытых в мудрости12 этого сочинения, а потом оно было напечатано дважды в святой общине Кракова. Но увы - по всем ашкеназским общинам не найти теперь более одной книги на город13, и потому пришлось нам отдать ее в печать в городе Базеле.

Напечатано с великим старанием и вычитано с большим вниманием здесь, город Базель.

1 «Выходите и поглядите, дочери Циона, на царя Шломо...» (Шир-га-ширим, 3:11).

2 «... на венец, которым венчала его мать его в день его свадьбы» (там же).

3 «А Бенаягу, сын Йегояды, сын мужа доблестного, знаменитого подвигами своими... »(Шмуэль II, 23:20).

4 «Дай мне... собирать меж снопами» (Рут, 2:7).

5 «И стала собирать на поле за жнецами» (Рут, 2:3).

6 В оригинале - окончание цитаты: «... и прошелся по дому раз туда и раз сюда» (Млахим И, 4:35).

7 «...и найдете покой душе своей» (Йермиягу, 6:16).

8 «...слова Бога живого...» (Йермиягу, 23:36).





Яаков бен Ицхак Ашкенази из Янова - Цэна у-рэна - Пять книг Торы с комментариями - 3 тома в 1 файле

Яков бен Ицхак Ашкенази - Цэна у-Рэна - том 1 - Берешит

Москва, Книжники, Гешарим, 2012, 480 стр.

ISBN 978-5-93273-347-0

Яков бен Ицхак Ашкенази - Цэна у-Рэна - том 2 - Шмот - Ваикра

Переводчики Исроэл Некрасов, Александра Полян

Москва, Книжники, Гешарим, 2014, 400 стр.

ISBN 978-5-93273-376-9

Яков бен Ицхак Ашкенази - Цэна у-Рэна - том 3 - Бемидбар - Дварим

Переводчики Исроэл Некрасов, Александра Полян, Валентина Федченко

Москва, Книжники, Гешарим, 2015, 416 стр.

ISBN 978-5-93273-396-7

ISBN 978-5-99530-353-4