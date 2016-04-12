Хок ЛеИсраэль - избранное из книги ЗОАР

Прежде всего, необходимо понять, что если Вс-вышний создал в мире неевреев и евреев, это значит, что все они должны присутствовать в мире. И у каждого народа есть своя работа, своё исправление на земле. Об этом сказал пророк (מיכה פרק ד' פסוק הי): все народы пойдут с именами своих богов, а мы - с Именем нашего Б-га -Вс-въиинего. Всем известно, что еврейский народ никогда не старался навязывать другим свою веру. Более того, если нееврей желает стать евреем, то по закону всячески препятствуют этому, чтобы он передумал. И только того, кто не уступает и борется за право быть евреем, - удостаивают этой чести. Поскольку сказано в Зойар, что нееврей, страстно желающие стать евреями, имеют еврейскую душу, и теперь пришло их время вернуться к своему корню.

Возникает вопрос, как могло случиться, что еврейская душа родилась в нееврейском теле? Ответ: если еврей ведёт себя не по-еврейски и сближается с неевреями, то после смерти его душа перевоплощается в нееврея. Тогда её исправление будет заключаться в том усилии, которое она приложит для возвращения к своему корню -еврейству.

В соответствии с законом, нееврею, даже проходящему уже гиюр, запрещено изучать Тору и выполнять заповеди - и даже за день до гиюра. И запрещено ему соблюдать субботу, потому что написано в святой Торе, что Вс-вышний наказывает неевреев, выполняющих законы субботы. И оттого, что желают ему добра, что хотят уберечь его от наказания, не разрешают ему соблюдать субботу.