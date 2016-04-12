ЛеИсраэль - ЗОАР - 5 - Дварим
תיב) תא חזי אלמלי ןסגלון ישראל עובךיץ נ״ דכשרן נ־ קמי קוז־שא בדך הוא, לא ״׳הו1 קאימו עליה עמץ עעכו״ם בעלמא, אבל ישךאל אינון גרמץ י» לשאר יגעמין ״עכו״ם לזקןפא 77.רישןיהו בעלמא, יהדאל^לי לשראל לא »ןה1ן חטאן קמי נקוךשא בריך הוא ׳•שאר עמץ עכו״ם זאתעפיין ״ קפדיהו.
תיג) ותא חזי, אלמלא דאמשיכו ישראל י בע1בךין בישין, לססר אחרא באךצא קדישא, הא אתמר, ךלא י קולטו שאר עמין ״ עעכו״ם ״ באךעא קדישא, ולא יאתגלו מעל ׳»אךעא, ועל זיא כתיב, ?י דלתו מאיד, דלית לן •נעובךין דכשרן כךקא חזי, ובגין כך ?י דלתו מאיד מהר ןקךמונו רח?׳יף•
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ת״ח אלמלא וכוי: בוא וראה, אם אצרו ישראל מעשים טובים לפני הקב״ה, לא היו עומדים עליהם עמים עכו״ם בעולם. אבל ישראל גורמים לשאר העמים להרים את ראשם בעולם, כי אם ישראל לא היו חוטאים לפני הקב״ה, היו שאר העמים עכו״ם נכנעים לפניהם.
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ות״ח אלמלא וכוי: ובוא וראה, אם לא היו ממשיכים ישראל , במעשים רעים, את הצד האחר, בארץ ישראל, הנה למדנו, שלא היו שולטים שאר העמים עכו״ם בארץ ישראל, ולא הגלו מן הארץ. ועל זה כתוב, כי דלונו מאד, שאיך לנו מעשים טובים כראוי, וע״ב, כי דלונו וגוי.
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Смотри, если бы в сокровищнице евреев было достаточно добрых поступков, то другие народы не притесняли бы их. Евреи являются причиной тому, что другие народы поднимают голову. Если бы евреи не грешили перед Творцом, то остальные народы были бы у них в подчинении.
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Если бы евреи не привлекали своими злыми поступками нечистоту в землю Израиля, то другие народы не могли бы властвовать в этой земле, и евреи не ушли бы в галут. Об этом сказано: כי דלתו מאד - так как мы очень обеднели - нет у нас добрых поступков как полагается, - и потому мы бедны...
Хок ЛеИсраэль - избранное из книги ЗОАР
Хок ЛеИсраэль - избранное из книги ЗОАР - 5 - книга Дварим
Хок ЛеИсраэль - избранное из книги ЗОАР - 5 - книга Дварим - От автора-составителя
Хок ЛеИсраэль - избранное из книги ЗОАР - 5 - книга Дварим - Из книги
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הסולס
מכל העולמות. ולמדנו, למקום ההוא מורידים את אותם האנשים המבזים לענות אמן. ודנים אותו בגיהנם על אמנים רבים שנאבדו ממנו שלא החשיב אותם, ומורידים אותו כאותו המדור התחתון שאץ בו פתח, ונאבד ואינו עולה משם לעולם. וע״כ כתוב, כלה ענן וילך כן יורד שאול לא יעלה. ושואל, ולא, והרי כתוב מבטן שאול שועתי שמעת וגר, והוא עלה משם. וכתוב, מוריד שאול ויעל. ומשיב, אלא כאן שאול, שממנו עולים, ושם תחתית, שמשם אינו עולה. והעמדנו, כאן שחזר בו, שעשה תשובה. שם שלא חזר בו.
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פירוש
כפול, ומתרגמינן מרובע יהיה עיף. אף כאן, עיפתה, כלומר כפולה. והמדור ההוא נקרא שאול תחתית, שאול הוא מרור אחד, העליון. תחתית הוא המדור התחתון, ומשום זה נקרא, ארץ עיפתה תחתית, ונקרא ג״כ אבדון. וע״כ כתוב, שאול ואבדון, שהם, מזוריס הכפולים זה על זה. כל המדורים לא נכפלו, וכולם אינם עייפים, כלומר, שאינם נקראים ארץ עיפתה, חוץ מזה.
ותאנא מאן דנחית וכר: ולמדנו, מי שיורד לאבדק, שנקרא תחתית, אינו עולה לעולם, והאדם ההוא נקרא איש שכלה ונאבד
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תאנא כל מאך וכוי:
Так мы учили: о человеке, который слышал браху и не сосредоточил внимание на каване сердца, произнося амен, сказано: ?זבחי יל/ל - оскорбляющие Меня будут унижены. Об этом написано: לכם הכה ני ם בחי שפ׳י - вам коИаним, Имя Моё — позорящий. Каково его наказание? Как он не раскрыл благословений сверху, так и ему не раскроют благословения. Более того, когда он уходит из этого мира, то провозглашают прежде, чем он войдет: закройте вход перед этим человеком, чтобы не мог войти - не впускайте его. Ой ему, и ой его душе.
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תאנא חייבי דגיהנם וכוי:
Так мы учили. Грешники Гекинома поднимаются все по известным ступеням. И множество входов Гекинома соответствует входам в Ган Эден. Когда выводят грешников из Гекинома, то выводят их по определённым выходам, называющимся именами соответствующих входов в Ган Эден. А каждый из входов в Ган Эден несёт имя, соответственно выходу из Гекинома, что напротив него. И когда видим ступень выхода из Гекинома, то можем определить соответствующий вход в Ган Эден и постичь его.
Объяснение.
Форма раскрытия Света всегда соответствует форме его сокрытия.
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בגיהנם אית מדורא וכוי:
Последняя ступень Гекинома, самая нижняя, сдвоенная - ступень над ступенью. Она называется ארץ עיפתה - сдвоенная земля. Эта ступень называется также שאול תחתית - преисподняя-тахтит. Преисподняя - верхнее отделение, а תחתית - нижнее. И потому называется ארץ עיפתה תחתית - земля сдвоенная, нижняя. И называется также אבדון - гибель. И потому сказано: שאול ואבדון - преисподняя и гибель - нижнее отделение Гейинома, состоящее из двух. Все отделения, кроме этого, не сдвоены.
Примечание.
Слово עייפים - сдвоенные - переводится также “уставшие”.
:ותאגא מאן דנחית וכוי
Так мы учили. Если человек спускается в אבדון (тахтит) - на полную гибель, он никогда не поднимется и потерян навсегда - погиб во всех мирах. И мы учили, что в такое место спускают людей, которые презрительно относятся к обязанности отвечать амен. И того человека судят за многие амен, которые он потерял и которыми он пренебрёг, - спускают его в нижнее отделение Гекинома. Оттуда нет выхода, и погибает - никогда не поднимется. Об этом написано: כלה ענן וילך כן יורד שאול לא יעלת - исчезает облако и уходит, так и спускающийся в преисподнюю - не поднимется. Спрашивает, а разве не сказано: מבטן שאול שועתי שמעה ונוי - из недр преисподней мою. мольбу Ты услышал...1 И поднялся оттуда. И написано: מוריד שאול ויעל - спускает в преисподнюю — и поднимает. Ответ. Здесь שאול - преисподняя, из которой поднимаются, а там תחתית - нижняя ступень, откуда не поднимаются. И объясняли, что в верхнем отделении находятся те, кто сделал тшуву, а в низшем - нет.
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