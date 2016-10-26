СЕРИЯ - СОКРОВЕННАЯ ТОРА - ЧЕРНЫМ ОГНЕМ

ПЯТИКНИЖИЕ - КНИГА ВТОРАЯ - КНИГА ШМОТ - с избранными комментариями РАМБАНА



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПАРДЕС» при Центре «Бээмунато Ихье» 2014

Подбор и перевод комментариев: р. АЛЕКСАНДР КАЦ

Главный редактор: р. Цви Патлас

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Издательство «ПАРДЕС» ИЕРУСАЛИМ 5767 (2007)

Особая благодарность за неоценимую помощь в издании книги г-ну Акифу Гилалову с пожеланием, чтобы Милосердный Творец наградил его долголетием и послал ему благословение во всех его начинаниях.

ПЯТИКНИЖИЕ - КНИГА ШМОТ - с избранными комментариями РАМБАНА - Содержание

Глава Шмот

Глава Ваэра

Глава Бо

Глава Бэшалах

Глава Итро

Глава Мишпатим

Глава Трума

Глава Тэцавэ

Глава Ки тиса

Глава Ваякхель

Глава Пкудей



ПЯТИКНИЖИЕ - КНИГА ВТОРАЯ - КНИГА ШМОТ - с избранными комментариями РАМБАНА -Предисловие Рамбана к книге «Шемот»

Завершилась книга «Берешит» (Вначале), повествующая о сотворении Вселенной и создании всего ее наполняющего, а также о событиях жизни наших праотцев, которые проложили путь для своих потомков. Ведь каждое их действие стало праобразом (знаком) для событий, которые будут происходить в будущем с сынами Израиля.



И после того, как книга о Сотворении мира завершена, начинается новое повествование - о событиях, ставших воплощением тех исходных знаков. Эта книга, «Шмат» (Имена), посвящена первому изгнанию (<голу ту), которое было предречено Творцом, и избавлению из этого изгнания.

Поэтому-то она начинается с имен тех, кто пришел в Египет с праотцем Яаковом, и указывается их количество, несмотря на то, что об этом уже было сказано в предыдущей книге, - ведь именно их «спуск» в Египет и стал началом изгнания.

Эго изгнание не завершилось до тех пор, пока они не достигли своего «места» и не поднялись до уровня своих праотцев. И хотя, покинув Египет, они вырвались из «дома рабства», тем не менее, они все еще считались изгнанниками, потому что еще не достигли своей страны и находились в пустыне. Но когда они пришли к горе Синай и построили Шатер Откровения (Мишкан), и Святой, благословен Он, возвратился к ним, и Его Шохина (Б-жесгвенное Присутствие) опустилась на них, - тогда они поднялись на уровень своих праотцев, которые поддерживали сокровенную связь с Творцом и были его «колесницей». С этого времени и наступило подлинное избавление из изгнания (геуло) - поэтому эта книга завершается рассказом о том, как после возведения Мишкана его «наполнила Слава Б-Га» (Шмот 40:35).пришлось бы вести с ними серьезную войну.

Но повелел фараон сделать все с хитростью - чтобы евреи не почувствовали, что египтяне действуют из вражды к ним. И поэтому он наложил на сынов Израиля повинности и налоги, ведь поселенцы обычно выплачивают повинность правителю сграны, как это было и у царя Шломо.



Вслед за этим фараон тайно приказал еврейским повитухам, чтобы они умерщвляли новорожденных мальчиков прямо на родильных камнях - так, чтобы даже сами роженицы не могли ни о чем догадаться. А затем он «повелел всему своему народу: всякого новорожденного мальчика бросайте в Нил» (там же 1:22). И не приказал он предводителю своих палачей убивать еврейских младенцев мечом от имени фараона или бросать их в Нил - по повелел именно народу: если по падется кому-либо еврейский ребенок, бросать его в Нил. А если отец ребенка будет взывать к фараону или к его служителям, ему скажут: приведи свидетелей, и виновный будет наказан.

И как только фараон предоставил египтянам свободу действий, многие из них стали тайно проникать в еврейские дома по ночам и выносить детей, и поэтому сказано: «Но дольше скрывать его

Не МОГЛа» (там же 2:3).



(1) Сказано «И вот Имена», чтобы имена» подчеркнуть, что изгнание началось с их прихода в Египет, как я уже объяснил. Поэтому повествование возвращается к строке «Весь род свой взял он с собой в Египет» (Берешит 46:7), вслед за этим там напи- сано: «И вот имена сыновей Израиля, которые пришли в Египет» (гам же 46:8), - и эта же сгрока в точности повторена здесь. И хотя эго две отдельные книги, они объединены последовательностью рассказа.1 Но здесь лишь кратко упоминаются сыновья Яакова, а его внуки не названы - и повторено только общее количество пришедших с Яаковом, подобно тому, как сказано там: «И всего семейство Яакова, пришедшее В Египет, - семьдесят» (там же 46:27).



Фараон и его «мудрецы- египтяне сынов советники» не вели речи о том, чтобы поразить евреев мечом: ведь это выглядело бы величайшим предательством - без всякой вины уничтожить народ, который пришел в страну но приглашению прежнего фараона. Да и население страны не позволило бы совершить подобное злодеяние, а фараон учитывал настроение своих подданных. К тому же, сыновья Израиля стали «многочисленнее и сильнее нас» (Шмот 1:9), ине сможем отомстить им и поразить их.



(11-14) И поставили над ним (т.е. над народом Израиля) начальников повинностей, чтобы изнурять его тяжким трудом, - на народ возложили повинность посылать людей на царские работы. И фараон поставил над ними начальников-египтян, чтобы они брали себе работников в зависимости от того, сколько необходимо для данной работы. И начальники повелели им строить для фараона города, и по этой повинности народ строил города-хранилища для фараона - Питом и Раамсес. Евреи работали попеременно - месяц или больше на царском строительстве, а в промежутках оставались дома.



Но когда египтяне увидели, что это не приносит евреям вреда, стала постылой им жизнь из-за сынов Израиля, - тогда фараон приказал, чтобы все египтяне порабощали евреев, и каждый египтянин, который нуждался в какой-лиоо раооте, получил право взять работников из евреев, чтобы те выполняли всё, что ему нужно. И поэтому сказано: «И поработили египтяне сынов Израиля тяжкой работой» (1:13).



(8) А дополнительно возложили на них тяжкий труд над глиной и кирпичами. Ведь, если сперва начальники выдавали им кирпичи, а работавшие но повинности евреи строили здания, то теперь, когда сыны Израиля «впряглись» в работу, им приказали, чтобы они сами заготавливали глину и замешивали ее своими руками. А из царского хозяйства им поставляли (для изготовления кирпичей) только солому, и они сами снабжали кирпичами поденщиков, работавших на строительстве. И на них возложили также всякую работу в поле, например, рытье капав и вывоз мусора. И ими помыкали, и не давали им отдохнуть, и били, и проклинали. И поэтому сказано: «...всякую работу,к которой ИХ принуждали» (1:14).