РаМБаН - Шмот
СЕРИЯ - СОКРОВЕННАЯ ТОРА - ЧЕРНЫМ ОГНЕМ
ПЯТИКНИЖИЕ - КНИГА ВТОРАЯ - КНИГА ШМОТ - с избранными комментариями РАМБАНА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПАРДЕС» при Центре «Бээмунато Ихье» 2014
Подбор и перевод комментариев: р. АЛЕКСАНДР КАЦ
Главный редактор: р. Цви Патлас
Главный редактор: р. Цви Патлас
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Издательство «ПАРДЕС» ИЕРУСАЛИМ 5767 (2007)
Особая благодарность за неоценимую помощь в издании книги г-ну Акифу Гилалову с пожеланием, чтобы Милосердный Творец наградил его долголетием и послал ему благословение во всех его начинаниях.
ПЯТИКНИЖИЕ - КНИГА ШМОТ - с избранными комментариями РАМБАНА - Содержание
Глава Шмот
Глава Ваэра
Глава Бо
Глава Бэшалах
Глава Итро
Глава Мишпатим
Глава Трума
Глава Тэцавэ
Глава Ки тиса
Глава Ваякхель
Глава Пкудей
Глава Ваэра
Глава Бо
Глава Бэшалах
Глава Итро
Глава Мишпатим
Глава Трума
Глава Тэцавэ
Глава Ки тиса
Глава Ваякхель
Глава Пкудей
ПЯТИКНИЖИЕ - КНИГА ВТОРАЯ - КНИГА ШМОТ - с избранными комментариями РАМБАНА -Предисловие Рамбана к книге «Шемот»
Завершилась книга «Берешит» (Вначале), повествующая о сотворении Вселенной и создании всего ее наполняющего, а также о событиях жизни наших праотцев, которые проложили путь для своих потомков. Ведь каждое их действие стало праобразом (знаком) для событий, которые будут происходить в будущем с сынами Израиля.
И после того, как книга о Сотворении мира завершена, начинается новое повествование - о событиях, ставших воплощением тех исходных знаков. Эта книга, «Шмат» (Имена), посвящена первому изгнанию (<голу ту), которое было предречено Творцом, и избавлению из этого изгнания.
Поэтому-то она начинается с имен тех, кто пришел в Египет с праотцем Яаковом, и указывается их количество, несмотря на то, что об этом уже было сказано в предыдущей книге, - ведь именно их «спуск» в Египет и стал началом изгнания.
Эго изгнание не завершилось до тех пор, пока они не достигли своего «места» и не поднялись до уровня своих праотцев. И хотя, покинув Египет, они вырвались из «дома рабства», тем не менее, они все еще считались изгнанниками, потому что еще не достигли своей страны и находились в пустыне. Но когда они пришли к горе Синай и построили Шатер Откровения (Мишкан), и Святой, благословен Он, возвратился к ним, и Его Шохина (Б-жесгвенное Присутствие) опустилась на них, - тогда они поднялись на уровень своих праотцев, которые поддерживали сокровенную связь с Творцом и были его «колесницей». С этого времени и наступило подлинное избавление из изгнания (геуло) - поэтому эта книга завершается рассказом о том, как после возведения Мишкана его «наполнила Слава Б-Га» (Шмот 40:35).пришлось бы вести с ними серьезную войну.
Но повелел фараон сделать все с хитростью - чтобы евреи не почувствовали, что египтяне действуют из вражды к ним. И поэтому он наложил на сынов Израиля повинности и налоги, ведь поселенцы обычно выплачивают повинность правителю сграны, как это было и у царя Шломо.
Вслед за этим фараон тайно приказал еврейским повитухам, чтобы они умерщвляли новорожденных мальчиков прямо на родильных камнях - так, чтобы даже сами роженицы не могли ни о чем догадаться. А затем он «повелел всему своему народу: всякого новорожденного мальчика бросайте в Нил» (там же 1:22). И не приказал он предводителю своих палачей убивать еврейских младенцев мечом от имени фараона или бросать их в Нил - по повелел именно народу: если по падется кому-либо еврейский ребенок, бросать его в Нил. А если отец ребенка будет взывать к фараону или к его служителям, ему скажут: приведи свидетелей, и виновный будет наказан.
И как только фараон предоставил египтянам свободу действий, многие из них стали тайно проникать в еврейские дома по ночам и выносить детей, и поэтому сказано: «Но дольше скрывать его
Не МОГЛа» (там же 2:3).
Не МОГЛа» (там же 2:3).
(1) Сказано «И вот Имена», чтобы имена» подчеркнуть, что изгнание началось с их прихода в Египет, как я уже объяснил. Поэтому повествование возвращается к строке «Весь род свой взял он с собой в Египет» (Берешит 46:7), вслед за этим там напи- сано: «И вот имена сыновей Израиля, которые пришли в Египет» (гам же 46:8), - и эта же сгрока в точности повторена здесь. И хотя эго две отдельные книги, они объединены последовательностью рассказа.1 Но здесь лишь кратко упоминаются сыновья Яакова, а его внуки не названы - и повторено только общее количество пришедших с Яаковом, подобно тому, как сказано там: «И всего семейство Яакова, пришедшее В Египет, - семьдесят» (там же 46:27).
Фараон и его «мудрецы- египтяне сынов советники» не вели речи о том, чтобы поразить евреев мечом: ведь это выглядело бы величайшим предательством - без всякой вины уничтожить народ, который пришел в страну но приглашению прежнего фараона. Да и население страны не позволило бы совершить подобное злодеяние, а фараон учитывал настроение своих подданных. К тому же, сыновья Израиля стали «многочисленнее и сильнее нас» (Шмот 1:9), ине сможем отомстить им и поразить их.
(11-14) И поставили над ним (т.е. над народом Израиля) начальников повинностей, чтобы изнурять его тяжким трудом, - на народ возложили повинность посылать людей на царские работы. И фараон поставил над ними начальников-египтян, чтобы они брали себе работников в зависимости от того, сколько необходимо для данной работы. И начальники повелели им строить для фараона города, и по этой повинности народ строил города-хранилища для фараона - Питом и Раамсес. Евреи работали попеременно - месяц или больше на царском строительстве, а в промежутках оставались дома.
Но когда египтяне увидели, что это не приносит евреям вреда, стала постылой им жизнь из-за сынов Израиля, - тогда фараон приказал, чтобы все египтяне порабощали евреев, и каждый египтянин, который нуждался в какой-лиоо раооте, получил право взять работников из евреев, чтобы те выполняли всё, что ему нужно. И поэтому сказано: «И поработили египтяне сынов Израиля тяжкой работой» (1:13).
(8) А дополнительно возложили на них тяжкий труд над глиной и кирпичами. Ведь, если сперва начальники выдавали им кирпичи, а работавшие но повинности евреи строили здания, то теперь, когда сыны Израиля «впряглись» в работу, им приказали, чтобы они сами заготавливали глину и замешивали ее своими руками. А из царского хозяйства им поставляли (для изготовления кирпичей) только солому, и они сами снабжали кирпичами поденщиков, работавших на строительстве. И на них возложили также всякую работу в поле, например, рытье капав и вывоз мусора. И ими помыкали, и не давали им отдохнуть, и били, и проклинали. И поэтому сказано: «...всякую работу,к которой ИХ принуждали» (1:14).
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спасибо
Спасибо! Качество Книги достойное. Спасибо членам клуба! Мудрецы подчеркивают, что перед наступлением рассвета ночь становится особенно темной. И вот, наше поколение живет перед наступлением самого большого света в истории - перед приходом Машиаха. Мы продвигаемся в темноте, на ощупь, мы ищем путь, чтобы вернуться в наш родной дом. И милосердный Творец посылает нам верного проводника на этом пути - комментарий на Тору великого учителя Рамбана, в котором он объясняет главные основы веры. К сожалению от себя ничего добавить к этому не могу - нет слов.