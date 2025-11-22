моя речь будет состоять из трех частей. Сначала я представлюсь, потом представлю вас самому себе, потом начнется собственно доклад.

Я хочу, чтобы первая часть, где я представляю себя, проходила под девизом «Горе тому, кто сидит на месте насмешника». Как могут засвидетельствовать многие здесь присутствующие добрые граждане Базеля, членам моей семьи присуща выдающаяся способность — оскорблять чувства ни в чем не повинных людей. Смягчать выражения — не в нашем обычае, как и носить деланную благодушную улыбочку для задабривания наших драгоценных дядюшек, тетушек, кузенов и кузин различными изощренными способами. Да и вообще, наверное, вы все догадываетесь, что я родился под дурной звездой, и все мои слова и поступки ведомы самыми черными уголками моего сердца. В результате, во внушительных графах одной из книг страшного суда, с заглавием «воспитанность», мое поведение во всех сферах жизни будет заклеймено как «грубость», «язвительность», «неуместность», «наглость», «нахальство», «пренебрежение манерами» — словами, которые уже можно прочесть в моем личном деле учащегося. Ну а поскольку, волей судьбы, я все-таки вношу в происходящее здесь свою лепту, остается только обернуть весь мой дурной характер на общее благо. Как говорится, глупо завязывать морду волу, когда он уже топчет кукурузу. (Считаю большой удачей, что высоко ценимый и премудрый «Комитет Общественного Благополучия» дал мне сегодня возможность извлечь кое-что из чулана моего дряхлого мозга.)

Стало традицией начинать каждую лекцию с a captatio benevolentiae lectori sive auditori (прошение снисхождения у любезного читателя или аудитории). Ясно, что для меня просить такого снисхождения — дело более важное, чем для кого-то еще. И все же я настолько невежественен относительно путей мира сего, что совершенно не понимаю, как управить мою отвратительную личность и мои отвратительные речи в такую форму, как прошение снисхождения.

К сожалению, до самого вчерашнего дня я еще не осознал, насколько чувствительны уши Комитета Эстетики, а ведь они настолько чувствительны, что не терпят ни возгласов радости, ни разговора на повышенных тонах, ни крепких выражений, ни просто живых высказываний. О, пускай сия преподобная комиссия снизойдет ко мне, и может быть, изволит научить меня, как угомонить мою персону и мои речи, сделать их безопасными даже для нежных ушей какого-нибудь новичка, дабы он мог меня слушать, не ставя под удар свою эстетическую чуткость.

Карл Густав Юнг - Лекции в Зофингия. Аналитическая психология. Семинары. 1925 г.

Пер. А. Ясыр, Н. Столярова. — М.: Клуб Касталия, 2018. - 332 с.

Карл Густав Юнг - Лекции в Зофингия - Содержание