Юнг - Матрица безумия

Два самых смелых ума прошлого столетия, Юнг и Фуко, приглашают вас в лабиринты человеческого сознания. Что, если безумие — это не болезнь, а «матрица», скрывающая истинную суть реальности? Пока Юнг ищет в психозе древние мифы и символы спасения, Фуко разоблачает механизмы психиатрических клиник и социальных запретов.

Эта книга заставит вас усомниться в собственной «нормальности» и по-новому взглянуть на то, как общество манипулирует понятием рассудка.

Карл Густав Юнг, Мишель Фуко - Матрица безумия

(Серия "Философский бестселлер")

М.: Алгоритм, Эксмо, 2007. — 384 с.

ISBN 5-699-19137-2

Карл Густав Юнг, Мишель Фуко - Матрица безумия - Содержание

Вместо предисловия

Часть I. Карл Густав Юнг. Аффект цивилизации

Воспоминания, сновидения, размышления

Поздние мысли

Об архетипах коллективного бессознательного

Шизофрения

Жизнь после смерти

Часть II. Мишель Фуко. Пылающий разум