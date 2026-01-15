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Юнг - Матрица безумия

Матрица безумия
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Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, Psychology Psychotherapy

Два самых смелых ума прошлого столетия, Юнг и Фуко, приглашают вас в лабиринты человеческого сознания. Что, если безумие — это не болезнь, а «матрица», скрывающая истинную суть реальности? Пока Юнг ищет в психозе древние мифы и символы спасения, Фуко разоблачает механизмы психиатрических клиник и социальных запретов.

Эта книга заставит вас усомниться в собственной «нормальности» и по-новому взглянуть на то, как общество манипулирует понятием рассудка.

Карл Густав Юнг, Мишель Фуко - Матрица безумия

(Серия "Философский бестселлер")

М.: Алгоритм, Эксмо, 2007. — 384 с.

ISBN 5-699-19137-2

Карл Густав Юнг, Мишель Фуко - Матрица безумия - Содержание

Вместо предисловия

Часть I. Карл Густав Юнг. Аффект цивилизации

  • Воспоминания, сновидения, размышления

  • Поздние мысли

  • Об архетипах коллективного бессознательного

  • Шизофрения

  • Жизнь после смерти

Часть II. Мишель Фуко. Пылающий разум

  • Безумие, отсутствие творения

  • Ненормальные

Views 291
Rating 5.0 / 5
Added 15.01.2026
Author brat lexmak
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5.0/5 (1)

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