Юнг - Матрица безумия
Два самых смелых ума прошлого столетия, Юнг и Фуко, приглашают вас в лабиринты человеческого сознания. Что, если безумие — это не болезнь, а «матрица», скрывающая истинную суть реальности? Пока Юнг ищет в психозе древние мифы и символы спасения, Фуко разоблачает механизмы психиатрических клиник и социальных запретов.
Эта книга заставит вас усомниться в собственной «нормальности» и по-новому взглянуть на то, как общество манипулирует понятием рассудка.
Карл Густав Юнг, Мишель Фуко - Матрица безумия
(Серия "Философский бестселлер")
М.: Алгоритм, Эксмо, 2007. — 384 с.
ISBN 5-699-19137-2
Карл Густав Юнг, Мишель Фуко - Матрица безумия - Содержание
Вместо предисловия
Часть I. Карл Густав Юнг. Аффект цивилизации
Воспоминания, сновидения, размышления
Поздние мысли
Об архетипах коллективного бессознательного
Шизофрения
Жизнь после смерти
Часть II. Мишель Фуко. Пылающий разум
Безумие, отсутствие творения
Ненормальные
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