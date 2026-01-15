Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Юнг - Mysterium Coniunctionis

Юнг - Mysterium Coniunctionis
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Philosophy, Psychology Psychotherapy, **Practical Psychology

«Mysterium Coniunctionis» — это итоговое произведение великого швейцарского психоаналитика К. Г. Юнга, над которым он работал более десяти лет. В этой книге автор расшифровывает сложнейшие символы алхимии, доказывая, что поиски «философского камня» были не чем иным, как попыткой человеческого духа достичь целостности. Юнг проводит захватывающую параллель между алхимическими процессами и этапами становления личности (индивидуации).

Это незаменимое чтение для тех, кто хочет понять глубокие механизмы работы подсознания и корень человеческих конфликтов.

Карл Густав Юнг - Mysterium Coniunctionis. Таинство воссоединения

Мн.: ООО «Харвест», 2003.— 576 с.

ISBN 985-13-1207-Х.

Карл Густав Юнг - Mysterium Coniunctionis. Таинство воссоединения - Содержание

Предисловие

MYSTERIUM CONIUNCTIONIS

I. Компоненты конъюнкции

  • 1.Противоположности

  • 2.Четверица и посредническая роль Меркурия

  • 3.Сирота, вдова и Луна

  • 4.Алхимия и манихейство

II.Парадоксы

  • 1. Арканная субстанция и цель

  • 2.Искра (Scintilla)

  • 3.Болонская загадка

III.Персонификация противоположностей

  • 1. Введение

  • 2.Солнце (Sol)

  • 3.Сера (Sulphur)

  • 4.Луна (Luna)

  • 5.Соль(Sal)

IV. Rex и Regina

  • 1. Введение

  • 2.Золото и Дух

  • 3.Преображение царя

  • 4.Возрождение царя («Cantilena» Рипли)

  • 5.Темная сторона царя

  • 6.Царь как антропос

  • 7.Связь символа царя и сознания

  • 8.Религиозная проблема обновления царя

  • 9.Regina

V. Адам и Ева

  • 1. Адам как арканная субстанция

  • 2.Статуя

  • 3.Адам как первый посвященный

  • 4.Полярность Адама

  • 5."Старый Адам"

  • 6.Преображение

  • 7.Rotundum, голова и мозг

  • 8.Адам как олицетворение полноты

VI.Конъюнкция

  • 1.Взгляд алхимии на единство противоположностей

  • 2.Стадии конъюнкции

  • 3.Получение квинтэссенции

  • 4.Значение алхимического процесса

  • 5.Психологическая интерпретация процесса

  • 6.Самопознание

  • 7.Monocolus

  • 8.Содержание и значение первых двух стадий

  • 9.Третья стадия: unus mundus

  • 10.Самость и границы познания

Эпилог

Латинские и греческие тексты

Иллюстрации

Карл Густав Юнг - Mysterium Coniunctionis

Пер. с англ, лат. — Μ.: «Рефл-бук»; К.: «Ваклер», 1997. — 688 с.

Серия «Актуальная психология»

ISBN 5-87983-027-6, серия

ISBN 5-87983-062-4 («Рефл-бук»)

ISBN 966-543-008-4 («Ваклер»)

В оформлении суперобложки использована иллюстрация из манускрипта XVII века Donum Dei, Paris, Bibliothèque Nationale.

Карл Густав Юнг. Mysterium Coniunctionis - Содержание

  • ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

  • ПРЕДИСЛОВИЕ

  • MISTERIUM CONIUNCTIONIS

I. КОМПОНЕНТЫ CONIUNCTIO

  • 1. ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ

  • 2.QUATERNIO И МЕРКУРИЙ В РОЛИ ПОСРЕДНИКА

  • 3. СИРОТА, ВДОВА И ЛУНА

  • 4. АЛХИМИЯ И МАНИХЕЙСТВО

II. PARADOXA

  • 1. ТАЙНАЯ СУБСТАНЦИЯ И ТОЧКА

  • 2. SCINTILLA

  • 3. ЗАГАДКА БОЛОНЬИ

III. ПЕРСОНИФИКАЦИЯ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ

  • 1. ВВЕДЕНИЕ

  • 2. СОЛНЦЕ

  • 3. СЕРА

  • 4. ЛУНА

    • а. Значение Луны

    • б. Собака

    • в. Алхимическая аллегория

    • г. Луна-Природа

    • 5. СОЛЬ

    • а.Соль, как Таинственная Субстанция

    • 6.Горечь

    • в.Красное Море

    • г.Четвертое из Третьего

    • д.Восхождение и Нисхождение

    • ж.Путешествие по Планетным Домам

    • з.Регенерация в морской воде

    • е.Толкование и значение соли

IV. REX И REGINA

  • 1. ВВЕДЕНИЕ

  • 2. ЗОЛОТО И ДУХ

  • 3. ТРАНСФОРМАЦИЯ ЦАРЯ

  • 4. ОБНОВЛЕНИЕ ЦАРЯ ("Cantilena" Рипли)

  • 5. ТЕМНАЯ СТОРОНА ЦАРЯ

  • 6. ЦАРЬ КАК АНТРОПОС

  • 7. СВЯЗЬ ЦАРЯ-СИМВОЛА С СОЗНАНИЕМ

  • 8. РЕЛИГИОЗНАЯ ПРОБЛЕМА ОБНОВЛЕНИЯ ЦАРЯ

  • 9. REGINA

V. АДАМ И ЕВА

  • 1. АДАМ КАК ТАИНСТВЕННАЯ СУБСТАНЦИЯ

  • 2. СТАТУЯ

  • 3. АДАМ КАК ПЕРВЫЙ АДЕПТ

  • 4. ПОЛЯРНОСТЬ АДАМА

  • 5. "СТАРЫЙ АДАМ"

  • 6. ТРАНСФОРМАЦИЯ

  • 7. ROTUNDUM, ГОЛОВА И МОЗГ

  • 8. АДАМ КАК СОВОКУПНОСТЬ

VI. СОЕДИНЕНИЕ

  • 1. АЛХИМИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА ЕДИНСТВО ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ

  • 2. СТАДИИ CONIUNCTIO

  • 3. СОЗДАНИЕ КВИНТЭССЕНЦИИ

  • 4. СМЫСЛ АЛХИМИЧЕСКОЙ ПРОЦЕДУРЫ

  • 5. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ТОЛКОВАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ

  • 6. САМОПОЗНАНИЕ

  • 7. МОНОКУЛОС

  • 8. СОДЕРЖАНИЕ И СМЫСЛ ПЕРВЫХ ДВУХ СТАДИЙ

  • 9. ТРЕТЬЯ СТАДИЯ: UNUS MUNDUS

  • 10. САМОСТЬ И ПРЕДЕЛЫ ПОЗНАНИЯ

ЭПИЛОГ

ПРИЛОЖЕНИЯ

  • ИЛЛЮСТРАЦИИ

  • ЛИТЕРАТУРА

  • СЛОВАРЬ

  • ИНДЕКСНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

  • ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЙ

Views 278
Rating
Added 15.01.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books