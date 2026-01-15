Юнг - Mysterium Coniunctionis
«Mysterium Coniunctionis» — это итоговое произведение великого швейцарского психоаналитика К. Г. Юнга, над которым он работал более десяти лет. В этой книге автор расшифровывает сложнейшие символы алхимии, доказывая, что поиски «философского камня» были не чем иным, как попыткой человеческого духа достичь целостности. Юнг проводит захватывающую параллель между алхимическими процессами и этапами становления личности (индивидуации).
Это незаменимое чтение для тех, кто хочет понять глубокие механизмы работы подсознания и корень человеческих конфликтов.
Карл Густав Юнг - Mysterium Coniunctionis. Таинство воссоединения
Мн.: ООО «Харвест», 2003.— 576 с.
ISBN 985-13-1207-Х.
Карл Густав Юнг - Mysterium Coniunctionis. Таинство воссоединения - Содержание
Предисловие
MYSTERIUM CONIUNCTIONIS
I. Компоненты конъюнкции
1.Противоположности
2.Четверица и посредническая роль Меркурия
3.Сирота, вдова и Луна
4.Алхимия и манихейство
II.Парадоксы
1. Арканная субстанция и цель
2.Искра (Scintilla)
3.Болонская загадка
III.Персонификация противоположностей
1. Введение
2.Солнце (Sol)
3.Сера (Sulphur)
4.Луна (Luna)
5.Соль(Sal)
IV. Rex и Regina
1. Введение
2.Золото и Дух
3.Преображение царя
4.Возрождение царя («Cantilena» Рипли)
5.Темная сторона царя
6.Царь как антропос
7.Связь символа царя и сознания
8.Религиозная проблема обновления царя
9.Regina
V. Адам и Ева
1. Адам как арканная субстанция
2.Статуя
3.Адам как первый посвященный
4.Полярность Адама
5."Старый Адам"
6.Преображение
7.Rotundum, голова и мозг
8.Адам как олицетворение полноты
VI.Конъюнкция
1.Взгляд алхимии на единство противоположностей
2.Стадии конъюнкции
3.Получение квинтэссенции
4.Значение алхимического процесса
5.Психологическая интерпретация процесса
6.Самопознание
7.Monocolus
8.Содержание и значение первых двух стадий
9.Третья стадия: unus mundus
10.Самость и границы познания
Эпилог
Латинские и греческие тексты
Иллюстрации
Карл Густав Юнг - Mysterium Coniunctionis
Пер. с англ, лат. — Μ.: «Рефл-бук»; К.: «Ваклер», 1997. — 688 с.
Серия «Актуальная психология»
ISBN 5-87983-027-6, серия
ISBN 5-87983-062-4 («Рефл-бук»)
ISBN 966-543-008-4 («Ваклер»)
В оформлении суперобложки использована иллюстрация из манускрипта XVII века Donum Dei, Paris, Bibliothèque Nationale.
Карл Густав Юнг. Mysterium Coniunctionis - Содержание
ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА
ПРЕДИСЛОВИЕ
MISTERIUM CONIUNCTIONIS
I. КОМПОНЕНТЫ CONIUNCTIO
1. ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ
2.QUATERNIO И МЕРКУРИЙ В РОЛИ ПОСРЕДНИКА
3. СИРОТА, ВДОВА И ЛУНА
4. АЛХИМИЯ И МАНИХЕЙСТВО
II. PARADOXA
1. ТАЙНАЯ СУБСТАНЦИЯ И ТОЧКА
2. SCINTILLA
3. ЗАГАДКА БОЛОНЬИ
III. ПЕРСОНИФИКАЦИЯ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ
1. ВВЕДЕНИЕ
2. СОЛНЦЕ
3. СЕРА
4. ЛУНА
а. Значение Луны
б. Собака
в. Алхимическая аллегория
г. Луна-Природа
5. СОЛЬ
а.Соль, как Таинственная Субстанция
6.Горечь
в.Красное Море
г.Четвертое из Третьего
д.Восхождение и Нисхождение
ж.Путешествие по Планетным Домам
з.Регенерация в морской воде
е.Толкование и значение соли
IV. REX И REGINA
1. ВВЕДЕНИЕ
2. ЗОЛОТО И ДУХ
3. ТРАНСФОРМАЦИЯ ЦАРЯ
4. ОБНОВЛЕНИЕ ЦАРЯ ("Cantilena" Рипли)
5. ТЕМНАЯ СТОРОНА ЦАРЯ
6. ЦАРЬ КАК АНТРОПОС
7. СВЯЗЬ ЦАРЯ-СИМВОЛА С СОЗНАНИЕМ
8. РЕЛИГИОЗНАЯ ПРОБЛЕМА ОБНОВЛЕНИЯ ЦАРЯ
9. REGINA
V. АДАМ И ЕВА
1. АДАМ КАК ТАИНСТВЕННАЯ СУБСТАНЦИЯ
2. СТАТУЯ
3. АДАМ КАК ПЕРВЫЙ АДЕПТ
4. ПОЛЯРНОСТЬ АДАМА
5. "СТАРЫЙ АДАМ"
6. ТРАНСФОРМАЦИЯ
7. ROTUNDUM, ГОЛОВА И МОЗГ
8. АДАМ КАК СОВОКУПНОСТЬ
VI. СОЕДИНЕНИЕ
1. АЛХИМИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА ЕДИНСТВО ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ
2. СТАДИИ CONIUNCTIO
3. СОЗДАНИЕ КВИНТЭССЕНЦИИ
4. СМЫСЛ АЛХИМИЧЕСКОЙ ПРОЦЕДУРЫ
5. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ТОЛКОВАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ
6. САМОПОЗНАНИЕ
7. МОНОКУЛОС
8. СОДЕРЖАНИЕ И СМЫСЛ ПЕРВЫХ ДВУХ СТАДИЙ
9. ТРЕТЬЯ СТАДИЯ: UNUS MUNDUS
10. САМОСТЬ И ПРЕДЕЛЫ ПОЗНАНИЯ
ЭПИЛОГ
ПРИЛОЖЕНИЯ
ИЛЛЮСТРАЦИИ
ЛИТЕРАТУРА
СЛОВАРЬ
ИНДЕКСНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЙ
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