Сборник «Нераскрытая самость» объединяет две ключевые работы великого швейцарского психоаналитика, написанные в поздний период его творчества. Центральное место занимает статья «Настоящее и будущее» (1957), ставшая своего рода манифестом Юнга против дегуманизации общества. В ней автор выступает не только как психолог, но и как социальный философ, обеспокоенный судьбой отдельной личности в эпоху холодной войны, ядерной угрозы и государственного абсолютизма.

Юнг утверждает, что современный человек находится в «бедственном положении», поскольку его индивидуальность методично стирается массовой психологией и статистическим подходом. Для государства индивид превращается лишь в абстрактную единицу, в «среднее арифметическое», что ведет к потере связи с собственным бессознательным и делает людей уязвимыми перед «психическими эпидемиями» и тоталитарными идеологиями. Единственным спасением Юнг видит самопознание — выход за пределы социального эго и встречу с глубинной Самостью, которая служит внутренним противовесом давлению извне.

Вторая часть сборника — «Символы и толкование сновидений» — предлагает практический взгляд на теорию архетипов. Здесь Юнг объясняет, как бессознательное общается с нами на языке образов, и почему понимание снов критически важно для исцеления душевного расщепления. Это издание является идеальным входом в мир юнгианской психологии для широкого читателя, стремящегося понять, как сохранить человечность и психологическую устойчивость в меняющемся мире.

К. Г. Юнг — Нераскрытая самость

М.: АСТ, 2021. — 256 с. — (Серия «Эксклюзивная классика»).

ISBN 978-5-17-137686-4. Перевод с нем. А. Чечиной.

К. Г. Юнг — Нераскрытая самость - Содержание