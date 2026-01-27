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Юнг - НЛО - один современный миф

Юнг - НЛО - один современный миф
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, **Analytical/Depth Psychology, Cultural Studies Art

Книга выдающегося швейцарского психоаналитика «НЛО: один современный миф» — это не уфологическое расследование, а глубокое исследование коллективной психологии человечества в эпоху перемен. Карл Густав Юнг рассматривает феномен «летающих тарелок» не как физическую реальность (хотя и не отрицает её полностью), а как психическую проекцию. Для него НЛО — это современные архетипы, «живые символы», возникающие в моменты глобальных кризисов.

Юнг утверждает, что видения дисков и сфер в небе — это проявления глубоких изменений в коллективном бессознательном, предвещающие конец одной эпохи и начало эры Водолея. Человечество, охваченное страхом перед ядерной угрозой и технологическим прогрессом, проецирует на небо свои чаяния о спасении и целостности. Автор мастерски анализирует сновидения своих пациентов, современную живопись и даже средневековые хроники Базеля и Нюрнберга, находя в них поразительные параллели с современными сообщениями об НЛО.

Рискуя репутацией строгого ученого, Юнг берется за изучение «непопулярных» знамений, чтобы подготовить сознание людей к грядущим трансформациям. Книга остается актуальной и сегодня, предлагая читателю ключ к пониманию того, как древние мифы адаптируются к миру высоких технологий и почему небо над нашими головами всё еще служит экраном для самых потаенных глубин человеческой души.

Юнг К. Г. — НЛО: один современный миф

Пер. с нем. В. Желнинова. — Москва : Издательство АСТ, 2025. — 224 с. (Серия «Эксклюзивная классика»)
ISBN 978-5-17-179158-2

Карл Густав Юнг — НЛО: один современный миф — Содержание

  • Предисловие (О совести психиатра и грядущих событиях)

  • 1. НЛО и слухи (Психологическая природа массовых сообщений)

  • 2. НЛО в сновидениях (Анализ семи клинических случаев и образов бессознательного)

  • 3. НЛО в современной живописи (Сеятель пламени, четвертое измерение, Ив Танги)

  • 4. Предыстория появлений НЛО (Хроники 1561 и 1566 гг., духовные странники)

  • 5. Итоги

  • 6. НЛО с непсихологической точки зрения (Физическая реальность и радарные данные)

  • 7. Эпилог и Дополнения (Предисловие к английскому изданию)

  • О «ЛЕТАЮЩИХ ТАРЕЛКАХ»

  • Дополнительные вопросы, заданные Юнгу письменно

  • Заявление для UPI; Письмо Дональду Кихоу

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Added 27.01.2026
Author brat Vadim
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