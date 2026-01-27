Юнг - НЛО - один современный миф
Книга выдающегося швейцарского психоаналитика «НЛО: один современный миф» — это не уфологическое расследование, а глубокое исследование коллективной психологии человечества в эпоху перемен. Карл Густав Юнг рассматривает феномен «летающих тарелок» не как физическую реальность (хотя и не отрицает её полностью), а как психическую проекцию. Для него НЛО — это современные архетипы, «живые символы», возникающие в моменты глобальных кризисов.
Юнг утверждает, что видения дисков и сфер в небе — это проявления глубоких изменений в коллективном бессознательном, предвещающие конец одной эпохи и начало эры Водолея. Человечество, охваченное страхом перед ядерной угрозой и технологическим прогрессом, проецирует на небо свои чаяния о спасении и целостности. Автор мастерски анализирует сновидения своих пациентов, современную живопись и даже средневековые хроники Базеля и Нюрнберга, находя в них поразительные параллели с современными сообщениями об НЛО.
Рискуя репутацией строгого ученого, Юнг берется за изучение «непопулярных» знамений, чтобы подготовить сознание людей к грядущим трансформациям. Книга остается актуальной и сегодня, предлагая читателю ключ к пониманию того, как древние мифы адаптируются к миру высоких технологий и почему небо над нашими головами всё еще служит экраном для самых потаенных глубин человеческой души.
Юнг К. Г. — НЛО: один современный миф
Пер. с нем. В. Желнинова. — Москва : Издательство АСТ, 2025. — 224 с. (Серия «Эксклюзивная классика»)
ISBN 978-5-17-179158-2
Карл Густав Юнг — НЛО: один современный миф — Содержание
Предисловие (О совести психиатра и грядущих событиях)
1. НЛО и слухи (Психологическая природа массовых сообщений)
2. НЛО в сновидениях (Анализ семи клинических случаев и образов бессознательного)
3. НЛО в современной живописи (Сеятель пламени, четвертое измерение, Ив Танги)
4. Предыстория появлений НЛО (Хроники 1561 и 1566 гг., духовные странники)
5. Итоги
6. НЛО с непсихологической точки зрения (Физическая реальность и радарные данные)
7. Эпилог и Дополнения (Предисловие к английскому изданию)
О «ЛЕТАЮЩИХ ТАРЕЛКАХ»
Дополнительные вопросы, заданные Юнгу письменно
Заявление для UPI; Письмо Дональду Кихоу
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