Юнг - О психологии западных и восточных религий

Религиозная проблематика находится в центре множества робот Юнга. Почти все его произведения, особенно более позднего периода, так или иначе посвящены феномену религиозности. При этом само понимание религии у Юнга не привязано к определенной конфессии; по его собственным словам, это «тщательное и добросовестное наблюдение за тем, что Рудольф Отто называл нуминозисом». Такое определение применимо ко всем формам религиозности, включая примитивные культы, а также вполне отражает уважительное и терпимое отношение Юнга к нехристианским религиям. Несомненная заслуга Юнга состоит в том, что он признавал общие первичные идеи, лежащие в основе различных форм религии, архетипическим содержанием, если можно так выразиться, человеческой души.

Юнг Карл Густав - О психологии западных и восточных религий

Москва : Издательство АСТ, 2022. — 720 с. — (Философия — Neoclassic).

ISBN 978-5-17-133465-9

Юнг Карл Густав - О психологии западных и восточных религий - Содержание

I. ПСИХОЛОГИЯ И РЕЛИГИЯ

Предисловие автора

1. Автономность бессознательного

2. Догматы и естественные символы

3. История и психология естественного символа

II. ПОПЫТКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИСТОЛКОВАНИЯ ДОГМАТА О ТРОИЦЕ

Предварительные замечания

1. Дохристианские параллели к идее Троицы

А. Вавилония

Б. Египет

В. Греция

2. Отец, Сын и Дух

3. Символы веры

А. Апостольский символ

Б. Символ Григория Чудотворца

В. Никейский символ (Nicaenum)

Г. Никео-Цареградский, Афанасьевский и Латеранский символы

4. Три ипостаси в свете психологии

А. Гипотеза об архетипе

Б. Христос как архетип

В. Святой Дух

5. Проблема четвертого

А. Идея четвертичности

Б. Психология четвертичности

В. Общие замечания по поводу символики

6. Заключение

III. ТРАНСФОРМАЦИОННЫЙ СИМВОЛИЗМ В МЕССЕ

1. Введение

2. Элементы ритуала трансформации

A. Oblatio panis (предложение хлеба)

Б. Подготовление чаши

В. Возношение чаши

Г. Каждение святым дарам и алтарю

Д. Эпиклеза

Е. Consecratio (освящение)

Ж. Великое возношение

З. Postconsecratio

И. Завершение канона

К. Embolismus (эмболия) и fractio (преломление)

Л. Consignatio

М. Commixtio

Н. Заключение

3. Параллели к трансформационной мистерии

А. Теокуало ацтеков

Б. Видения Зосимы

4. Психология мессы

A. Общие замечания о жертвоприношении мессы

Б. О психологическом значении жертвоприношения

а) Жертвенные дары

б) Жертва

в) Жертвующий

г) Архетип жертвоприношения

В. Месса и процесс индивидуации

IV. ПРЕДИСЛОВИЕ К КНИГЕ ВИКТОРА УАЙТА «БОГ И БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ»

V. ПРЕДИСЛОВИЕ К КНИГЕ ВЕРБЛОВСКОГО «ЛЮЦИФЕР И ПРОМЕТЕЙ»

VI. БРАТ КЛАУС

VII. О СВЯЗИ ПСИХОТЕРАПИИ С ПАСТЫРСКИМ ПОПЕЧЕНИЕМ

VIII. ПСИХОАНАЛИЗ И ИСЦЕЛЕНИЕ ДУШИ

IX. ОТВЕТ ИОВУ

Lectori benevolo

Ответ Иову

Часть вторая ВОСТОЧНАЯ РЕЛИГИЯ

X. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ К ТИБЕТСКОЙ «КНИГЕ ВЕЛИКОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ»

1. Различия между восточным и западным мышлением

2. Комментарии к тексту

Посвящение

Предисловие

Приветствие Единому разуму

Если кто не изведал Единый разум

Последствия желаний

Трансцендентное единение

Великое самоосвобождение

Природа ума

Именования ума

Вневременность Разума

Ум в своем истинном состоянии

Несотворенность Разума

Йога внутреннего созерцания

Дхарма в тебе

Великолепие учений

Великая четверная тропа

Великий свет

Йога тропы в нирвану

XI. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ К «БАРДО ТХЕДОЛ»

XII. ЙОГА И ЗАПАД

XIII. ПРЕДИСЛОВИЕ К РАБОТЕ Д. СУДЗУКИ «ВВЕДЕНИЕ В ДЗЕН-БУДДИЗМ»

XIV. К ПСИХОЛОГИИ ВОСТОЧНОЙ МЕДИТАЦИИ

XV. ОБ ИНДИЙСКИХ СВЯТЫХ

XVI. ПРЕДИСЛОВИЕ К «И-ЦЗИН»

БИБЛИОГРАФИЯ