«Юнг об астрологии» — тематический сборник высказываний Карла Густава Юнга, подготовленный Сафрон Росси и Кейроном Ле Грайсом на основе его Собрания сочинений, писем, семинаров, «Красной книги», автобиографических материалов и других источников. Издание впервые сводит в один корпус разбросанные по десятилетиям рассуждения Юнга об астрологии и показывает, что его интерес к ней не был случайным эпизодом или поздним увлечением. Юнг обращался к гороскопам в аналитической практике, сопоставлял планеты с архетипами, использовал астрологическую символику при интерпретации мифологии, алхимии и христианства, связывал её с проблемой судьбы, качеством времени и синхронистичностью и одновременно неоднократно требовал эмпирической проверки астрологических утверждений. Редакторы подчёркивают двойственность его позиции: он видел в астрологии древнюю символическую психологию, но не принимал некритического буквализма и признавал отсутствие надёжного статистического подтверждения многих её притязаний. yung-ob-astrologii-2026

Структура книги позволяет проследить несколько уровней отношения Юнга к астрологии. Первая часть реконструирует её место в его понимании кризиса современной западной культуры и в аналитической психологии; вторая показывает использование зодиакальной и планетарной символики, идеи Хеймармене и медицинско-алхимического наследия Парацельса; третья сосредоточена на прецессии равноденствий, эоне Рыб, христианской символике и Нострадамусе; четвёртая систематизирует конкурирующие объяснения самой астрологии — от проекции коллективного бессознательного и каузального воздействия до синхронистичности, архетипической природы числа и концепции unus mundus. Приложения дополняют корпус текстом дочери Юнга Грет Бауманн-Юнг, интерпретирующей натальную карту отца через категории глубинной психологии. В результате перед читателем возникает не цельная «теория астрологии Юнга», которой в действительности никогда не существовало, а документированная история длительного и противоречивого интеллектуального эксперимента.

Юнг об астрологии

Юнг об астрологии / под ред. Сафрон Росси и Кейрона Ле Грайса ; пер. Е. С. Артемьевой. — Касталия, 2026. — 310 с.

ISBN 978-5-908182-06-5 yung-ob-astrologii-2026

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