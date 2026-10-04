Юнг об астрологии
«Юнг об астрологии» — тематический сборник высказываний Карла Густава Юнга, подготовленный Сафрон Росси и Кейроном Ле Грайсом на основе его Собрания сочинений, писем, семинаров, «Красной книги», автобиографических материалов и других источников. Издание впервые сводит в один корпус разбросанные по десятилетиям рассуждения Юнга об астрологии и показывает, что его интерес к ней не был случайным эпизодом или поздним увлечением. Юнг обращался к гороскопам в аналитической практике, сопоставлял планеты с архетипами, использовал астрологическую символику при интерпретации мифологии, алхимии и христианства, связывал её с проблемой судьбы, качеством времени и синхронистичностью и одновременно неоднократно требовал эмпирической проверки астрологических утверждений. Редакторы подчёркивают двойственность его позиции: он видел в астрологии древнюю символическую психологию, но не принимал некритического буквализма и признавал отсутствие надёжного статистического подтверждения многих её притязаний. yung-ob-astrologii-2026
Структура книги позволяет проследить несколько уровней отношения Юнга к астрологии. Первая часть реконструирует её место в его понимании кризиса современной западной культуры и в аналитической психологии; вторая показывает использование зодиакальной и планетарной символики, идеи Хеймармене и медицинско-алхимического наследия Парацельса; третья сосредоточена на прецессии равноденствий, эоне Рыб, христианской символике и Нострадамусе; четвёртая систематизирует конкурирующие объяснения самой астрологии — от проекции коллективного бессознательного и каузального воздействия до синхронистичности, архетипической природы числа и концепции unus mundus. Приложения дополняют корпус текстом дочери Юнга Грет Бауманн-Юнг, интерпретирующей натальную карту отца через категории глубинной психологии. В результате перед читателем возникает не цельная «теория астрологии Юнга», которой в действительности никогда не существовало, а документированная история длительного и противоречивого интеллектуального эксперимента.
Юнг об астрологии
Юнг об астрологии / под ред. Сафрон Росси и Кейрона Ле Грайса ; пер. Е. С. Артемьевой. — Касталия, 2026. — 310 с.
ISBN 978-5-908182-06-5 yung-ob-astrologii-2026
Юнг об астрологии – Содержание
Благодарность
Сокращения
Введение
Часть I. Контексты и мнения
Глава 1. Место астрологии в современном западном обществе
Глава 2. Взгляды Юнга на астрологию
Глава 3. Планеты и боги
Часть II. Астрологическая символика в трудах Юнга
Глава 4. Планетарная и зодиакальная символика
Глава 5. Судьба, Хеймармене и восхождение через планетарные сферы
Глава 6. Астрология и медицина
Часть III. Астрологические эпохи
Глава 7. Символический смысл прецессии равноденствий
Глава 8. Знак Рыб
Глава 9. Пророчества Нострадамуса
Глава 10. Историческое значение символики рыбы
Часть IV. Интерпретация астрологии
Глава 11. Что наверху, то и внизу
Глава 12. Астрология как проекция бессознательного
Глава 13. Астрология как метод предсказания
Глава 14. Астрология как каузальное влияние
Глава 15. Синхронистичность и качества времени
Глава 16. Числа и архетипы
Глава 17. Акаузальная упорядоченность и unus mundus
Приложение 1. Грет Бауманн-Юнг. Введение
Приложение 2. Грет Бауманн-Юнг. «Некоторые размышления о гороскопе К. Г. Юнга»
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