Идемон - В Зазеркалье

Книга Ричарда Идемона представляет собой полный текст астропсихологического семинара, посвящённого отношениям как пространству самопознания. Автор рассматривает семейные, дружеские, романтические и терапевтические связи не как случайный набор взаимодействий, а как зеркало личной мифологии человека: его ранних семейных сценариев, скрытых мотивов, проекций, потребности в заботе, страха близости, стремления к безопасности и одновременно к изменению.

В центре книги — соединение астрологического языка, юнгианской психологии и мифологического мышления. Идемон предлагает читать натальную карту не как механическую схему судьбы, а как символический вход в живой внутренний мир человека. Особое внимание он уделяет Луне, детско-родительским отношениям, внутреннему ребёнку, формам любви, роли Эроса, Марса, синастрии и тем психологическим узлам, которые делают отношения одновременно болезненными, притягательными и преобразующими.

Идемон Ричард – В Зазеркалье – Поиск себя в отражении отношений

Идемон Р. В Зазеркалье: поиск себя в отражении отношений / под ред. Говарда Саспортаса; пер. с англ. Дарьи Гаврилиной; ред. Анастасия Шаповалова. – [Б. м.]: «Касталия», 2026. – 266 с.

ISBN 978-5-908110-52-5

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