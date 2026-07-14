Идемон - В Зазеркалье
Книга Ричарда Идемона представляет собой полный текст астропсихологического семинара, посвящённого отношениям как пространству самопознания. Автор рассматривает семейные, дружеские, романтические и терапевтические связи не как случайный набор взаимодействий, а как зеркало личной мифологии человека: его ранних семейных сценариев, скрытых мотивов, проекций, потребности в заботе, страха близости, стремления к безопасности и одновременно к изменению.
В центре книги — соединение астрологического языка, юнгианской психологии и мифологического мышления. Идемон предлагает читать натальную карту не как механическую схему судьбы, а как символический вход в живой внутренний мир человека. Особое внимание он уделяет Луне, детско-родительским отношениям, внутреннему ребёнку, формам любви, роли Эроса, Марса, синастрии и тем психологическим узлам, которые делают отношения одновременно болезненными, притягательными и преобразующими.
Идемон Ричард – В Зазеркалье – Поиск себя в отражении отношений
Идемон Р. В Зазеркалье: поиск себя в отражении отношений / под ред. Говарда Саспортаса; пер. с англ. Дарьи Гаврилиной; ред. Анастасия Шаповалова. – [Б. м.]: «Касталия», 2026. – 266 с.
ISBN 978-5-908110-52-5
Идемон Ричард – В Зазеркалье – Содержание
Предисловие
Введение
Примечание редактора
Вступление
Часть первая. Основы отношений
Личная мифология, базовые установки и скрытые мотивы
Луна: признание своего внутреннего ребенка
Детско-родительские отношения: разрывание психологической пуповины
Аспекты Луны: ключ к наполненности
Часть вторая. Самоосознание
Эрос и проекции во взрослых отношениях
Что же такое любовь?
Марс: самоутверждение в отношениях
Часть третья. Практическое применение синастрии
Показатели отношений в натальной карте
Показатели отношений в натальной карте Айседоры Дункан
Искусство синастрии: сравнение карт Зельды и Ф. Ф. Фицджеральда
Групповые обсуждения и выводы
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