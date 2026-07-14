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Идемон - В Зазеркалье

Идемон - В Зазеркалье
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Psychology Psychotherapy, **Practical Psychology, **Analytical/Depth Psychology, Mythology Legends, Астрология, Эзотеризм

Книга Ричарда Идемона представляет собой полный текст астропсихологического семинара, посвящённого отношениям как пространству самопознания. Автор рассматривает семейные, дружеские, романтические и терапевтические связи не как случайный набор взаимодействий, а как зеркало личной мифологии человека: его ранних семейных сценариев, скрытых мотивов, проекций, потребности в заботе, страха близости, стремления к безопасности и одновременно к изменению.

В центре книги — соединение астрологического языка, юнгианской психологии и мифологического мышления. Идемон предлагает читать натальную карту не как механическую схему судьбы, а как символический вход в живой внутренний мир человека. Особое внимание он уделяет Луне, детско-родительским отношениям, внутреннему ребёнку, формам любви, роли Эроса, Марса, синастрии и тем психологическим узлам, которые делают отношения одновременно болезненными, притягательными и преобразующими.

Идемон Ричард – В Зазеркалье – Поиск себя в отражении отношений

Идемон Р. В Зазеркалье: поиск себя в отражении отношений / под ред. Говарда Саспортаса; пер. с англ. Дарьи Гаврилиной; ред. Анастасия Шаповалова. – [Б. м.]: «Касталия», 2026. – 266 с.
ISBN 978-5-908110-52-5

Идемон Ричард – В Зазеркалье – Содержание

  • Предисловие

  • Введение

  • Примечание редактора

  • Вступление

  • Часть первая. Основы отношений

    • Личная мифология, базовые установки и скрытые мотивы

    • Луна: признание своего внутреннего ребенка

    • Детско-родительские отношения: разрывание психологической пуповины

    • Аспекты Луны: ключ к наполненности

  • Часть вторая. Самоосознание

    • Эрос и проекции во взрослых отношениях

    • Что же такое любовь?

    • Марс: самоутверждение в отношениях

  • Часть третья. Практическое применение синастрии

    • Показатели отношений в натальной карте

    • Показатели отношений в натальной карте Айседоры Дункан

    • Искусство синастрии: сравнение карт Зельды и Ф. Ф. Фицджеральда

    • Групповые обсуждения и выводы

Views 57
Rating 3.5 / 5
Added 14.07.2026
Author brat Vadim
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3.5/5 (2)

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