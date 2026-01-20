Юнг - Патология влечений

Посмотрите на лица людей. Вполне вероятно, что их застывшие гримасы вам не понравятся, но все же нужно выбрать наименее неприятную гримасу… Зачем? От этого выбора будет зависеть ваш жизненный путь, выбор супруга, работы или друзей.

У каждого человека есть темная, преступная сторона. Над каждым в той или иной степени довлеют архетипы и символы, привитые обществом. Первым об этом заговорил знаменитый ученик Зигмунда Фрейда Карл Густав Юнг. Леопольд Сонди научился определять эти архетипы и ведущие модели поведения не путем многолетнего психоанализа, а с помощью простого пятиминутного теста.

Великий психиатр Леопольд Сонди создал уникальный тест, послуживший началом профайлинга преступников, суть которого заключалась в том, чтобы выбрать среди некрасивых и неприятных лиц наименее противные. Опираясь на труды Юнга и результаты собственных исследований, он создал концепцию судьбоанализа, согласно которой можно было не только проанализировать прошлое человека, но и весьма точно предсказать все его будущие проблемы. Метод Сонди позволял выявлять в толпе потенциальных садистов, убийц и грабителей задолго до того, как эти люди совершат свое первое преступление.

Карл Густав Юнг, Леопольд Сонди - Патология влечений - Руководство по профайлингу

Москва : Алгоритм, 2022. - 368 с.

ISBN 978-5-907363-14-4

Карл Густав Юнг, Леопольд Сонди - Патология влечений - Руководство по профайлингу

К. Юнг. О ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТИПАХ

Психологические типы

К вопросу об изучении психологических типов

Психологическая теория типов

Психологическая типология

К. Юнг ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ТИПОВ

1. Введение

2. Экстравертный тип а) Общая установка сознания б) Установка бессознательного в) Особенности основных психологических функций в экстравертной установке

3. Интровертный тип а) Общая установка сознания б) Бессознательная установка в) Особенности основных психологических функций в интровертной установке г) Основные и вспомогательные функции



К. X. ван Рин. Разговор с Леопольдом Сонди

Л. Сонди. Вера как судьба

Л. Сонди. «КАИН: ФОРМИРОВАНИЕ ЗЛОСТИ»

Каин и огонь

Поджигательница, ставшая медсестрой 1. Поджигательница 2. Медсестра по вызовам

Экспериментальное обследование Лины Вальдман

Каин — преступник

Каин за письменным столом Слепой анализ побуждений Эйхмана



Л. Сонди. «МОИСЕЙ: ОТВЕТ КАИНУ»

Каин — убийца отца

Каин — убийца матери

«Черный дьявол» становится святым

Убийца, ставший в тюрьме почти святым

Л. Сонди. НАВЯЗАННОСТЬ И СВОБОДА В СУДЬБЕ ИНДИВИДА