Юнг - Психология и алхимия
Исследование «Психология и алхимия» является ключевым для понимания концепции коллективного бессознательного. Юнг рассматривает алхимическую философию как параллельное христианству течение, которое компенсировало односторонность сознательной установки эпохи. В работе подробно разбирается стадиальность процесса индивидуации через призму алхимических фаз (nigredo, albedo, rubedo) и анализируется архетип «Божественного ребенка» и Меркурия.
Труд представляет огромную ценность для религиоведов, историков науки и практикующих аналитических психологов.
Карл Густав Юнг - Психология и алхимия
Пер. с англ., лат., М. "Рефл-бук”, К.: "Ваклер",1997 - 592 с.
ISBN 5-87983-027-6, серия
ISBN 5-87983-049-7 («Рефл-бук»)
ISBN 966-543-125-0 («Ваклер»)
В оформлении обложки использована иллюстрация из манускрипта Соломона Трисмозина "Splendor Solis", 16 век, Лондон, Британская библиотека.
Карл Густав Юнг - Психология и алхимия - Содержание
"Психология и алхимия" Карла Густава Юнга
Предисловие
От переводчика
Введение к швейцарскому изданию
Вводный набросок к английскому изданию
I. ВВЕДЕНИЕ В РЕЛИГИОЗНЫЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ АЛХИМИИ
II. СИМВОЛИЗМ СНОВИДЕНИЯ И ЕГО СВЯЗЬ С АЛХИМИЕЙ
ИССЛЕДОВАНИЕ БЕССОЗНАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В СНОВИДЕНИИ
1. ВВЕДЕНИЕ
I. МАТЕРИАЛ
II. МЕТОД
2. НАЧАЛЬНЫЕ СНЫ
3. СИМВОЛИЗМ МАНДАЛЫ
I. ОТНОСИТЕЛЬНО МАНДАЛЫ
II. МАНДАЛЫ В СНАХ
III. ВИДЕНИЕ ЧАСОВ МИРА
IV СИМВОЛЫ САМОСТИ
III. РЕЛИГИОЗНЫЕ ИДЕИ В АЛХИМИИ
1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ АЛХИМИИ
I. ВСТУПЛЕНИЕ
II. АЛХИМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС И ЕГО СТАДИИ
III. КОНЦЕПЦИИ И СИМВОЛЫ ЦЕЛИ
2. ПСИХИЧЕСКАЯ ПРИРОДА АЛХИМИЧЕСКОГО ДЕЛАНИЯ
I. ПРОЕКЦИЯ ПСИХИЧЕСКОГО СОДЕРЖИМОГО
II. МЕНТАЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К OPUS
III. МЕДИТАЦИЯ И ВООБРАЖЕНИЕ
IV ДУША И ТЕЛО
3. ДЕЛАНИЕ
I. МЕТОД
II. ДУХ В МАТЕРИИ
III. ДЕЛО ИСКУПЛЕНИЯ
4. PRIMA MATERIA
I. СИНОНИМЫ МАТЕРИИ
II. INCREATUM
III. ВЕЗДЕСУЩНОСТЬ И СОВЕРШЕНСТВО
IV ЦАРЬ И ЦАРСКИЙ СЫН
V. МИФ О ГЕРОЕ
VI. СКРЫТОЕ СОКРОВИЩЕ
5. СООТВЕТСТВИЕ LAPIS-ХРИСТОС
I. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ
II. СВИДЕТЕЛЬСТВА РЕЛИГИОЗНОГО ТОЛКОВАНИЯ LAPIS
6. АЛХИМИЧЕСКИЙ СИМВОЛИЗМ В ИСТОРИИ РЕЛИГИИ
I. БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ КАК МАТРИЦА СИМВОЛОВ
II. ИДЕЯ ЕДИНОРОГА
Эпилог
Приложения
Примечания
Список иллюстраций
Литература
Словарь
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