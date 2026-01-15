Исследование «Психология и алхимия» является ключевым для понимания концепции коллективного бессознательного. Юнг рассматривает алхимическую философию как параллельное христианству течение, которое компенсировало односторонность сознательной установки эпохи. В работе подробно разбирается стадиальность процесса индивидуации через призму алхимических фаз (nigredo, albedo, rubedo) и анализируется архетип «Божественного ребенка» и Меркурия.

Труд представляет огромную ценность для религиоведов, историков науки и практикующих аналитических психологов.

Карл Густав Юнг - Психология и алхимия

Пер. с англ., лат., М. "Рефл-бук”, К.: "Ваклер",1997 - 592 с.

ISBN 5-87983-027-6, серия

ISBN 5-87983-049-7 («Рефл-бук»)

ISBN 966-543-125-0 («Ваклер»)

В оформлении обложки использована иллюстрация из манускрипта Соломона Трисмозина "Splendor Solis", 16 век, Лондон, Британская библиотека.

Карл Густав Юнг - Психология и алхимия - Содержание

"Психология и алхимия" Карла Густава Юнга

Предисловие

От переводчика

Введение к швейцарскому изданию

Вводный набросок к английскому изданию

I. ВВЕДЕНИЕ В РЕЛИГИОЗНЫЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ АЛХИМИИ

II. СИМВОЛИЗМ СНОВИДЕНИЯ И ЕГО СВЯЗЬ С АЛХИМИЕЙ

ИССЛЕДОВАНИЕ БЕССОЗНАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В СНОВИДЕНИИ

1. ВВЕДЕНИЕ I. МАТЕРИАЛ II. МЕТОД

2. НАЧАЛЬНЫЕ СНЫ

3. СИМВОЛИЗМ МАНДАЛЫ I. ОТНОСИТЕЛЬНО МАНДАЛЫ II. МАНДАЛЫ В СНАХ III. ВИДЕНИЕ ЧАСОВ МИРА IV СИМВОЛЫ САМОСТИ



III. РЕЛИГИОЗНЫЕ ИДЕИ В АЛХИМИИ

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ АЛХИМИИ I. ВСТУПЛЕНИЕ II. АЛХИМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС И ЕГО СТАДИИ III. КОНЦЕПЦИИ И СИМВОЛЫ ЦЕЛИ

2. ПСИХИЧЕСКАЯ ПРИРОДА АЛХИМИЧЕСКОГО ДЕЛАНИЯ I. ПРОЕКЦИЯ ПСИХИЧЕСКОГО СОДЕРЖИМОГО II. МЕНТАЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К OPUS III. МЕДИТАЦИЯ И ВООБРАЖЕНИЕ IV ДУША И ТЕЛО

3. ДЕЛАНИЕ I. МЕТОД II. ДУХ В МАТЕРИИ III. ДЕЛО ИСКУПЛЕНИЯ

4. PRIMA MATERIA I. СИНОНИМЫ МАТЕРИИ II. INCREATUM III. ВЕЗДЕСУЩНОСТЬ И СОВЕРШЕНСТВО IV ЦАРЬ И ЦАРСКИЙ СЫН V. МИФ О ГЕРОЕ VI. СКРЫТОЕ СОКРОВИЩЕ

5. СООТВЕТСТВИЕ LAPIS-ХРИСТОС I. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ II. СВИДЕТЕЛЬСТВА РЕЛИГИОЗНОГО ТОЛКОВАНИЯ LAPIS

6. АЛХИМИЧЕСКИЙ СИМВОЛИЗМ В ИСТОРИИ РЕЛИГИИ I. БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ КАК МАТРИЦА СИМВОЛОВ II. ИДЕЯ ЕДИНОРОГА



Эпилог

Приложения