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Юнг - Психология и алхимия

Юнг - Психология и алхимия
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Philosophy, Psychology Psychotherapy

Исследование «Психология и алхимия» является ключевым для понимания концепции коллективного бессознательного. Юнг рассматривает алхимическую философию как параллельное христианству течение, которое компенсировало односторонность сознательной установки эпохи. В работе подробно разбирается стадиальность процесса индивидуации через призму алхимических фаз (nigredo, albedo, rubedo) и анализируется архетип «Божественного ребенка» и Меркурия.

Труд представляет огромную ценность для религиоведов, историков науки и практикующих аналитических психологов.

Карл Густав Юнг - Психология и алхимия

Пер. с англ., лат., М. "Рефл-бук”, К.: "Ваклер",1997 - 592 с.

ISBN 5-87983-027-6, серия

ISBN 5-87983-049-7 («Рефл-бук»)

ISBN 966-543-125-0 («Ваклер»)

В оформлении обложки использована иллюстрация из манускрипта Соломона Трисмозина "Splendor Solis", 16 век, Лондон, Британская библиотека.

Карл Густав Юнг - Психология и алхимия - Содержание

  • "Психология и алхимия" Карла Густава Юнга

  • Предисловие

  • От переводчика

  • Введение к швейцарскому изданию

  • Вводный набросок к английскому изданию

I. ВВЕДЕНИЕ В РЕЛИГИОЗНЫЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ АЛХИМИИ

II. СИМВОЛИЗМ СНОВИДЕНИЯ И ЕГО СВЯЗЬ С АЛХИМИЕЙ

  • ИССЛЕДОВАНИЕ БЕССОЗНАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В СНОВИДЕНИИ

  • 1. ВВЕДЕНИЕ

    • I. МАТЕРИАЛ

    • II. МЕТОД

  • 2. НАЧАЛЬНЫЕ СНЫ

  • 3. СИМВОЛИЗМ МАНДАЛЫ

    • I. ОТНОСИТЕЛЬНО МАНДАЛЫ

    • II. МАНДАЛЫ В СНАХ

    • III. ВИДЕНИЕ ЧАСОВ МИРА

    • IV СИМВОЛЫ САМОСТИ

III. РЕЛИГИОЗНЫЕ ИДЕИ В АЛХИМИИ

  • 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ АЛХИМИИ

    • I. ВСТУПЛЕНИЕ

    • II. АЛХИМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС И ЕГО СТАДИИ

    • III. КОНЦЕПЦИИ И СИМВОЛЫ ЦЕЛИ

  • 2. ПСИХИЧЕСКАЯ ПРИРОДА АЛХИМИЧЕСКОГО ДЕЛАНИЯ

    • I. ПРОЕКЦИЯ ПСИХИЧЕСКОГО СОДЕРЖИМОГО

    • II. МЕНТАЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К OPUS

    • III. МЕДИТАЦИЯ И ВООБРАЖЕНИЕ

    • IV ДУША И ТЕЛО

  • 3. ДЕЛАНИЕ

    • I. МЕТОД

    • II. ДУХ В МАТЕРИИ

    • III. ДЕЛО ИСКУПЛЕНИЯ

  • 4. PRIMA MATERIA

    • I. СИНОНИМЫ МАТЕРИИ

    • II. INCREATUM

    • III. ВЕЗДЕСУЩНОСТЬ И СОВЕРШЕНСТВО

    • IV ЦАРЬ И ЦАРСКИЙ СЫН

    • V. МИФ О ГЕРОЕ

    • VI. СКРЫТОЕ СОКРОВИЩЕ

  • 5. СООТВЕТСТВИЕ LAPIS-ХРИСТОС

    • I. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ

    • II. СВИДЕТЕЛЬСТВА РЕЛИГИОЗНОГО ТОЛКОВАНИЯ LAPIS

  • 6. АЛХИМИЧЕСКИЙ СИМВОЛИЗМ В ИСТОРИИ РЕЛИГИИ

    • I. БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ КАК МАТРИЦА СИМВОЛОВ

    • II. ИДЕЯ ЕДИНОРОГА

Эпилог

Приложения

  • Примечания

  • Список иллюстраций

  • Литература

  • Словарь

  • Индексный указатель

Views 352
Rating 5.0 / 5
Added 15.01.2026
Author brat lexmak
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