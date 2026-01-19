Сновидения обладают психической структурой, которая отличает их от прочих элементов сознания, потому что, насколько мы можем судить по их форме и значению, они не отражают непрерывности развития, в отличие от других осознаваемых элементов. Как правило, они не воспринимаются в качестве неотъемлемых составляющих нашей сознательной психической жизни, выглядят скорее посторонними, внешними, случайными событиями. Причина такого исключительного положения сновидений кроется в их особенном способе возникновения: они появляются вовсе не из отчетливо опознаваемой, логически и эмоционально непрерывной связности опыта, подобно другим элементам сознания, но представляют собой следы особой психической деятельности, протекающей во сне. Одного только способа возникновения сновидений уже достаточно, чтобы отличать их от прочих элементов сознания; а ведь имеется еще содержание снов, которое разительно контрастирует с нашим сознательным мышлением.

Впрочем, внимательный наблюдатель нисколько не затруднится установить, что сновидения все-таки не полностью выпадают из непрерывности сознания, ибо почти в каждом сновидении можно обнаружить подробности, порожденные впечатлениями, мыслями, настроениями текущего или предыдущих дней. В этом отношении сновидениям свойственна некоторая непрерывность, пусть на первый взгляд она как бы обращена вспять. Но всякому, кто сколько-нибудь глубоко интересуется сновидениями, совершенно очевидно, что сновидения также характеризуются устремлением вперед — если позволительно такое выражение, — ведь время от времени сны оказывают заметное влияние на сознательную умственную жизнь, даже у тех людей, кого никак не назовешь суеверными, тем более ненормальными. Эти следы сновидений проявляются главным образом в более или менее выраженных перепадах настроения.

Карл Густав Юнг - Реальное и сверхреальное - сборник

(Эксклюзивная классика)

Москва : Издательство АСТ, 2023. — 384 с.

ISBN 978-5-17-153068-6

Карл Густав Юнг - Реальное и сверхреальное - сборник - Содержание

Общие вопросы психологии сновидений

О сущности сновидений

Психологические основания веры в духов

Основные положения аналитической психологии

Реальное и сверхреальное

Душа и смерть

Синхронистичность как принцип акаузальной взаимосвязи

Предисловие

А. Экспозиция

B. Астрологический эксперимент

C. Предвестники идеи синхронистичности

D. Заключение

О синхронистичности